CAPE TOWN: Tidlige tall indikerer at omikron tok over Sør-Afrika mye raskere enn tidligere virusvarianter. Her fra Cape Town.

Den nye virusvariantens stamtre et mysterium

Dette vet vi og dette vet vi ikke om den nye virusvarianten.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Forskere over hele verden jobber nå med å forstå den nye varianten av coronaviruset, som på fredag fikk navnet omikron.

Hvor farlig den nye varianten av coronaviruset er, vet man ennå ikke. FHIs risikovurdering søndag sier at varianten kanskje er mer smittsom, men at det ikke er noe per nå som tyder på at smittede blir mer syke.

Det er allerede gjort flere funn som forteller oss en del. Her er fem av de viktigste:

1. Et langt gap i stamtreet

Hva: Virusets mutasjoner kan spores bakover, som et stamtre. En variant vil ofte ha en forfar som er noen uker eller måneder gammel. Men denne variantens nærmeste stamfar er mer enn et år gammel, noe som er «veldig rart», ifølge immunolog Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo.

Hva betyr det: Virusvarianten har sannsynligvis en rekke ukjente mellomledd i sitt stamtre som vi ikke kjenner til. Det er to teorier som peker seg ut for å forklare det, ingen av dem trenger å bety at den nye varianten er farligere eller mer smittsom.

1. Viruset kan ha utviklet seg i et område med lite testing.

2. Viruset kan ha utviklet seg i et enkeltmenneske over lang tid, som ikke har dødd, men heller ikke klart å bekjempe sykdommen. Det er i så fall sannsynligvis snakk om en person med nedsatt immunforsvar, som en hiv- eller kreftpasient.

– Afrika har plenty av både hiv-pasienter og områder med lite testing, påpeker immunolog Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo.

STAMTRE: Bildet viser en fremstilling av deler av stamtreet til coronaviruset. De røde prikkene er funn av den nye omikronvarianten. Jo lengre streken tilbake til forrige prikk er, desto lengre er det mellom mutasjonene i tid.

2. Undersøker om viruset omgår siste forsvarslinje

Hva: Dataanalyser fra Johannesburg antyder at den nye varianten er bedre på å unngå immunforsvarets siste forsvarslinje, drapscellene som angriper virusinfiserte celler (T-celler).

Hva betyr det: I verste fall kan det ha betydning for hvor syke smittede blir og hvor lenge man forblir syk.

Kroppen har grovt sagt tre forsvarslinjer:

1. Barrierer som hud og membraner.

2. Generelle responser som gjenkjenner og beskytter mot sykdom, som feber.

3. Spesifikke responser, som produksjon av antistoffer og T-celler. Det er denne delen av forsvaret vårt vaksiner bidrar til å aktivere.

Antistoffer kan hindre at vi blir syke, ved å nøytralisere viruset og hindre dem fra å komme inn i cellene våre.

T-cellene kan ikke hindre oss fra å bli infisert med viruset, men når vi er blitt smittet, dreper de virusinfiserte celler.

– Hvis T-cellene blir mindre effektive, kan det bety at du blir mer syk eller syk lengre, sier immunolog Anne Spurkland.

FØLGER UTVIKLINGEN: Endringene i den nye virusvarianten kan påvirke hvor effektivt vaksiner og immunforsvaret vårt fungerer mot sykdommen, påpeker immunolog Anne Spurkland. Hun har ikke selv studert sammensetningen av den nye virusvarianten, men har fulgt utviklingen siden nyheten sprakk tidligere i uken.

Tidligere varianter av viruset ser ikke ut til å ha påvirket T-cellenes evne til å gjenkjenne og drepe infiserte celler, påpeker Spurkland.

Og selv om en mutasjon skulle oppstå i en av de delene av viruset som T-cellene gjenkjenner, er det ikke dermed automatikk i at viruset vil kunne unngå T-cellene.

Og selv om en mutasjon skulle være i stand til å unngå T-celler i noen tilfeller, er det stor genetisk variasjon blant mennesker i måten dette skjer på. Dermed vil resultatet kunne bli større variasjon i hvor syke vi blir, heller enn at alle blir sykere.

Det skal med andre ord mye til for at viruset nå har endret seg seg så mye at T-cellene ikke lenger er effektive.

Info Omikron Ny variant av coronaviruset oppdaget i Sør-Afrika 24. november; de første kjente tilfellene er fra Botswana, Sør-Afrikas naboland i nord.

Verdens helseorganisasjon (WHO) ga 26. november varianten navnet omikron og kategorien «bekymringsverdig variant» av viruset. Dette er en betegnelse som brukes på de mest alvorlige variantene. Forrige gang det skjedde var med deltavarianten.

