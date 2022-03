TALTE I NATT: I en ny tale henvender Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj seg direkte til russiske tropper i landet.

Zelenskyj: − Nærmer oss fred for Ukraina

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj veksler mellom ukrainsk og russisk i en ny tale i natt. – Hva er det du vil dø for? Jeg vet at du vil leve, sier han til de russiske soldatene i landet.

Av Espen Moe Breivik

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Presidenten starter talen på ukrainsk og henvender seg til «det frie folk i et fritt Ukraina». Han kaller det nok en vanskelig dag, men legger til;

– Vi nærmer oss fred for Ukraina.

Dette begrunner han videre med å si at russiske soldater og offiserer vet at de ikke kan vinne. At de har blitt overrasket over motstanden de har møtt.

– De flykter fra slagmarken og forlater utstyret sitt, som vi bruker for å beskytte Ukraina. Russland er nå en av leverandørene til vår hær, sier han.

Les også Norsk fremmedkriger ble avvist: – Han hadde ingen erfaring Ifølge ukrainske myndigheter har nærmere 20.000 mennesker fra hele verden ønsket å verve seg inn i den ukrainske…

– Jeg vet at du vil leve

Så bytter han til russisk og henvender seg direkte til russiske soldater som allerede er i landet, eller som forbereder seg på å reise inn.

– Russiske vernepliktige, hør nøye på meg. Russiske offiserer, dette vet dere allerede. Dere kan ikke ta noe ifra Ukraina, det er liv dere kommer til å ta. Men ditt liv vil også bli tatt. Hva er det du vil dø for? Jeg vet at du vil leve, sier han.

Presidenten hevder de gjennom avlyttede telefonsamtaler vet hva de russiske soldatene tenker om krigen og det han kaller en skam over staten sin.

– Så jeg gir deg et valg. En sjanse, på vegne av ukrainerne. En sjanse til å leve. Hvis du overgir deg til våre styrker, vil vi behandle deg slik folk burde bli behandlet. Slik du ikke ble behandlet i din hær. Slik din hær ikke behandler vår. Valget er ditt, sier Zelenskyj.

Les også Forsker: – Tror ikke Kina kan stoppe Russland Søndag sa amerikanske regjeringskilder at Russland har bedt Kina om militærutstyr og økonomisk hjelp.

Takket TV-storming

Videre på russisk sier presidenten at han er takknemlig for de russerne som fortsetter å kjempe for sannheten og mot desinformasjon, og som ikke er redde for å protestere.

– Jeg er takknemlig for de russerne som forteller de virkelige faktaene til venner, nære og kjøre.

– Og personlig til damen som gikk inn i studioet til Kanal 1 med en plakat mot krigen, sier Zelenskyj.

Han viser til kvinnen Marina Ovsjannikova, som stjal all oppmerksomheten under en direktesendt nyhetssending på den statlige TV-kanalen. Se video under:

Zelenskyj omtaler Russland som et land som er i ferd med å stenge fra resten av verden og bli et «veldig stort Nord-Korea».

– Du må kjempe. Du må ikke miste denne sjansen, sier han.

– Hele verden ser hva som skjer

I talen sin bruker han også noe tid på å snakke om møter han har hatt med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, Polens president Andrezej Duda og statsminister i Luxembourg Xavier Bettel.

– Hele verden ser hva som skjer. Alle som er ansvarlige for å hjelpe Russlands krig vil bli rammet, sier han og sikter til nye sanksjonspakker fra EU.

Han peker også på samtalen med Israels statsminister Nafatali Bennett.

Russland har nemlig åpnet for forhandlinger med Ukraina i Jerusalem.

Zelenskyj sier at forhandlingsteamet hans har fortalt at fredssamtalene med Russland har gått «ganske bra», men trekker samtidig på skuldrene og legger til;

– Men la oss se. Det fortsetter i morgen.

Presidenten avslutter igjen på ukrainsk, og gir en oppdatering om nye regler for å hjelpe bedrifter i landet. For de minste bedriftene er det frivillig skatt, forklarer han.

– Den som kan, betalt. Hvis du ikke kan, stilles ingen spørsmål, sier han.