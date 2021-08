DYRT: En afghansk arbeider behandler rå marmor på en fabrikk i Herat, Afghanistan, 6. august 2018. Afghanistan er en av de største eksportørene av råmarmor. For øyeblikket er hver kvadratmeter bearbeidet marmor av høy kvalitet priset til 800 til 900 AFN (10 til 13 USD).

Taliban sitter på mineraler verdt 9000 milliarder norske kroner

Afghanistan har enormt med rikdom i mineraler som ikke er utnyttet. Kan være en viktig inntekt for landet, sier norsk ekspert.

Av Selma Heiberg Hellstrand

Taliban sin overtagelse av Afghanistan har utløst en humanitær krise, med tusenvis som prøver å flykte fra landet. Samtidig har det også brakt nytt fokus på Afghanistans enorme uutnyttede mineraler.

Ressursene kan forandre landets økonomi om det utnyttes, skriver CNN.

Det bekrefter Afghanistan-ekspert Arne Strand ved Christian Michelsens Institutt.

– Det kan være en viktig inntekt for Afghanistan om regulert og skatt går til utvikling, sier han.

VIKTIG INNTEKT: Afghanistan-ekspert Arne Strand ved Christian Michelsens Institutt sier at de ubrukte ressursene i landet kan være viktige i fremtiden.

Funn i 2010

Afghanistan er en av de fattigste nasjonene i verden, men i 2010 avslørte amerikanske militære tjenestemenn og geologer at landet, som ligger ved veikrysset mellom Sentral- og Sør -Asia, satt på mineralforekomster til en verdi på nesten en milliard dollar.

Både det amerikanske utenriksdepartementet og uavhengige eksperter fryktet da at ressursene ikke nødvendigvis ville gagne vanlige afghanere.

IKKE BRUKT: Afghanske gutter sykler i den gamle byen Ghazni, sørvest for Kabul. Afghanistan kan inneholde uutnyttede mineralforekomster, inkludert kritiske industrimetaller som litium, til en verdi av tusen milliarder dollar.

Tilførsel av mineraler som jern, kobber og gull er spredt over flere provinser. Det er også sjeldne jordmineraler og, kanskje viktigst, det som kan være en av verdens største forekomster av litium.

Det er en viktig, men knapp komponent i oppladbare batterier og annen teknologi som er avgjørende for å håndtere klimakrisen, skriver CNN.

– Afghanistan er absolutt en av regionene som er rikest på tradisjonelle edle metaller, sier Rod Schoonover til kanalen. Han er en forsker og sikkerhetseksperten som grunnla Ecological Futures Group.

Svært mange under fattigdomsgrensen

Afghanistan-ekspert Arne Strand sier at lite av ressursene er tatt i bruk på grunn av konflikten i landet.

Mange tiår med krig har gjort Afghanistan til ett av verdens fattigste og minst utviklede land. Naturressursene i landet har vært lite utnyttet på grunn av urolighetene i landet, og fordi det mangler skikkelige veier og transportmuligheter, skriver FN.

Utviklingen av de verdifulle mineralene har også vært stoppet på grunn av alvorlig tørke i landet tidligere. Det vil neppe endre seg snart under Taliban -kontroll, skriver CNN.

Likevel er det interesse fra andre land, inkludert Kina, Pakistan og India.

– Kan bli et av verdens rikeste land

Etterspørselen etter metaller som litium og kobolt, samt sjeldne jordartselementer som neodym, er skyhøye når land prøver å gå over til elektriske biler og andre rene teknologier for å redusere karbonutslipp.

Den amerikanske regjeringen har angivelig anslått at litiumforekomster i Afghanistan kan konkurrere med dem i Bolivia, hjemsted for verdens største kjente reserver.

– Hvis Afghanistan har noen få års ro, slik at det kan utvikle sine mineralressurser, kan det bli et av de rikeste landene i området innen et tiår, sa Mirzad fra US Geological Survey til Science magazine i 2010.