Ifølge WHO har varianten mutasjoner som gjør at den kan spre seg raskere og har økt risiko for at man kan bli smittet på nytt.

Man har kun foreløpige indikasjoner mens nye studier forsøker å svare på hvor smittsom varianten er, hvor syke smittede blir og hvor bra eller dårlig de nåværende vaksinene fungerer. Vis mer

– Det er stor grad av usikkerhet her ennå. Det er stor grad av sannsynlighet for T-cellene vil kjenne igjen viruset også nå, men det er selvsagt superviktig å undersøke nærmere, sier immunolog Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo.

De foreløpige funnene kommer fra Witwatersrand-universitetet i Johannesburg.

Forskerne i Johannesburg håper å ha nye svar her innen to uker, ifølge en artikkel i Nature, verdens ledende forskningsmagasin.

ROLIG: – Det mest sannsynlige er at vi ennå har ganske god beskyttelse med de vaksinene vi har. Pust med magen, sier Gunnveig Grødeland, som forsker på immunologi og vaksineutvikling ved Universitetet i Oslo.

3. Tar over Sør-Afrika i høy hastighet

Hva: Tidlige tall indikerer at omikron tok over Sør-Afrika mye raskere enn tidligere virusvarianter. Der den aggressive deltavarianten brukte måneder på å bli dominerende, ser omikron ut til å ha klart det samme på uker.

Hva betyr det: Tallene er foreløpige, men kan indikere at varianten er mer smittsom, eller er bedre i stand til å smitte vaksinerte og de som allerede har hatt sykdommen. Eventuelt begge deler.

– Dersom en variant tar raskt over i det epidemiologiske bildet, tyder det på at den er mer smittsom og eller unndrar seg immunitet mer effektivt enn sine konkurrenter, sier smitteverndirektør Frode Forland ved FHI til VG.

Han understreker at han ikke kjenner til de konkrete tallene fra Sør-Afrika og ikke har informasjon om den reelle utbredelsen der.

– Innledende funn antyder en økt risiko for reinfeksjon i denne varianten, sammenlignet med tidligere varianter som har gitt grunn til bekymring, sa WHO fredag.

4. Høyt antall mutasjoner

Hva: Virusvarianten har rundt 50 mutasjoner, og mer enn 30 mutasjoner i piggene sine (spike-proteinet). Piggene er den delen av viruset som først kommer i kontakt med kroppen.

Hva betyr det: Noen av mutasjonene tyder på at viruset er bedre på å omgå en annen del av kroppens tredjelinjeforsvar: antistoffer. Flere av disse mutasjonene er også funnet i varianter av delta- og alfavarianten.

– Mange av mutasjonene vet vi er problematiske, men enda mange igjen virker til å bidra til at viruset omgår antistoffer, sier virolog Penny Moore til Nature.

En av vaksinenes hovedoppgave er å få kroppen til å produsere riktige antistoffer. Men at virusvarianten blir bedre på å unngå disse, er ikke det samme som at vaksinen slutter å fungere.

– Det er ikke sikkert at vaksinen vil virke like godt. Men det vet vi ikke ennå, det er for tidlig å si, sa immunolog Anne Spurkland til VG fredag.

En modell av SARS-CoV-2-viruset. De røde «piggene» er spike-proteinet som gjør at viruset fester seg og trenger inn i cellene.

5. Dette vet vi ikke

De neste ukene vil gi bedre svar på hvor syke smittede blir, hvor bra eller dårlig de nåværende vaksinene fungerer og hvor smittsom varianten er.

Lederen for intensivavdelingen på Baragwanath-sykehuset i Soweto beskriver situasjonen slik på en videokonferanse, gjengitt av AP:

– Unge mennesker, fra 20-årene til sent i 30-årene, kommer inn med moderat til alvorlig sykdom, noen trenger intensivbehandling. Omtrent 65 prosent er ikke vaksinert, mens mesteparten av de resterende bare er halvvaksinert.

Sør-Afrikas legeforening melder om at det ikke er tegn på alvorlig sykdom i en gruppe yngre pasienter de har observert, men at det er uklart hvorvidt man kan forvente samme sykdomsforløp hos for eksempel eldre eller personer med alvorlige underliggende sykdommer.

– Pasientene klager for det meste over vondt i kroppen og trøtthet, ekstrem trøtthet, og vi ser det i den unge generasjonen, ikke blant eldre personer, sier Angelique Coetzee, leder i landets legeforening Sama, til BBC.

23,5 prosent av befolkningen i Sør-Afrika er fullvaksinerte, ifølge VGs coronaoversikt.