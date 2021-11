CORONAFAST: Passasjerne måtte vente på flyet i flere timer på Schiphol.

Nederland: Minst 13 flypassasjerer fra Sør-Afrika er smittet med omikron

Det nederlandske folkehelseinstutittet RIVM bekrefter at minst 13 av 61 smittede passasjerer fra Sør-Afrika er smittet med omikron.

Av Yasmin Sfrintzeris

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Undersøkelsene er ikke avsluttet. Trolig vil varianten bli påvist i flere prøvesvar, skriver instituttet i pressemeldingen.

Analysene - som heter sekvensering - er en tidkrevende prosess.

Nederlands helseminister Hugo de Jonge opplyser på en pressekonferanse søndag at han er i dialog med landets folkehelseinstitutt og europeiske kolleger for å vurdere om det er behov for ytterligere tiltak.

Alle som har reist fra det sørlige Afrika til Nederland den siste uken, blir bedt om å teste seg.

– Det vi har fått informasjon om nå er at av de 61 som var rapportert inn fra flyet fra Sør-Afrika til Holland har 13 av disse sannsynligvis den nye varianten, og ingen av de er alvorlig syke, sa smitteverndirektør i FHI, Frode Forland, til VG.

Nederlandske helsemyndigheter hadde da ikke selv ikke gått ut med informasjon offentlig.

Ingen bekreftet i Norge

I Norge er det så langt ingen bekreftede eller mistenkte tilfeller av denne virusvarianten som ble oppdaget av sørafrikanske helsemyndigheter. Hvor viruset først oppsto, er uklart.

Lørdag meldte nederlandske medier at flere passasjerer med stor sannsynlighet var smittet med omikronvarianten. Analysesvar på alle 61 positive prøver er ventet søndag.

De to flygingene fra Sør-Afrika landet i Nederland fredag morgen. Det ene flyet landet fra Cape Town klokken 10.30 og det andre fra Johannesburg klokken 11.

Over 600 passasjerer fikk ikke forlate flyene på flere timer og måtte teste seg. Passasjerene i de to flyene ble hold atskilt fra andre av flyplassen.

Personene som har testet positivt er pålagt å isolere seg på et karantenehotell i minst syv dager ved symptomer, og fem dager om de ikke har symptomer.

De som tester negativt må være i hjemmekarantene i fem dager og teste seg igjen på dag fem.