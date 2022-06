MODIGE: Jenter i alderen 17 til 19 år jobber med matteoppgaver på en skole i provinsen Nangarhar, øst i Afghanistan. På en av pultene ligger en 26 dager gammel baby, det er barnet til en av elevene.

Her øver de til eksamen - på en av pultene ligger elevens 26 dager gamle baby

Under Talibans Norgesbesøk i januar lovte de at jenter i Afghanistan skulle få gå på skole, men de har siden gått fra løftene. I provinsen Nangarhar har flere jenter likevel håp om å komme inn på universitetet.

I et klasserom på en skole i provinsen Nangarhar, øst i Afghanistan, sitter det rundt 30 jenter på rekke og rad. De pugger til matteeksamen, og på en av pultene ligger det ikke bare skrivesaker og bøker – men en 26 dager gammel baby. Det er en av elevene sitt barn.

– De er dedikert og gir ikke opp. Målet deres er å ta høyere utdanning, sier Redd Barnas utenlandssjef, Nora Ingdal, til VG.

Ingdal er for tiden på feltbesøk i Afghanistan, og har møtt flere jenter som fortsatt har håp om å komme inn på universitetet. For at de skal få plass må de bestå opptakseksamen, og Redd Barna arrangerer intensive kurs for jenter i alderen 17 til 19 år der de forbereder seg til denne.

– Det er vanskelig å være jente og ta utdanning i Afghanistan nå. Dette er de modige jentene, sier hun.

– Hadde ikke store forhåpninger

Det har vakt sterke reaksjoner at Taliban har gått fra løftene de ga under besøket i Norge i januar. Den gang lovte Taliban-utsendingene at jenter skulle få gå på skole, men siden har de besluttet at det ikke gjelder jenter over tolv år.

– Jeg hadde ikke store forhåpninger. Vi tror på det når vi ser det, sier Ingdal.

RØRENDE: Redd Barnas utenlandssjef, Nora Ingdal. Hun synes det var ekstremt sterkt å møte jentene.

Ingdal var en av dem som møtte Talibans delegasjon da de besøkte Oslo. Forhandlingene varte i tre dager, og fant sted på Soria Moria hotell.

– Redd Barna vil oppfordre dem som sitter med makten i Afghanistan, til å sikre at alle jenter kan gå på skole, at våre kvinnelige ansatte kan gå på jobb, og at vi kan utføre vårt livreddende arbeid uten innblanding, sa hun da.

Kvinner er pålagt å gå med burka, de kan ikke gå ute uten følge av et mannlig familiemedlem, og kvinnelige programledere må dekke seg til, skriver NTB. Ifølge Ingdal er Taliban tydelig til stedet i Kabul.

DEDIKERT: Kvinner er pålagt å gå med burka. Her studerer en jente til matteeksamen på en skole øst i Afghanistan.

Taliban, som er en islamistisk fundamentalistisk bevegelse, rykket inn i Kabul i august 2021 og tok over makten. Ingen land har ennå offisielt anerkjent Taliban som Afghanistans makthavere.

Søndag var Ingdal i møte med viseutenriksminister Sher Mohammed Abbas Stanikazi, som sier at flere forlater landet fordi de ikke ser en fremtid for døtrene deres.

– Det er mye tigging i gatene, fattigdom og en økning i underernæring, helsesystemet har kollapset helt. Mange barn blir tvunget ut i arbeid, sier Ingdal.

Frykt

Leder av Norsk-Afghanske Kvinner for Endring, Sonia Ahmadi, sier at det eneste Taliban har gjort siden august i fjor er å begrense kvinners frihet og innføre nye restriksjoner for kvinner i Afghanistan.

– For dem er jenter og kvinner objekter som eies av menn og som må være hjemme, sier hun.

Ahmadi tror Taliban frykter kvinner som har utdanning, jobb eller er økonomiske selvstendige fordi de vet at kvinner kommer til å protestere mot dem.

– Den eneste gruppen som har hevet sine stemmer mot uretten som foregår i landet, har vært kvinner - uredde kvinner som har protestert til tross for at de har blitt truet, arrestert, torturert og drept. Dette skremmer Taliban.

Sonia Ahmadi, leder av Norsk-Afghanske Kvinner for Endring.

Hun mener at utdanning er nøkkelen til at et samfunn kan lykkes.

– Vi må ta initiativ til andre alternativer som for eksempel utdanning via nett. En annen ting som kan hjelpe er stipend til jenter som tar utdanning utenfor Afghanistan, sier Ahmadi.

– Grenseløst naivt

Leder for Fremskrittspartiet (Frp), Sylvi Listhaug, sier til VG det er grenseløst naivt å tro at Taliban plutselig vil begynne å respektere kvinner og jenters rettigheter etter et opphold i Norge.

– Vi fikk rett om at Taliban kom til å fortsette med kvinneundertrykking og påtvinge befolkningen sitt ekstreme islamistiske levesett. Det er helt forferdelig å se hva som skjer i Afghanistan. Taliban er et middelaldersk terrorregime, sier hun.

PARTILEDER: Leder for Fremskrittspartiet (Frp), Sylvi Listhaug.

Torsdag 2. juni sa utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til NRK at det ikke vil legge press på Taliban om Norge slutter med å gi bistand til det afghanske sivilsamfunnet.

– Vi samarbeider overhodet ikke med den talibanske staten. Vi samarbeider med internasjonale hjelpeorganisasjoner for å hindre sultkatastrofer, at det oppstår store flyktningstrømmer eller at det kan bli oppblomstring av terrorgrupper, sa Huitfeldt.

Listhaug mener at bistandsmidler kan bidra til å opprettholde regimet slik at de kan fortsette å undertrykke befolkningen.

– Å fortsette å øse ut bistand vil i hvert fall ikke legge press på Taliban.