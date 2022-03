TALTE I NATT: I en ny tale henvender Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj seg direkte til russiske tropper i landet.

Zelenskyj med beskjed til russiske soldater: − Jeg vet at du vil leve

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj veksler mellom ukrainsk og russisk i en ny tale i natt. – Hva er det du vil dø for? Jeg vet at du vil leve, sier han til de russiske soldatene i landet.

Presidenten starter talen på ukrainsk og henvender seg til «det frie folk i et fritt Ukraina». Han kaller det nok en vanskelig dag, men legger til:

– Vi nærmer oss fred for Ukraina.

Dette begrunner han med å hevde at russiske soldater og offiserer vet at de ikke kan vinne. At de har blitt overrasket over motstanden de har møtt.

– De flykter fra slagmarken og forlater utstyret sitt, som vi bruker for å beskytte Ukraina. Russland er nå en av leverandørene til vår hær, sier han.

Mandag avviste Kreml påstander fra amerikansk etterretning om at Russland skal ha bedt Kina om militært utstyr. Den russiske regjeringens talsperson Dmitri Peskov fremholdt at landet har nok militære ressurser til «å gjennomføre operasjonen i Ukraina».

Kun timer etter talen ble det meldt om flere kraftige eksplosjoner i hovedstaden Kyiv. Samtalene mellom ukrainske og russiske representanter gjenopptas etter planen tirsdag.

Rådgiver ved president Volodymyr Zelenskyjs kontor, Oleksij Arestovitsj, sa sent mandag kveld at han forventer at krigen vil være over i mai, melder BBC.

– Senest tidlig i mai. Da bør vi ha en fredsavtale på plass, mener han. Arestovitsj mener Russland vil gå tom for ressursene de trenger til å fortsette angrepet på nabolandet.

– Det blir enten en fredsavtale veldig snart – innen en uke eller to. Med tilbaketrekning og alt. Eller så vil Russland forsøke å skrape sammen for eksempel syrere i en andre runde. Når vi ødelegger dem også, får vi en avtale i midten av eller sent i april, anslår Arestovitsj optimistisk.

– Jeg vet at du vil leve

Underveis i talen byttet Zelenskyj til russisk og henvendte seg direkte til russiske soldater som allerede er i landet, eller som forbereder seg på å reise inn.

– Russiske vernepliktige, hør nøye på meg. Russiske offiserer, dette vet dere allerede. Dere kan ikke ta noe ifra Ukraina, det er liv dere kommer til å ta. Men ditt liv vil også bli tatt. Hva er det du vil dø for? Jeg vet at du vil leve, sier han.

Presidenten hevder de gjennom avlyttede telefonsamtaler vet hva de russiske soldatene tenker om krigen og det han kaller en skam over staten sin.

– Så jeg gir deg et valg. En sjanse, på vegne av ukrainerne. En sjanse til å leve. Hvis du overgir deg til våre styrker, vil vi behandle deg slik folk burde bli behandlet. Slik du ikke ble behandlet i din hær. Slik din hær ikke behandler vår. Valget er ditt, sier Zelenskyj.

Takket TV-storming

Videre på russisk sier presidenten at han er takknemlig for de russerne som fortsetter å kjempe for sannheten og mot desinformasjon, og som ikke er redde for å protestere.

– Jeg er takknemlig for de russerne som forteller de virkelige fakta til venner, nære og kjære.

– Og personlig til damen som gikk inn i studioet til Kanal 1 med en plakat mot krigen, sier Zelenskyj.

Han viser til Marina Ovsjannikova, som stjal oppmerksomheten under en direktesendt nyhetssending på den statlige TV-kanalen – se video:

Zelenskyj omtaler Russland som et land som er i ferd med å stenge fra resten av verden og bli et «veldig stort Nord-Korea».

– Du må kjempe. Du må ikke miste denne sjansen, sier han.

– Hele verden ser hva som skjer

I talen bruker han også noe tid på å snakke om møter han har hatt med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, Polens president Andrezej Duda og statsminister i Luxembourg Xavier Bettel.

– Hele verden ser hva som skjer. Alle som er ansvarlige for å hjelpe Russlands krig vil bli rammet, sier han og sikter til nye sanksjonspakker fra EU.

Han peker også på samtalen med Israels statsminister Nafatali Bennett.

Russland har nemlig åpnet for forhandlinger med Ukraina i Jerusalem.

Nye samtaler mellom partene i den blodige konflikten startet mandag morgen.

Et russisk delegasjonsmedlem, Leonid Slutskij, sa søndag ifølge det russiske nyhetsbyrået RIA at det var betydelig fremgang og at partene håper å komme frem til en felles posisjon.

Den ukrainske forhandleren Mykhailo Podoljak trodde søndag at samtalene kan lede til resultater i løpet av noen dager, skriver The Guardian.

Zelenskyj sier mandag at forhandlingsteamet hans har fortalt at fredssamtalene med Russland har gått «ganske bra», men trekker samtidig på skuldrene og legger til:

– Men la oss se. Det fortsetter i morgen.