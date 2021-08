EVAKUERING: Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide er bekymret for situasjonen i Afghanistan, og det jobbes nå med å evakuere norske ansatte fra landet. Foto: Thomas Nilsson / VG

Utenriksministeren: − Vi jobber på spreng med å få våre ansatte ut av Kabul

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier at deres høyeste prioritet nå er å få utstasjonerte og lokalt ansatte ut av Kabul.

– Det er for øyeblikket er ikke klart hvem som leder den afghanske regjeringen i Kabul. Vi kan stå overfor et myndighetsvakuum og det er en alvorlig situasjon, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide under en pressekonferanse om situasjonen i Afghanistan søndag kveld.

Fredag evakuerte Norge ambassaden i Kabul, mens Forsvarets personell ble værende. Ambassaden er nedstengt og ikke lenger bemannet, sier Søreide.

– Vi jobber nå på spreng med å få våre utstasjonerte og våre lokalt ansatte med sine familier ut av Kabul, sier utenriksministeren.

De ansatte er ute av ambassaden, og oppholder seg et annet sted.

Søreide har vært i kontakt med Norges ansatte i Kabul søndag ettermiddag.

– Jeg er opptatt av å formidle veldig tydelig at de er vår høyeste prioritet nå. Og jeg understreker at vi tar ansvar for våre lokalt ansatte og deres familier, og selvfølgelig også at de skal hentes til Norge, sier Søreide.

Søreide sier de ikke vil gi konkret informasjon om når og hvordan evakueringen skjer, på grunn av at de ikke ønsker å gjøre noe som kan sette evakueringsarbeidet i fare.

– De fleste land er i gang med å forsøke å evakuere, og det er et stort press på både logistikk og sikkerhet. Det er et usedvanlig krevende og vanskelig arbeid, iser utenriksministeren.

Søndag gikk Taliban inn i den afghanske hovedstaden Kabul, og Taliban sa søndag kveld til Reuters at de har overtatt det afghanske presidentpalasset. Det er ikke bekreftet av afghanske myndigheter.

Ikke-voldelig maktoverføring

To representanter fra Taliban har sagt at det ikke vil være en overgangsregjering i landet. Gruppen forventer en full maktoverdragelse.

– Vi er bekymret for situasjonen med menneskerettigheter i landet, og særlig med tanke på situasjonen for jenter og kvinner i Afghanistan. Vi vil fortsette vårt arbeid med parter som fremmer demokrati og menneskerettigheter i landet.

Søreide sier det er avgjørende å sikre en ikke-voldelig maktoverføring, som kan sikre stabilitet.

Det pågår nå diplomatiske samtaler i Kabul og Doha, der Qatar, USA og Pakistan spiller viktige roller. Norge har også representanter i Doha for å delta på samtalene.

– Det er for tidlig å si om vi kan lykkes i få til en overgangsløsning, eller hvordan denne vil se ut, sier Søreide.