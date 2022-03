KRIGSEKSPERT: Cecilie Hellestveit er forsker ved Folkerettsinstituttet, og har fulgt krigen i Ukraina med argusøyne den siste måneden.

Kritisk til russiske krigsfanger på TV: − Ville tatt det med en stor klype salt

Ukraina har flere ganger fått russiske krigsfanger til å stille opp på pressekonferanser. Krigs- og folkerettsekspert Cecilie Hellestveit er en av flere som mener det bryter med krigens regler.

Av Henrik Røyne

– Jeg ber dere, slutt før det er for sent.

Denne bønnen ble gitt til president Putin under en ukrainsk pressekonferanse 2. mars, av det som angivelig er en russisk oberstløytnant.

Ved siden av satt det som skal ha vært to andre russiske krigsfanger – begge med synlige blåmerker i ansiktet.

Foran en hærskare av TV-kameraer og journalister fortalte de om skammen og angeren de følte etter å ha deltatt i invasjonen av Ukraina. Sitatene ble gjengitt i alt fra Business Insider og TIME til the Daily Mail.

Synet har blitt nærmest hverdagslig i løpet av den drøye måneden krigen har rast i Ukraina, og det er langt fra det eneste eksempelet på at russiske soldater på pressekonferanser har dukket opp i mediene.

Cecilie Hellestveit, som blant annet har forsket på folkerett og konflikter, mener derimot man bør være skeptisk til det som blir sagt av krigsfanger på TV:

– Jeg ville ha tatt det med en stor klype salt. Det er veldig mange måter man kan se for seg at det utøves tvang eller manipulasjon i en slik situasjon, sier hun til VG.

KRIGSFANGER PÅ TV: Tre angivelige russiske krigsfanger ble vist frem på en pressekonferanse 2. mars. Der fortalte de at de var imot krigsgjerningene i Ukraina.

Ukrainske myndigheter har selv forsvart den offentlige fremstillingen av krigsfangene med at de ønsker å dokumentere påstandene om russiske krigsforbrytelser, ifølge The Washington Post.

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets høgskole har også uttalt til NRK at «man alltid skal være skeptisk til uttalelser fra krigsfanger som kan ha vært utsatt for press».

Han trekker på den andre siden frem at misnøyen blant de russiske soldatene på TV sammenfaller med andre beretninger fra krigen:

– Hovedinntrykket er at dette stemmer. Det er en lang rekke rapporter på at soldatene fikk svært kort varsel før de gikk til angrep, skriver Karlsen i en e-post til kanalen.

VG har tidligere skrevet om at kampmoralen hos de russiske styrkene er dårlig, og at Putin møter stor motstand fra sine egne landsfeller. I løpet av de siste ukene har også titusenvis av demonstranter blitt pågrepet i Moskva.

Bryter med krigskonvensjonene

I forrige uke hevdet president Voldomyr Zelenskyj at det er tatt rundt ett tusen russiske krigsfanger i Ukraina.

Flere menneskerettsorganisasjoner, deriblant Amnesty og Human Rights Watch, har beskyldt Ukraina for å bryte Genèvekonvensjonene ved å vise dem frem på TV.

Der er det nemlig oppført tydelige regler som skal gjelde når to stater er i krig – også om hvordan krigsfanger skal behandles.

– Det å eksponere fanger og vise dem frem som et slags trofé, og å identifisere hvem de er på offentlige plasser, det er det i utgangspunktet et forbud mot, sier Cecilie Hellestveit.

Det kan nemlig føre til at krigsfangene utsettes for overgrep eller kollektive represalieaksjoner, samt at familiene deres blir straffet på hjemmebane, ifølge forskeren.

KAN BLI UTSATT FOR REPRESALIER: Russiske krigsfanger kan være mer utsatt for represalier dersom de fremstilles i mediene, ifølge Hellestveit. Her blir det som skal være en gruppe krigsfanger stilt opp på en pressekonferanse 19. mars.

– Utgangspunktet er at du ikke kan bruke krigsfanger i propagandaøyemed eller informasjon fordi det veldig fort tipper over i en slags dehumanisering, sier Hellestveit.

– Det er grunnprinsipp i folkerett at det ikke er soldatene selv som har begått forbrytelser – de er kanskje beordret av noen andre, gale menn i palasser langt borte. Den regelen kommer som følge av det, legger hun til.

Forskeren erkjenner likevel at det trolig er den regelen i Genèvekonvensjonene som er blitt brutt flest ganger i nyere tid, blant annet i krigen mellom Iran og USA.

Risikerer en mer brutal krig

– Uten disse reglene blir krigen veldig mye mer brutal. Det er en av de viktige prinsippene man har for å gjøre krigen mer «sivilisert» i hermetegn, sier Hellestveit.

– Alt her foregår jo på en måte i hermetegn, men man anser at det er en av mekanismene som holder den totale krigen unna.

Russland har på sin side også blitt beskyldt for å ha utført en desto lengre rekke krigsforbrytelser, blant annet bombingen av sykehus og andre sivile mål med klasevåpen.

Den påståtte bruken av klasevåpen er en av årsakene til at Russland skal etterforskes av Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC) for mulige krigsforbrytelser.

NEDBOMBET: Flere har trukket frem at de russiske bombeangrepene mot sivile mål kan være krigsforbrytelser. Bildene er av den ukrainske byen Mariupol, hentet med satellitt.

Hellestveit understreker at det er mange handlinger i krig som fremstår som krigsforbrytelser, uten at de nødvendigvis er det.

– Noen ting kan være et brudd på reglene uten at det blir en krigsforbrytelse – du må gjerne ha mer kvalifiserte brudd.

– Det vi har i Ukraina, en massiv symmetrisk konflikt, det er mye mer massivt og brutalt enn det vi er vant med. Episodene vi ser derfra er først og fremst tegn rett og slett bevis på at det er krig, selv om noen av dem kan være krigsforbrytelser, sier hun.