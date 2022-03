VAR KLARE: De tøffe sanksjonene mot Russland kom ikke uventet på dem, ifølge president Putin.

Putin: Russland var forberedt på sanksjonene

Torsdag ettermiddag sier Russlands president Vladimir Putin ifølge Reuters at de hadde forberedt seg på de vestlige sanksjonene som ble innført som følge av Russlands krig mot Ukraina.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

EU og store deler av Vesten innførte kraftige sanksjoner mot Russland da de invaderte Ukraina 24. februar.

Sanksjonene er rettet mot Russlands finanssektor, energisektor og forsvar, i tillegg til varer som kan brukes til både sivile og militære formål.

Men ifølge Putin var Russland forberedt på dette.

Han anklager også Vesten for å ha ført en økonomisk krig mot Russland i flere år og at målet til Vesten er å undergrave Russlands utvikling.

– Vesten vil prøve å finne nye grunner til å innføre sanksjoner mot landet, uttaler Putin.

Reuters skriver også at Putin har signert et dekret som sier at russisk gass fra og med fredag 1. april må bli betalt i rubler.

Dersom land som kjøper russisk gass ikke betaler i rubler, vil Russland stanse gasskontraktene.

– For å kjøpe russisk gass, må de åpne rubel-bankkontoer i russiske banker. Det er fra disse kontoene at betalinger vil bli gjort for gass som blir levert, fra og med i morgen, sier Putin.

Tyskland og Frankrike avviser kravet fra Russland om at europeiske land må betale for gas i rubler, og beskriver manøveren som utpressing, melder Reuters.

AVVISER: Tyskland og Frankrikes finansministere uttalte på en felles pressekonferanse at de avviser det nye kravet fra Russland.

Robert Habeck, den tyske finansministeren, uttalte på en pressekonferanse torsdag at han ikke hadde sett et nytt dekret signert av Putin, som krever at gass må betales i rubler.

Han understreket også at Tyskland var klare for alle scenarioer.

Den franske finansministeren Bruno Le Maire, sa at Frankrike og Tyskland avviser Russlands krav, og at Russlands forsøk på å splitte Vesten ved å kreve gassbetalinger i rubler har mislyktes.