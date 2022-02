forrige







fullskjerm neste SPRENGT: Taket på boligen kollapset som følge av angrepet på IS-leder Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi. 1 av 5 Foto: YAHYA NEMAH / EPA

IS-lederen drept: − En begrenset seier for Biden

Drapet på IS-lederen Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi er en liten seier for USA, mener ekspert i internasjonal politikk.

Av Yasmin Sfrintzeris

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Torsdag ettermiddag bekreftet Det hvite hus at IS-lederen Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi ble drept i et amerikansk angrep.

Jo Jakobsen, professor ved NTNU og ekspert i internasjonal politikk, mener betydningen av drapet er mindre enn man skulle tro.

– Han var leder, men var mye mindre kjent enn Abu Bakr al-Baghdadi (IS-lederen som ble drept i en amerikansk aksjon i 2019, red.amn.), sier han og fortsetter:

– Organisasjonen lever med sine filialer og grupper spredt rundt i verden. De er organisert på en måte som gir lederen mindre betydning enn ellers, sier Jakobsen.

– Gradvis mindre viktig

Han trekker frem de amerikanske aksjonen mot Osama bin Laden, som var langt mer høyprofilert, og al-Baghdadi.

– Nattens aksjon har mindre symbolsk betydning og reell betydning. IS har ingen stor vestlig oppmerksomhet, de konsentrerer seg i hovedsak om Syria, Irak og deler av Afghanistan, sier han.

– Vil du si det er en stor seier for Biden?

– Det er en seier, men en liten seier. Der en grunn til at jeg nevner de to andre. Det blir gradvis mindre viktig. Bin Laden av en stor sak, og for Trump ble al-Baghdadi innkassert som en stor seier.

DREPT: Dette skal være det eneste kjente bildet den nå drepte Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, som også er kjent som Abdullah Qardash.

Jakobsen peker på store deler av debatten den siste tiden går på amerikanske soldater i Europa.

– For amerikanere og andre demonstrerer akkurat denne aksjonen viktigheten av å ha amerikanske soldater i området. Selv om det er en begrenset seier for Biden, er det for andre en indikasjon på at amerikanske styrker må være til stede i Midtøsten, sier han.

– Det med amerikanske baser og soldater i utlandet er en evig diskusjon, men funksjonen blir synliggjort i en slik aksjon.

– Dårlig timing

Jakobsen tror drapet på IS-lederen raskt vil drukne i Ukraina-krisen og andre problemer på hjemmebane i USA.

– Det er ikke den viktigste utenrikspolitiske saken for amerikanere. Det er nesten så det er litt dårlig timing, sier han.

– Er det en måte for USA å vise militær handlekraft på, midt i Ukraina-krisen?

– Det tviler jeg sterkt på. En slik person som IS-lederen, vil alltid være et mål. Hvis du hele tiden har etterretningstjenester som jobber med hvor han er og når han skal tas – jeg tror det er veldig tilfeldig, sier han og fortsetter:

– De visste hvor han var og hadde trygg etterretning på det. Da må man slå til, eller vente i flere år til, sier han.

Forfatter og IS-ekspert Hassan Hassan skriver på Twitter at drapet viser hvor imponerende antiterror-kapasitet USA har, sett mot IS’ evne til å stå imot presset:

Tror IS lever videre

Jakobsen trekker også frem at Ukraina-krisen er drevet av andre mekanismer:

– Det er en mye større og mer alvorlig sak for ganske mange. Det handler om amerikanerne selv og deres troverdighet, sier han.

Han mener IS kommer til å leve videre, uavhengig av Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi.

– Det ligger i sakens natur at lederne kan bli drept og lederne under dem blir også ofte drept. De er forberedt på det. Så kommer kanskje en lederløs periode, men organisasjonen er desentralisert i utgangspunktet og mindre avhengig av en leder, understreker han.