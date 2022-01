VAKSINERES: En syvåring i Phoenix i Arizona mottar første dose av coronavaksinen i november.

Rekordmange barn innlagt i USA: − Tallet må tas med en klype salt

MIAMI (VG) Av 39 corona-innlagte under 20 år på Nicklaus Children’s Hospital, er ingen vaksinerte. Omikron skiller seg ut på flere vis, ifølge en barnelege.

Over 4000 barn er nå lagt inn på amerikanske sykehus med bekreftet covid-19, mer enn noen gang under pandemien, ifølge The Washington Post.

Det er en dobling på rundt to uker – og forrige uke vendte 50 millioner amerikanske elever tilbake til skolen etter juleferien.

Florida er en av delstatene som har sett den kraftigste økningen under den pågående omikron-bølgen, hvor USA forrige uke markerte smitterekord med over én million tilfeller på samme dag.

LEGE: Marcos Mestre er «chief medical officer» og visepresident ved Nicklaus Children’s Hospital i Miami i Florida.

– Sårbar gruppe

Marcos Mestre er sjeflege og visepresident ved Nicklaus Children’s Hospital i Miami.

– Hvorfor blir flere barn lagt inn med eller på grunn av covid-19 nå?

– Det er en kombinasjon av flere faktorer. Omikron-varianten er fryktelig smittsom, sammenlignet med de andre variantene. Videre er det en god del nøling når det gjelder vaksinen, spesielt i aldersgruppen fra fem til elleve år, svarer Mestre til VG.

Ifølge det amerikanske folkehelseinstituttet er 16 prosent av barn mellom fem og elleve år i USA nå fullvaksinert. Mens du i Norge må være over tolv år for å få vaksinen, er den foreløpige aldersgrensen i USA fem år.

UTELIV: Til tross for den massive smittespredningen finnes det ingen restriksjoner i Florida. Ved denne uteserveringen i Miami går alt som normalt.

«Pasienter som har en positiv covid-test»

Ved Nicklaus Children’s Hospital var 39 pasienter fra null til 20 år lagt inn med covid-19 onsdag forrige uke.

Ingen av dem var vaksinert.

– Vi møter dem igjen og igjen, foreldrene som sier: «Å, jeg skulle ønske jeg hadde vaksinert barnet mitt», avslutter Mestre.

Men hittil under omikron-bølgen har heller ingen innlagte ved dette sykehuset mistet livet som følge av viruset.

– Vi har definitivt sett en økning i innleggelser og pasienter som har en positiv covid-test, sier Mestre.

Han virker til å være nøye med ordbruken: «pasienter som har en positiv covid-test». Av de 39, er nemlig kun 25 lagt inn med covid-19 som hovedårsak.

– 30–35 prosent var på sykehuset på grunn av noe annet, altså ikke covid, men de hadde tilfeldigvis en positiv covid-test, forklarer Mestre.

TESTSENTER: Testsentre i Miami opplever en stor økning i pågang, utløst av en smittespredning som tvinger blant annet arbeidstagere med positive nærkontakter til å teste seg hyppig.

– En klype salt

VG omtalte fredag at ved et Miami-sykehus så var var omtrent halvparten av de innlagte med covid der av andre grunner enn viruset.

– Er dette en underkommunisert trend?

– Ja, trolig. Det er viktig å følge med på smittetilfeller, men det er viktigere med hvor mange som blir innlagt. Selv det tallet må tas med en klype salt når 30–40 prosent av disse igjen vil være på sykehus av andre grunner, svarer Mestre.

Han anslår at tidligere varianter har gitt 10 til 20 prosent covid-positive pasienter innlagt på sykehus av andre grunner en coronasymptomer.

– Jeg var på en telefonkonferanse med andre helseledere her i Florida. Tallene ser ut til å være 30 til 40 prosent nå, sier Mestre.

Mangedoblet smitte – like mange innlagte

Florida og Miami har et av USAs hissigste omikron-utbrudd, og den voldsomme smittespredningen belaster Nicklaus Children’s Hospital betydelig – men på andre måter enn ved tidligere bølger.

Langt flere kommer for å bli testet. Mens sykehusets testapparat høyeste tall over positive på én dag var 130, var det tirsdag denne uken 390 som testet positivt, de aller fleste med milde symptomer håndterbare i hjemmekarantene. Flere enn én av tre tester kommer tilbake positive.

På toppen av delta-bølgen i fjor høst var det rundt 25 som var lagt inn med covid-19 som hovedårsak, altså omtrent like mange som nå til tross for en mangedobling av smittetilfeller ute i lokalsamfunnet.

MIAMI: Ocean Drive er den store utelivsgaten på Miami Beach, sandbanken med under 100.000 innbyggere og yrende turistbesøk rett utenfor Miami by.

Andre utfordringer

Han forteller at det derfor er mottaksdelen av sykehuset som merker belastningen nå, og ikke sengepostene.

– Å ta hånd om pasientene er i og for seg ikke en like stor utfordring som det var under deltabølgen, sier Mestre.

Problemet på sengepostene er imidlertid mangel på personale. Smitten brer seg også blant dem og utløser hjemmekarantene etter hjemmekarantene.

På intensiven lå det forrige uke elleve pasienter med covid-19, hvorav én av dem primært er lagt inn av andre årsaker.

– Av disse er åtte-ni enten under fem år eller så har de allerede spesielle medisinske behov, sier Mestre.

GYMSAL: Her satte et skoledistrikt i Phoenix i Arizona opp gratis vaksinering da vaksinen ble tilgjengelig for barn ned til fem år i fjor høst. VG besøkte stedet i november.

Overvekt mindre problem

Hans erfaring med omikron så langt peker også i retning av to andre funn som han knytter til omikrons særegne egenskaper.

Det første er at overvektige barn rammes i mindre grad av alvorlig sykdom, sammenlignet med delta-varianten.

– Vi tror dette handler om hvordan omikron holder seg mer i de øvre luftveiene og i mindre grad nede i lungene hvor barn med fedme ville fått større problemer, sier Mestre.

– Kroppens dynamikk

Det andre er at små barn uten tilgang på vaksinen er en sårbar gruppe.

4 av 100.000 barn under fem år – uten vaksinetilgang – er nå lagt inn med covid-19. Det er fire ganger så mye sammenlignet med 5–17-åringer, ifølge det amerikanske folkehelseinstituttet CDC.

– Det er rett og slett et spørsmål om kroppens dynamikk. Barn har mindre øvre luftveier, som igjen da kan skape større problemer for denne aldersgruppen, sammenlignet med voksne, sier Mestre, som gir krupp som et eksempel på et vanlig symptom hos mindre barn.

Det store bildet som avtegner seg når det gjelder omikron, er at varianten ikke skaper mer alvorlig sykdom enn tidligere varianter. Risikoen er også fortsatt lavere for barn enn for voksne når det gjelder alvorlig sykdom, skriver The New York Times.

– Av de som er innlagt, hvor syke kan ellers friske, uvaksinerte barn bli av omikron?

– De under fem år pleier å være friske barn, men det er også noen med komplekse, medisinske tilstander. De som er eldre enn fem år har en tendens til å ha komplekse, medisinske tilstander, svarer Mestre.