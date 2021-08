INNTOK HOVEDSTADEN: Taliban-krigere i presidentpalasset i Kabul søndag. Foto: Zabi Karimi / AP

Derfor kollapset Afghanistan

NATOs generalsekretær uttalte i mai at afghanerne var i stand til å klare seg selv. USA sa regjeringsstyrkene ville kunne holde fortet i halvannet år. Men på bare dager raknet alt. Tre eksperter forklarer hvorfor.

Av Jostein Matre

Publisert: Nå nettopp

I 20 år har USA og andre NATO-land operert i det urolige landet. De skulle sørge for å befri afghanerne fra Talibans strenge, islamistiske regime. De skulle bygge demokrati og en militærstyrke som kunne klare seg på egen hånd.

De siste dagene har vist at strategien har slått kraftig feil.

Mange undrer seg hvordan det kunne skje at Afghanistan kollapset nærmest bare i løpet av dager etter at vestlige styrker trakk seg ut av landet tidligere i sommer.

Les også: Var Norges innsats forgjeves?

Her forklarer tre eksperter hvorfor det gikk galt, og hvorfor det gikk så fryktelig fort.

Kristian Berg Harpviken, forsker ved Peace Research Institute Oslo (PRIO):

– Det kunne skje først og fremst fordi veldig mange, også i de afghanske sikkerhetsstyrkene, har mistet fullstendig troen på at regjeringen deres kan levere det den lover og at den kan overleve. Når den tilliten først er borte da rakner det fort.

– Dette har Taliban sett, så de har fremforhandlet avtaler lokalt. De har over tid systematisk bygget kommunikasjonskanaler med kommandanter på alle nivåer, og når tiden var klar var det egentlig bare å aktivere det nettverket av avtaler. Noen ganger med penger og noen ganger med lovnader om fritt leide.

TORSDAG: Afghanistans to nest største byer har falt til Taliban

– Strategien i Afghanistan de siste 20 årene har vært feilslått. Jeg tror intervensjonen i seg selv var et feilgrep, fordi man ikke hadde stor sannsynlighet for å lykkes. Når man først gjør det burde man i hvert fall, etter å ha vunnet seieren over Taliban, avsluttet det militære nærværet relativt raskt.

– I en tidlig fase var det særlig to ting som bidro til at Taliban klarte å bygge seg opp igjen. Det ene var en regjering som var sammensatt av gamle krigsherrer som hadde liten oppslutning og som gikk ganske hardt frem. Ikke minst mot folk som ble ansett for å ha sympatisert med Taliban. Det andre var at den internasjonale krigføringen var ekstremt hardhendt. Det hadde også store konsekvenser for sivilbefolkningen.

FREDAG: Ekspert: Hvis Kabul faller er krigen over

– Det vi nå ser er helt opplagt at de afghanske styrkene var veldig mye mindre i omfang enn det som var rapportert. Kompetansen sviktet, men det som først og fremst sviktet var motivasjonen og lojaliteten, og det har med tilliten til egne ledere, som både har vist seg å være inkompetente og gjennomkorrupte.

Torunn Wimpelmann, forsker ved Christian Michelsens Institutt:

Foto: Chr. Michelsens Institutt

– Det virker som at de afghanske styrkene de siste årene – etter at USA trakk mange av styrkene sine ut – har de holdt seg mye på basene sine. Når de har blitt angrepet har de kalt inn amerikanske luftstyrker. Når de så forsvant, sammen med forsyninger og våpen fra Kabul, ble det dårligere og dårligere.

LØRDAG: Kabul sirkles inn

– Taliban har tydeligvis hatt et mye bedre politisk nettverk enn man kunne se for seg. Det kan virke som at de har forberedt seg godt, og åpnet kanaler til mange lokale makthavere. Straks noen av provinshovedstedene falt skjønte nok folk hvilken vei det gikk. De siste stedene virket det som at Taliban bare ringte for å si «nå kommer vi», og så dro folk. Jeg tror Taliban selv er overrasket over hvor fort det faktisk gikk.

– Jeg tror det har vært en kombinasjon av for dårlig etterretning og at politikere ikke har forstått hva folkene på bakken sier. De har nok vært litt preget av ønsketenkning.

– Samtidig har nok det internasjonale samfunnet hatt litt for overdreven tro på Talibans interesse av en politisk løsning. De siste to årene har det vært en reell fredsprosess, men forhandlerne har sagt at Taliban ikke tok dem på alvor. De gjorde nærmest narr av dem. Så om de noen gang har vært interessert i en fredsavtale vet vi ikke. Det ser ikke sånn ut nå.

SØNDAG: Her er Taliban i presidentpalasset

– Den første feilen var nok uansett invasjonen i utgangspunktet. Så kom det to andre feil tidlig: Amerikanerne gikk hardt ut og forsøkte ta ut Taliban-ledere. Det skapte sinne og nyrekruttering. Samtidig ble de avfeid fra å være en del av den politiske løsningen. Det gikk USA først med på i 2018, men da var det for sent.

Arne Strand, forskningssjef ved Christian Michelsens Institutt:

Foto: Harald Henden

– Jeg tror alle er enig om at å utelukke Taliban fra formingen av den nye staten var et feilgrep. I stedet straffet man dem bare.

– Feilgrep nummer to var en militærstrategi som overstyrte alle gode ønsker om å bygge demokrati og helsevesen og så videre. Intensjonene var gode, men det ble for mange krigsherrer, en maktelite som utnyttet den internasjonale støtten fra Vesten.

MANDAG: Kaos på flyplassen

– Det ble nepotisme og korrupsjon. Vanlige afghanere så dette, og det gjorde at de ikke hadde tilliten til lederne og demokratiet. Det første presidentvalget var ordentlig, men de neste var bare juks.

– Det har vært en utvikling hvor staten har erodert. Det er ikke først og fremst Talibans styrke, og sånn sett en militær seier, som gjør at de nå har kunnet ta makten, men det er manglende tillit til den sittende regjering som har skapt denne muligheten. Afghanere flest ønsker ikke Taliban, men de gir seg heller over til dem enn å risikere livet for en regjering de ikke er trygg på.

Norske Terje i Afghanistan: − Kunne se frykten i øynene på folk

– Jeg tror også det er svakheter på regjeringssiden som har vært nedtonet. Det har nok aldri vært så mange soldater som de skryter av. Korrupsjon har gjort at de ikke har hatt ammunisjon og drivstoff flere steder. Slikt har virket inn.

– Den amerikanske spesialinspektøren for gjenoppbyggingen av Afghanistan, John Sobko, er tydelig på at man i for stor grad har snakket opp det som har vært suksess og ikke snakket nok om det som ikke var bra. Det har vært et ønske om å selge inn en suksess som ikke var slik den ble sagt at den var.