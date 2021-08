SEXTRAKASSØR ELLER KVINNEFORKJEMPER? I en politisk konkluderer avisen The New York at guvernør Andrew Cuomo ikke står til troendes i sin profilering som kvinnenes mann. Bildet er fra en pressekonferanse i mai 2021. Foto: REUTERS

Anklager Cuomo for å ha spekulert i feminisme

New York-guvernør Andrew Cuomo slo seg opp på kvinners rettigheter. Nå går han av etter beskyldninger om seksuell trakassering av kvinner.

Av Silje Kathrine Sviggum

Cuomo får kraftig kritikk i New Yorks aviser dagen etter at han annonserte sin avgang som guvernør for den folkerike delstaten.

I en nyhetsanalyse stiller storavisen The New York Times spørsmål om Cuomos oppriktighet i kvinnespørsmål. Kritikere skal lenge ha spekulert i om guvernøren – som tidligere denne uken trakk seg fra stillingen etter anklager om seksuell trakassering – kan ha kjempet for kvinners rettigheter når det passet ham.

Cuomo skal ofte ha skrytt av arbeidet han gjorde for å endre verden, påpeker avisen, som mener at han selv virker forbløffet over at verden, ifølge Cuomo selv, har endret seg uten ham.

– I mine øyne har jeg aldri gått over streken med noen, men jeg innså ikke i hvilken grad streken hadde blitt trukket, uttalte guvernør Cuomo.

– Det er generasjons- og kulturelle skifter som jeg ikke fullt ut har verdsatt, noe jeg burde ha gjort.

Gap mellom tale og praksis

Uttalelsen får strykkarakter av Times’ politiske kommentator Lisa Lerer, som påpeker at Cuomo på denne måten regner seg selv som et offer på linje med de elleve kvinnene han er anklaget for å ha trakassert.

Cuomo fremstiller seg selv som en gammeldags politiker som nærmest har tidskapselreist til samtiden og snublet over endringer skapt av MeToo-bevegelsen, mener Lerer.

Guvernørens forklaring møter en bølge av kritikk fra aktivister og politiske rivaler som lenge har mumlet om gapet mellom hans politiske seirer på vegne av kvinner og tendensen hans til å bruke feministisk retorikk for å vinne velgernes gunst og politisk territorium.

– Ikke akseptabel oppførsel

Nå sliter kritikerne med å fatte hvordan mannen som var regnet som en progressiv guvernør, som kjempet mot kjønnsdiskriminering og kvinners reproduksjonsrettigheter, samtidig har hatt en personlig oppførsel som bryter lover han selv har bidratt til å lage.

– Han visste absolutt at denne typen oppførsel aldri har vært verken ok eller akseptabelt, sa Manhattan-politikeren Linda B. Rosenthaal, som i likhet med Cuomo er demokrat.

– Oppførselen hans var aldri akseptabel. Ikke for ti år siden. Ikke for fem år siden og ikke sist uke.

Cuomo skyter seg selv i foten ved å spille uvitende, mener kritikerne. Særlig fordi han har fremstilt seg selv nærmest som en korsfarer for kvinners rettigheter.

– Det må være nulltoleranse for seksuell trakassering på alle arbeidsplasser. Vi kan og vi vil ende hemmelighetskremmeriet og en praksis som har gjort trakassering mulig, skrev han på Twitter i 2018.

Selverklært feminist

Cuomo får også refs for til stadighet ha antydet at det at han er far til tre døtre har gitt ham spesiell empati og innsikt. Og dermed implisert at sexistiske menn bare har sønner.

I et møte for abortrettigheter i 2018 kom han med følgende uttalelse:

– Gud fortalte meg at jeg var feminist da han ga meg tre døtre. Faren min var feminist. Gud fortalte ham at han var feminist da han fikk 14 barnebarn, 13 av de 14 var jenter.

Under avgangstalen omtalte Cuomo døtrene som sine «tre juveler» og uttrykket at det smertet ham å se uttrykket i ansiktet deres da han måtte be om unnskyldning. Han ville aldri ha behandlet en kvinne annerledes enn han ville at døtrene skulle ha blitt behandlet, hevdet Cuomo.

Trekker paralleller til Biden

Kritikerne mener at dette er et usmakelig forsøk på å fremstille seg selg som en gammeldags, men ufarlig mann.

Denne typen retorikk har også vært brukt av president Joe Biden, som under presidentvalgkampen ble anklaget for å være tafsete på kvinner.

BARE EN VANLIG JOE? President Joe Biden har selv hevdet at det er naturlig for ham å klemme og ta på folk, inkludert kvinner. Ikke alle kjøper forklaringen. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

– Jeg vil bare at dere skal vite at jeg hadde tillatelse til å klemme Lonnie, spøkte Biden etter å ha klemt den mannlige fagforeningslederen Lonnie R. Stephenson under en elektrikerkonferanse i Washington.

Kommentaren vekket et latterbrøl blant det mannsdominerte publikumet.

Biden serverte en tilvarende spøk da han litt senere inviterte noen barn opp på scenen.

– Forresten, han ga meg lov til å ta på ham. Alle vet at jeg liker barn bedre enn folk.

Mener Biden ikke forstår alvoret

Presidentens spøk går ikke hjem hos kvinner som har selv har følt ubehag rundt Biden.

– Bidens spøk er en tydelig indikasjon på at han ikke forstår og heller ikke tar kvinnene som har stått frem med sine historier seriøst, sier Amy Lappos til New York Times.

Hun har uttalt til The Hartford Courant at Biden gikk over streken for respekt da Lappos møtte ham under et pengedonorarrangement i Connecticut i 2009.

Nancy Flores, en tidligere Nevada-politiker som har publisert et essay i The Cut der hun skildrer hvordan Biden tok på og kysset henne under et valgarrangement i 2014, går også til angrep. Hun hevder hendelsen endres hennes syn på den nåværende presidenten.

– Det er tydelig at @JoeBiden overhodet ikke har reflektert over hvordan hans upassende og uoppfordrede beføling gjør kvinner ukomfortable, tvitrer Flores.

ANITA HILL-SAKEN: Jussprofessor Anita Hill under utspørringen i Sentatet i 1991. Foto: GREG GIBSON / TT / NTB Scanpix

Motrøstene hyller Biden og mener bemerkningene viser at han lytter til kritikken og prøver å endre seg. Selv slapp presidenten en video i 2019 der han prøver å forklare sitt forsøk på å komme i kontakt med folk.

Dette, og hans manglende inngripen da han som senator var med på å utspørre jusprofessoren Anita Hill – som satte seksuell trakassering på kartet da hun i 1991 anklaget den høyesterettsnominerte dommeren Clarence Thomas for uønsket seksuell oppmerksomhet, og selv endte som syndebukk – ble kritisert da det skjedde. Og blir det ennå.