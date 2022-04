VIKTIG MØTE: Ukrainas utenriksminster Dmytro Kuleba, sammen med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg før utenriksministermøtet i Nato torsdag.

Nato: Lover mer støtte til Ukraina

Nato-landene er enige om å styrke hjelpen til Ukraina. Det opplyste generalsekretær Jens Stoltenberg etter Natos utenriksministermøte torsdag.

– Vi er enige om at vi skal fortsette og styrke bistanden til Ukraina, så de kan stå opp mot Russland, sa Stoltenberg.

På møtet med Natos utenriksministere har Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba tilbudt denne forståelsen, som han opplyste på sin pressekonferanse etter møtet:

– Dere støtter oss med alt vi trenger. Og vi vil ikke bare kjempe for vår sikkerhet, men også for deres sikkerhet slik at Putin ikke kan teste Natos artikkel 5, sa Kuleba.

Artikkel 5 er Natos forpliktelse om felles forsvar og om å forsvare alle medlemslandene i tilfelle noen av dem skulle bli angrepet.

Stoltenberg sa også at Nato vil støtte en internasjonal etterforskning av de sivile livene som har gått tapt etter Russlands invasjon av Ukraina.

– Vi fordømmer de grusomme drapene av sivile i Butsja, og andre steder som nylig er frigjort fra Russland. Alle fakta må komme på bordet, de ansvarlige må bli stilt til ansvar, og allierte støtter en internasjonal etterforskning.

Soltenberg valgte også å trekke frem at Kina ikke har valgt å fordømme Russlands krigføring i Ukraina.

– Dette er en alvorlig utfordring for alle, og gjør det enda viktigere at vi står sammen om å beskytte våre verdier.

– For første gang må vi også ta med i beregningen hvordan Kinas økende innflytelse påvirker vår sikkerhet.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg under Natos toppmøte 24. mars.

– Jeg er forsiktig optimist for utfallet av diskusjonene, sa Kuleba da han møtte pressen torsdag ettermiddag.

Kuleba oppfordret også Nato til å få fart på beslutningsprosessen, og ba medlemslandene om å slutte å si at de «fortsatt tenker», «går gjennom prosedyrer» og at det er «problemer som må løses før beslutninger tas».

– Enten hjelper dere oss nå, og da mener jeg dager og ikke uker, eller så vil hjelpen komme for sent.

På spørsmål om Ukraina har mottatt løfter om nytt militært utstyr, svarte Kuleba:

– Våpen er som penger, de liker stillhet. Og jeg vil ikke være i posisjon til å gå inn på detaljer, men la meg si det sånn: Jeg har ingen tvil om at Ukraina vil ha nødvendige våpen til å sloss. Spørsmålet er når.

Kuleba sa også at han ser ulik framgang fra de forskjellige landene med å bidra med våpen, og at noen land er mest opptatt av sanksjoner som virkemiddel, uten å si hvilke konkrete land han siktet til.

– Presset på Russland er økt, men så lenge vesten fortsetter å kjøpe russisk gass og olje, støtter de Ukraina med den ene hånden og Russlands krigsmaskin med den andre, sa Kuleba.

– Mennesker dør i dag. Vi trenger skritt som vil stoppe den russiske krigsmaskinen i dag. Når dette ikke gjøres, kan vi ikke si at sanksjonene har full effekt.

– Jeg er fornøyd med den overordnede dynamikken, men dessverre er prisen fortsatt ganske høy.

– Vi diskuterer fortsatt, legger han til.