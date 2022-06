Medvedev om eventuell Krim-innblanding: Total katastrofe. Tredje verdenskrig

Den tidligere russiske presidenten advarer Nato kraftig om å nærme seg Krim, samtidig som han retter fingeren mot Sverige og Finland.

Ethvert forsøk fra et Nato-land på å trenge seg inn på Krim-halvøyen vil ikke bli tatt nådig opp av Russland, skal vi tro den tidligere presidenten.

Dmitrij Medvedev er nå nestleder i det mektige sikkerhetsrådet, og han sier at ethvert forsøk på å «gjøre inngrep» på Krim vil være en krigserklæring.

– Og dersom et Nato-land gjør det, så blir det en konflikt med hele alliansen. Tredje verdenskrig. Total katastrofe.

Det er i et intervju med den statskontrollerte ukeavisen Argumemty i Fakty uttalelsene kommer.

Krim tilhører Russland. For alltid, slår Medvedev fast i intervjuet.

Russland anekterte Krim-halvøyen som tilhørte Ukraina uten særlig motstand i 2014.

Putin-talsmann Dmitij Peskov har tidligere uttalt at det er helt uaktelt for Russland å diskutere Krim.

Medvedev har også kommentert Finland og Sveriges Nato-søknader, som Russland ikke synes noe om.

Den tidligere presidenten sier landene vil kunne få Iskander rakettsystem på «dørstokken» dersom de blir medlemmer.

Iskander-systemet kan utrustes med atomvåpen.

Medvedev sier i intervjuet at han likevel ikke er spesielt bekymret over Finland og Sveriges mulige Nato-medlemskap, men han sier at Baltikums atomvåpenfrie sone vil tilhøre historien.

Medvedevs uttalelser kommer samtidig med at G7-lederne holder toppmøte i Tyskland. På møtet ble det klart at G7 vil fortsette å hjelpe Ukraina, og at sanksjonene mot Russland vil fortsette så lenge det trengs.

– Tenk om vi bare hadde latt Putin slippe unna med å med vold tilegne seg store deler av et uavhengig land, sier Storbritannias statsminister Boris Johnson.

En ny hjelpepakke på nesten 30 milliarder dollar er klar for Ukraina.

Medvedev har vært en nær støttespiller for Vladimir Putin siden 2003, og tok over som president for Putin i 2008, da han etter daværende grunnlov ikke kunne stille til valg.

Han har også tidligere under krigen fått uttale seg, og sa en måned ut i krigen at Russland har «makten til å sette alle våre frekke fiender på plass».