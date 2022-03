BOMBET BARNE- OG BARSELSYKEHUS: Her går ukrainske soldater gjennom ruinene av sykehuset i Mariupol som ble truffet av eksplosiver 9. mars.

Slik er kampen for å kartlegge krigsforbrytelser i Ukraina

LVIV, UKRAINA (VG) Mens sykehus, skoler og et teater fullt av mennesker bombes, stiller de som etterforsker krigsforbrytelser i Ukraina seg spørsmålet: Burde jeg heller plukke opp et våpen og kjempe?

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Da russiske styrker bombet barne- og barselsykehuset i Mariupol 9. mars, begynte Roman Avramenko og organisasjonen han leder, Truth Hounds, med en gang en jakt på beviser.

De målte størrelsen på krateret i bakgården mellom de tre ødelagte bygningene. Det fortalte dem at bomben hadde minst 500 kilo med eksplosiver. De så på vinkelen og formen til krateret. Den samsvarte med at bomben var sluppet fra et fly.

– Alt kan peke mot den som gjennomførte forbrytelsen, sier Avramenko.

De fant ingen beviser for at sykehuset var ute av drift eller okkupert av soldater, som var forklaringen til russiske myndigheter.

JAKTER BEVIS: Roman Avramenko har etterforsket krigsforbytelser siden 2014, som leder for organisasjonen Truth Hounds.

Det er som et detektivbyrå, men målet er ikke bare å finne ut hvem som gjorde det. Truth Hounds forsøker å lage en så komplett straffesak som mulig, gjennom et dataprogram skreddersydd for oppgaven.

Saken gir de så til enhver aktor som kan tenkes å ta den.

Målet er at noen en dag skal stå ansvarlig for krigsforbytelser begått under invasjonen av Ukraina.

Veien dit kan bli lang, viser erfaringer fra tidligere konflikter.

Oppgjør tar lang tid

10. mars, mens krigen raste i Ukraina, kom Den internasjonale straffedomstolen (ICC) med tiltaler mot to russere og en georgier for forbrytelser som skal ha blitt begått under invasjonen av Sør-Ossetia.

Den invasjonen skjedde for 14 år siden.

ICC mener at polititoppen Mikhail Mindzaev, fengselslederen Hamlet Kuchmazov og ombudsmannen David Sanakoev er ansvarlig for kidnapping, tortur og mishandling av en rekke georgiere.

TILTALT FOR KRIGSFORBRYTELSER: Mikhail Mindzaev (t.v.), Gamlet Guchmazov og David Sanakoev.

Tiltalen beskriver hvordan 171 sivile, i hovedsak eldre og syke ble stuet sammen i en fangekjeller som i utgangspunktet skulle ha plass til 36.

31 av dem skal ha blitt slått så omfattende at det er å regne som tortur, ifølge tiltalen.

De skal også ha blitt satt til å begrave likene etter døde georgiske soldater, som hadde ligget i solen og råtnet. Arbeidet ble gjort uten hansker eller annet verneutstyr – og er å regne som ulovlig tvangsarbeid, mener ICC.

TORTURKAMMER: I kjelleren av denne bygningen, som huser innenriksdepartementet i Sør-Ossetias hovedstad Tskhinvali, ble det ifølge ICC utført tortur mot eldre og syke sivile.

En russisk generalmajor forsøkte, ifølge tiltalen, også å bruke gislene for å forhandle fri dømte kriminelle og krigsfanger, deriblant en sør-ossetisk opprørsleder, som var en personlig venn av generalmajoren (opprørslederen ble i 2012 likvidert i leiligheten sin i Moskva).

Griper våpen

Krigen i Sør-Osettia var over på fem dager. Den foregikk på et lite område. Krigen i Ukraina er allerede så omfattende og uoversiktlig at systemet til Truth Hounds har brutt sammen.

– Rapportene hoper seg opp, sier Avramenko.

Normalt lager de skreddersydde pakker til aktorer i ulike domstoler, hvor vitner, beviser og gjerningsmenn er nitid beskrevet – og lenket sammen på tvers av ulike saker, gjennom et eget dataprogram.

ENORME ØDELEGGELSER: Utsiden av sykehuset i Mariupol etter bombingen 9. mars.

Nå klarer de foreløpig bare å lagre alt materialet som kommer etter dag og region. Så sorterer de hendelsene i mapper, som har navn som: vilkårlige drap på sivile, målrettede drap på sivile, gisseltaking, drap på krigsfanger, angrep på kritisk infrastruktur.

Flere av organisasjonens medlemmer har også falt fra. En av etterforskerne har valgt å verve seg i hæren.

– Han bestemte seg: Jeg griper våpenet mitt og kjemper imot.

Andre bidrar med nødhjelp.

– Hvor kan jeg være til mest nytte. Det er spørsmålet alle stiller seg nå, sier Avramenko.

Anerkjenner ikke domstol

ICC har igangsatt en etterforskning i Ukraina. Straffedomstolens aktor, Karim Khan, besøkte onsdag Lviv vest i landet.

Men Russland anerkjenner ikke lenger ICC. Etter at domstolen i 2016 konkluderte med at Russlands inntog på krim var en okkupasjon, trakk Russland signaturen sin til avtalen som opprettet ICC. Det var i stor grad en symbolsk handling, for heller ikke i årene før det har Russland anerkjent domstolens jurisdiksjon.

En annen mulighet er at andre land dømmer krigsforbryterne. Tyskland dømte i januar en syrisk oberst til livstid for tortur, voldtekt og drap. Men det forutsetter at forbryteren beveger seg inn på et område hvor landet som vil straffeforfølge ham, har jurisdiksjon og kan pågripe ham.

Så selv om krigsforbytelser i Ukraina lar seg bevise, og selv om noen dømmes for dem, vil det å få fengslet eventuelle ansvarlige russere være enda et steg lenger unna.

SAMARBEIDER: Roman Avramenko (t.h.) i passiar med Aage Borchgrevink i Helsingforskomiteen, som er en samarbeidspartner av Truth Hounds.

Avramenko vakler også i troen på arbeidet han gjør.

– Akkurat nå tenker jeg at jeg ville vært til større nytte for landet om jeg kjempet med hæren, sier Avramenko.

Han er oppvokst og bosatt i Tsjernihiv, nord-øst for Kyiv. Byen har ikke falt, men bombes jevnlig av russiske styrker. Han forteller at barnehagen til barna er bombet. Skolen han – og barna hans – gikk på, er bombet.

– Den eneste måten vi kan vinne på nå er ved å fysisk nedkjempe fienden. Bare ukrainske styrker kan stoppe dem nå, ved å drepe dem, ikke noe annet.

– Du ser ingen annen vei?

– Nei.

– Du fortsetter likevel arbeidet ditt?

– Fortsatt.