VIDEOLINK: Volodymyr Zelenskyj taler til en demonstrasjon for Ukraina i Firenze i Italia lørdag.

Zelenskyj advarer dem som hjelper russerne: − Vil ikke tilgi dem

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj truer nå alle kollaboratører med at de vil bli funnet og straffet. – Ukraina vil ikke tilgi dem.

Av Ole Kristian Strøm

Kollaboratør er en person som samarbeider med fienden og blir særlig brukt når det er en fiendtlig okkupasjonsmakt, som nå i Ukraina.

Zelenskyj sier i en videotale sent lørdag kveld at de som kollaborerer med russerne, vil bli straffet:

– Dere avsier deres egen dom.

– Vi vil komme til Melitopol og Genitsjesk. Uansett hvor i landet vårt. Og la okkupantene få vite. La alle kollaboratører få vite at Ukraina ikke vil tilgi dem. Ingen. Ingenting. Ukraina vil ikke glemme. Ukraina vil finne dem og stille dem for retten. Alle. Så mye som er mulig, sier presidenten i talen.

Ifølge Zelenskyj prøver russerne å danne en ny «folkerepublikk» i Kherson-regionen, på samme måte som det allerede er to slike republikker i Donbass-området, Donetsk og Luhansk. De to er anerkjent av president Putin og Russland som uavhengige republikker.

Ifølge nyhetsbyrået Unian er det personer i Kherson som planlegger å gjennomføre en folkeavstemning om å danne folkerepublikken KhNR.

Lederen i det ukrainske parlamentet, Ruslan Stefantsjuk, sier at de som organiserer en «pseudo-folkeavstemning» vil bli straffet.

Det skal, fortsatt ifølge Unian, også være prorussiske krefter som har tatt makten i Melitopol etter at borgermester Ivan Fedorov ifølge ukrainsk UD ble bortført av russiske styrker.

Påtalemyndigheten i den russisk-kontrollerte Luhansk-regionen vurderer anklager mot Fedorov om at han skal ha bistått og finansiert terroraktiviteter. De hevder at han er medlem av den nasjonalistiske gruppen «Pravyj Sektor». Galina Daniltsjenko sier at hun har overtatt styringen over byen.

– Nå er vår hovedoppgave å tilpasse alle mekanismene til den nye virkeligheten for å begynne å leve på en ny måte så raskt som mulig, sier hun i en tale, gjengitt av Ukrainskaja Pravda.

– Ukraina vil bestå denne testen. Men vi trenger tid og styrke for å reversere krigsmaskinen som har kommet til landet vårt, sier Zelenskyj i sin tale.

– Dere må fortsatt kjempe, hver dag og hver natt for å finne ut hvordan dere kan påføre fienden maksimal skade.

Tidlig søndag morgen melder også Zaporizhzhia-guvernør Oleksandr Starukh på Facebook at ordføreren i Dniprorudne er blitt bortført av russiske styrker.