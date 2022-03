INVASJON: En ukrainsk soldat går foran en panservogn i Sumy oblast denne uken.

Guvernøren i Sumy til VG: − Vi driver geriljakrig

Fra innsiden forteller guvernør Dmitrå Zhivitskij om dramatiske scener med døde mennesker og hunder i gatene. Han varsler kamp til siste dråpe blod er spilt.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Han har tidligere vært viseminister for infrastruktur i regjeringen til president Volodymyr Zelenskyj, men kjemper nå en annen kamp på hjemstedet sitt. I over to uker har russerne angrepet og bombet Sumy oblast, en region helt øst i Ukraina. De harde kampene og den massive artilleribeskytningen har rammet sivilbefolkningen i området svært hardt.

– De bruker forskjellige våpensystemer og luftvåpen. Mesteparten av infrastrukturen er ødelagt, inkludert elektrisitetsverket. Okhtyrka er nesten helt ødelagt. Det bor nesten 40.000 mennesker der.

Han forteller at tusenvis er uten varme, elektrisitet og vann. I mange områder i Sumy begynner de å gå tom for livsviktige medisiner og utstyr for å operere på sykehusene. Maten begynner også å gå tom i områder som er blokkert av russerne.

– Barna som ligger på sykehus fraktes nå hjem, fordi vi frykter at det samme skal skje som på Mariupol kvinneklinikk. Men i Sumy by har de fraktet barna til kjellerne på sykehuset, sier guvernøren.

Ifølge lokale myndigheter ble kvinneklinikken på sykehuset i Mariupol angrepet og bombet sønder og sammen onsdag. Bilder fra stedet viste gravide kvinner som ble båret bort av hjelpemannskaper. Russiske myndigheter har på sin side hevdet at bildene er iscenesatt og at ukrainske styrker hadde tilhold i sykehuset.

Termobariske bomber

I Sumy stiger de sivile dødsfallene for hver dag som går.

– Vi har registrert mer enn hundre sivile døde i Sumy oblast. Russerne bruker ulovlige våpen, som termobariske bomber. De etterlater seg hull på opp til 20 meter. I flere av byene er det vanskelig å finne de døde fordi det er så store ødeleggelser, sier Zhivitskij.

En termobarisk bombe, også kalt vakuumbombe eller aerosolbombe, er et våpen som tapper lungene for luft og ødelegger indre organer momentant for alle som er i nærheten av nedslagsfeltet. Termobariske bomber bruker luften rundt seg for å skape lengre eksplosjoner enn tradisjonelle eksplosiver – og er ekstremt effektive mot styrker som befinner seg i befestninger som skyttergraver, bunkere og pansrede kjøretøy.

Vakuumbomber er ikke eksplisitt forbudt mot militære mål. Bruken av våpen i vilkårlige angrep – dem som ikke skiller mellom stridende og sivile – er forbudt etter Genèvekonvensjonene.

PÅ FLUKT: Sivile flykter fra Sumy by etter en midlertidig våpenhvile 8. mars.

Nå forsøker å evakuere tusenvis av sivile fra Sumy. Torsdag hadde oblastmyndighetene registrert opp mot 50.000 sivile evakuert ut fra flere korridorer. Titusenvis venter på evakuering om det lar seg gjøre i kamphandlingene.

– Vi jobber med evakueringen og har gjort det i tre dager. De viktigste byene er Sumy og Trostjanets, hvor det er en forferdelig humanitær situasjon, sier guvernøren.

– I Trostjanets er den en humanitær katastrofe fordi russerne ikke slipper noen hverken ut eller inn. De er midt i en medisinsk katastrofe. De tillater kun hjelp til små barn og gravide damer. Andre tør ikke oppsøke hjelp fordi russerne skyter sivile i gatene, hevder han.

Lik og hunder i gatene

Nå sliter de med å begrave alle de døde menneskene som ligger i gatene, ifølge guvernøren. I Trostjanets har situasjonen blitt særlig prekær.

– Russerne har ødelagt begravelsesbilene og derfor er det døde mennesker i gatene. De skjøt også mot sivile som prøvde å fjerne likene. Derfor tok sivile de døde ned i kjellerne for at ikke hundene skal spise dem, sier han.

Døde sivile i gatene er opplysninger som også andre deler av det regionale myndighetsapparatet har bekreftet, men er ikke verifisert av utenlandske medier.

Guvernøren hevder videre at russerne bruker sivile som menneskelige skjold enkelte steder. Disse opplysningene har ikke vært mulig å verifisere. Russiske myndigheter har på sin side hevdet at de ikke angriper sivile mål.

– I Vorozhba tvinger russerne sivile til å være ute i gatene for å beskytte sitt eget militære utstyr som de lagrer der, i frykt for at ukrainske styrker skal angripe og ødelegge utstyret. De sivile måtte være ute i minusgrader hele natten, sier han.

LUFTANGREP: Menn fjerner vrakrester etter et luftangrep mot en ukrainsk militærbase i Okhtyrka i Sumy oblast i slutten av februar.

Nå sier guvernøren at det ukrainske forsvaret og heimevernet har stanset russernes avansement, også i Sumy by – hvor det ukrainske heimevernet fortsatt har kontroll.

– Det vanskeligste er at fronten er svært lang. Det betyr at det vanlige ukrainske forsvaret ikke klarer å holde sine posisjoner og gå til motangrep. Russerne har fordelene med luftvåpenet sitt og artilleriet. Det skjer selv om russerne har tapt langt flere soldater og utstyr enn det ukrainske forsvaret og heimevernet, sier guvernøren.

– Vi driver en geriljakrig. Alle innbyggerne er motivert til å kjempe, de kjemper for Kyiv og for hele Europa, fortsetter han.

RUINER: Hus står ødelagt igjen etter russiske artilleriangrep i Sumy 8. mars.

– Steng luftrommet

Enn så lenge har deler av regionen kommunikasjon med resten av verden, slik at de får mat og medisinsk utstyr inn og sivile ut. Det er også viktig at de får tilførsel av kontanter, slik at banksystemet fortsetter å fungere.

– Vi kan om det blir nødvendig bruke gamle partisanruter fra andre verdenskrig, sier han.

Nå kommer han med en innstendig bønn om at vesten må stenge luftrommet over Ukraina, slik at russiske styrker ikke lenger kan gjøre enorme skader med sitt luftvåpen.

– Vi er fortsatt optimistiske og med hvert sivile tap blir vi mer motiverte til å kjempe mot russerne i denne vanvittige krigen. Demokratiet er verd mer enn livet og vi er villige til å forsvare dette til siste dråpe blod, sier han rakrygget.

Han vil presisere at han bebreider Russlands president Vladimir Putin, men også alle russiske statsborgere som betaler skatt som regimet bruker til krigføring i Ukraina.

– Vi spøker med at den russiske hæren truer med å redusere USA til atomstøv, men nå står de fast i skogen i Sumy oblast.