STENGER GRENSEN: Statsminister Fumio Kishida kunngjorde mandag at Japan skjerper innreisereglene.

Flere land stenger grensene

Den nye coronavarianten omikron gjør at flere land nå velger å stenge grensene. Nå nekter blant annet Japan alle utenlandske tilreisende adgang.

Av NTB og Thea Rosef

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Japan gjeninnfører streng grensekontroll og nekter alle utenlandske tilreisende adgang på grunn av den nye coronavarianten omikron.

De skjerpede innreisereglene, som ble kunngjort mandag, kommer få uker etter at reglene ble lempet på.

– Vi vil forby innreise for utlendinger fra hele verden fra og med 30. november, sa statsminister Fumio Kishida på en pressekonferanse.

Avgjørelsen setter til side ordningen som åpnet for at forretningsreisende på korte besøk, utenlandske studenter og arbeidere fikk komme inn i landet.

Japan innførte i helgen karantenekrav for reisende fra Sør-Afrika og åtte andre land. Mandag opplyste Kishida at det også innføres karantenekrav for reisende fra ytterligere 14 land der virusvarianten er oppdaget.

Mer smittsom variant

Samtidig har Filippinene reversert en beslutning om å åpne grensene for fullvaksinerte turister, mens Israel har stengt grensen for alle utlendinger.

Australia har innført et midlertidig flyforbud for Sør-Afrika, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Eswatini, Seychellene, Malawi og Mosambik. Forbudet varer i 14 dager. Utenlandske borgere som har vært i disse områdene de siste to ukene får ikke reise inn i Australia.

EU-landene bestemte seg fredag for å gå sammen om å innføre midlertidige innreiserestriksjoner til syv land i det sørlige Afrika. Det dreier seg om Botswana, Eswatini, Lesotho, Mosambik, Namibia, Sør-Afrika og Zimbabwe.

Amerikanske myndigheter har meldt at de vil innføre innreiseforbud for alle utenlandske statsborgere som reiser fra de samme syv landene, i tillegg til Malawi.

Også Canada stenger grensen for alle utenlandske statsborgere som i løpet av de siste 14 dagene har vært innom de syv landene.

Storbritannia, Belgia, Tyskland, Italia og Tsjekkia har alle oppdaget smittetilfeller innenfor sine grenser.

Danmark har oppdaget to mistenkte omikronsmittetilfeller hos reisende fra Sør-Afrika, ifølge det danske helsedepartementet.

Hvor farlig omikron er, er for tidlig å si. Men tidlige tall fra Sør-Afrika indikerer at den er mer smittsom enn tidligere varianter.

– Urettferdig

Sør-Afrika mener de nye innreiserestriksjonene som rettes mot landet og nabolandene er urettferdige.

– Utmerket vitenskap bør applauderes og ikke straffes, stod det i en pressemelding publisert av landets utenriksdepartement lørdag.

En representant fra den Afrikanske Union (AU) påpekte at landene som nå innfører restriksjoner selv må ta deler av skylden for den nye varianten.

– Det som skjer nå er uunngåelig, det er et resultat av verdens unnlatelse av å vaksinere på en rettferdig, presserende og rask måte, uttalte Ayoade Alakija til BBC.

Fraråder reiser

Spredning av den nye coronavarianten har gjort at Norge innfører karantenekrav for de som ankommer landet fra enkelte afrikanske land.

Reglene gjelder for reisende fra Sør-Afrika, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Mosambik, Lesotho, Eswatini og Malawi, og gjelder uavhengig av om man er vaksinert eller ikke.

Utenriksdepartementet fraråder også alle reiser som ikke er strengt nødvendige til disse landene.

Storbritannia var først ute med restriksjonene rettet mot det sørlige Afrika, som innførte et midlertidig innreiseforbud for tilreisende fra de seks landene torsdag forrige uke.