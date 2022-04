En hel verden fordømmer Russland etter rystende bilder: Kreml hevder det var iscenesatt

Statsminister Jonas Gahr Støre mener at Russland begår krigsforbrytelser i Ukraina, etter at det ble funnet lik av sivile strødd i Kyiv-forstaden Butsja.

Skrekkfunnene av lik strødd i gatene etter russernes tilbaketrekning i Kyiv-forstaden Butsja har sjokkert en hel verden.

Det vitner om at brutale og grusomme handlinger er begått, sier statsminister Jonas Gahr Støre til VG.

– Bildene som nå kommer fra Ukraina og områdene rundt Butsja vitner om brutale og grusomme handlinger. Henrettelse av sivile på denne måten er krigsforbrytelser, og de som står bak må holdes ansvarlige, sier han.

Kreml benekter alle beskyldninger knyttet til drap på sivile i Butsja. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier mandag at Ukrainas versjon av det som har skjedd i forstaden er et «falsk angrep» med mål om å ramme Moskva, skriver det russiske nyhetsbyrået TASS ifølge Reuters.

Lavrov hevder at bildene av de drepte sivile var iscenesatt og spredt på sosiale medier av vestlige land og Ukraina.

– «Provokasjoner» som Butsja er en trussel mot internasjonal sikkerhet, sier den russiske utenriksministeren ifølge nyhetsbyrået.

Statsminister Jonas Gahr Støre mens han var i samtale med Russlands president Vladimir Putin i forrige uke.

Huitfeldt: - Rystet

– Det er viktig når vi ser slike bilder som vi så i går, av sivile som er drept og bakbundet, at vi ikke tenker at dette er en normal del av en krig. Angrep på sivile er strengt forbudt i alle lover og regler som gjelder krigføring, sier Anniken Huitfeldt til VG.

– Vi sa for en del uker siden at krigen går inn i en ny fase og at det kunne bli verre. Men å se disse bildene av sivile som er skutt, det er en helt ny situasjon. Jeg er helt rystet av det jeg ser, sier hun.

Huitfeldt sier at hun vil at Putin skal stilles til ansvar, og at det er viktig at det blir en uavhengig gjennomgang av det som har skjedd.

– Det er viktig at vi henviser det til straffedomstolen. Og så vil vi gjøre alt for at det blir tilgang til uavhengige eksperter, sier hun.

– Og du tror det kan oppstå en situasjon der Putin blir stilt til ansvar?

– Ja, vi jobber for det.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Mandag besøkte utenriksministeren Røde Kors-kontorene i Oslo for å få innsikt i hjelpearbeidet som gjøres inne i Ukraina, før hun i kveld reiser til Berlin for å møte andre utenriksministre i Europa. De skal blant annet snakke om humanitær hjelp til Moldova.

– Men også andre spørsmål blir da aktuelt. Og jeg tror det kommer nye sanksjoner nå, og jeg vil diskutere det med representantene for de ulike landene i Europa.

– Er det noen vei tilbake for Putin og hans regjering til det internasjonale miljøet mange år frem i tid?

– Det er for tidlig å si. Det som er viktig er at han skal stilles til ansvar for det vi nå ser. Det er i norsk interesse å ha et samarbeidsforhold til Russland, og vi jobber for det på sikt, men han skal stilles til ansvar for det som nå skjer. Det her må vi aldri glemme, sier Huitfeldt.

– Sjokkerende

– Krigsforbrytelsene har stått i kø etter at Russland invaderte Ukraina. Bruk av ulovlige våpen, angrep på sykehus og vilkårlig skyting mot sivile er sjokkerende, sier Erna Solberg (H) til VG.

Hun sier at hun er glad for signalene fra regjeringen om å bidra til arbeidet med dokumentasjon av ulovligheter.

– De grusomme bildene fra Butsja viser fortsatt hensynsløs bombing og drap på sivile. Selv om det er ubehagelig å se bildene fra Butsja, er det viktig at krigen blir godt dokumentert og at mange nå etterforsker forbrytelsene. Det må føre til et rettsoppgjør hvor de skyldige stilles til ansvar.

Høyreleder og tidligere statsminister Erna Solberg.

KrF: Mener Norge bør gjøre mer

– Det finnes ikke ord som kan beskrive grusomhetene utført av de russiske styrkene i områdene de nå trekker seg ut av. Man blir kvalm av de bestialske og hjerteskjærende bildene som nå kommer frem. Og samtidig frykter jeg at slike krigsforbrytelser pågår, akkurat nå, også i andre byer og områder. Dette må ta slutt! skriver KrFs utenrikspolitiske talsperson Dag Inge Ulstein i en e-post til VG.

Han sier at det er bra at regjeringen er både rask og tydelig i sin fordømmelse, men at Norge også bør tilby hjelp der det er mulighet, blant annet ved å øke bevilgningene til humanitær hjelp, mat og medisiner betydelig.

– Vi forventer også at regjeringen følger opp forespørselen om våpen og materiell til å beskytte egen befolkning som President Zelensky løftet i Stortinget i forrige uke, og raskt kommer med en vurdering med hva som er mulig for Norge å bidra med. Et alternativ er å bidra med penger som gjør at Ukraina kan kjøpe det de trenger mest, sier Ulstein.

– Allerede nå bør regjeringen forberede bidrag til gjenoppbyggingen av Ukraina. Her trengs det solidariske bidrag av «Marshall-hjelp» dimensjoner.

Macron: Vil utvide sanksjonene

Frankrikes president Emmanuel Macron mener sanksjonene mot Russland bør utvides etter anklager om krigsforbrytelser mot sivile i Kyiv-forstaden Butsja.

– Det er klare indikasjoner på krigsforbrytelser. Det var den russiske hæren som var i Butsja, sier Macron til kringkasteren France Inter.

Om lag 340 lik er ifølge ukrainske medier samlet inn i Butsja utenfor Kyiv.

EU-president Charles Michel varslet alt søndag at sanksjonene mot Russland vil bli trappet opp.

– Ytterligere EU-sanksjoner og støtte er på vei, tvitret han.

Polens statsminister: Folkemord

Polens statsminister Mateusz Morawiecki ber om en internasjonal etterforskning av det han omtaler som «folkemord» utført av russiske soldater i Ukraina.

– Vi foreslår en internasjonal kommisjon som skal etterforske denne folkemord-forbrytelsen, sier statsministeren, tilsynelatende med henvisning til drapene på sivile i

Butsja og flere ukrainske byer rundt Ukrainas hovedstad Kyiv.

Spanias statsminister Pedro Sánchez sier det begås et mulig folkemord i Ukraina etter at det ble oppdaget flere hundre drap på sivile i Kyiv-forstaden Butsja.

– Vi skal gjøre alt for å sikre oss at de som begikk disse krigsforbrytelsene, ikke får gå ustraffet og derfor stilles for retten, sier Sanchez.

EU: Massakre

Den europeiske union fordømmer på det sterkeste de rapporterte grusomhetene begått av de russiske styrkene i en rekke ukrainske byer, skriver de i en uttalelse.

EU beskriver angrepene på sivile i Butsja og andre ukrainske byer som massakre.

– EU støtter alle tiltak for å sørge for å avdekke menneskerettighetsbrudd og brudd på internasjonal humanitær lov i Ukraina av russiske væpnede styrker, står det i uttalelsen.

EU vil fortsette å støtte Ukraina og jobber med ytterligere sanksjoner mot Russland.