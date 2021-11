STILLER TIL VALG: Eric Zemmour vil bli Frankrikes neste president.

– Representerer en idé om at Frankrike står for fall

PARIS (VG) I en dramatisk videosnutt kunngjorde den høyreradikale TV-profilen, Eric Zemmour, at han ønsker å bli Frankrikes neste president.

Av Ingri Bergo

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er ikke lengre tid for å reformere Frankrike, men tid for å redde landet.

Det sier Zemmour i Youtube-videoen som han publiserte tirsdag formiddag.

Det er det siste sosiale medier-stuntet til den franske politiske journalisten, som har blitt sammenlignet med Fox News’ Tucker Carlson.

Zemmour har lenge hintet om at han ville stille til presidentvalget i april, og har denne høsten dominert det franske nyhetsbildet med sine kontroversielle utspill.

– Mange velgere kjenner ikke lenger igjen landet vårt, sier Zemmour i videoen.

– Jeg har bestemt meg for å stille til presidentvalget slik at våre barn og barnebarn ikke skal lide av barbari, slik at jentene våre ikke blir tilslørt ... slik at de kan arve et Frankrike slik det var kjent for våre forfedre, sier han.

Info Det franske presidentvalget Frankrike velger en ny president hvert femte år. For å bli valgt, må en kandidat ha mer enn 50 prosents oppslutning. Så langt har ingen lykkes med å oppnå nok stemmer til å gå av med seieren i første valgrunde. Dermed går de to kandidatene med høyest oppslutning til en andre og avgjørende valgrunde. Ved sist valg, i 2017, møtte nåværende president Emmanuel Macron den høyreradikale partilederen for Nasjonal samling, Marine Le Pen, til duell – og vant. Valget i 2022 holdes 10. og 24. april. Vis mer

VISTE FINGEREN: Det gikk hett for seg da Eric Zemmour besøkte Marseille, Sør-Frankrike, for å promotere boken sin tidligere denne uken. Zemmour skal ha svart på samme gest fra kvinnen utenfor bilen, ifølge nyhetsbyrået AFP, som tok bildet.

Ifølge meningsmålingene – der Zemmour nå har falt noe – kan 63-åringen få nok oppslutning til å kare seg til en andre valgomgang mot sittende president Emmanuel Macron.

– Hva er det franskmenn liker ved Zemmour?

– Først og fremst spiller han på innvandringskritiske holdninger, sier Bruno Jeanbart, visepresident i meningsmålingsinstituttet OpinionWay, til VG på telefon.

– Det har vi sett politikere gjøre i flere land. Men han representerer også en veldig fransk idé: At landet står for fall. At vi hadde en status som et stort, unikt land, som vi har mistet.

SJOKKERER: Eric Zemmour har dominert franske medier denne høsten med sine kontroversielle utspill.

En fransk Donald Trump?

Zemmour er et kjent fjes for franskmenn, som har sett ham delta i opphetede TV-debatter i flere år.

Han er svært kontroversiell og anklages av mange for å nøre oppunder innvandringsfiendtlige holdninger.

– Man kan tvile på hans evner til å representere landet vårt i det høyeste embete, sa den franske regjeringens talsmann Gabriel Attal til radiokanalen Europe 1 tirsdag.

Attal sammenlignet Zemmour med en billig versjon av den amerikanske ekspresidenten Donald Trump.

Zemmour har selv sagt at han ser til Trumps valgkamp i 2016 for inspirasjon, og han peker på likheter mellom Trumps hovedsaker og sine egne: innvandring, avindustrialisering, og motstand mot det «politisk korrekte».

Så langt har strategien slått godt an.

Hans nyeste bok, «Frankrike har ennå ikke sagt sitt siste ord», har solgt mer enn 250.000 utgaver, ifølge The New York Times.

Zemmour er selv dømt for hatefulle ytringer flere ganger (se faktaboks). Innvandring, feminisme og homofili er blant

Til tross for at han selv er av jødisk opphav, har han tatt Vichy-regimet – som styrte det nazist-kontrollerte Frankrike under andre verdenskrig – i forsvar.

– Vichy beskyttet franske jøder og ga utenlandske jøder, sa Zemmour i september på kanalen CNews, også kjent som «Frankrikes Fox News».

– Enda lenger til høyre enn Marine Le Pen

Zemmour spiser av velgerne til flere politiske partier, men utgjør spesielt en trussel for Marine Le Pen, partilederen for det høyreradikale partiet Nasjonal Samling (tidligere Nasjonal Front).

Zemmours velgere er «enda lenger til høyre enn ytre høyre», konkluderte forskerne bak den omfattende velgeranalysen «Zemmour-mappen, publisert av den franske tankesmien Fondation Jean Jaurès tidligere i høst.

Forskerne forklarer at deler av Nasjonal samlings velgerbase tiltrekkes av Zemmour fordi de mener Le Pen har gått for langt i å «renvaske» partiet de siste årene.

– Da Marine Le Pen viste seg triviell og svak, kledde djevelen seg raskt ut som Zemmour, står det i rapporten.

Info Dømt for hatefulle ytringer Eric Zemmour, selv av algerisk opphav, er best kjent for sine innvandringskritiske utspill. Han har hevdet at Frankrike «oversvømmes» av innvandrere og er i fare for å «miste sin identitet» på grunn av Islamsk innflytelse. For knapt to uker siden ble han idømt en bot på 10.000 euro for oppfordring til hat og rasistiske ytringer, ifølge Le Point. Årsaken var en TV-opptreden på kanalen CNews i september 2020, der han kalte enslige, mindreårige flyktninger for «tyver, mordere og voldtektsmenn». Han er allerede dømt to ganger for å ha spredt hatefulle ytringer. Vis mer

– En sterk mann

Strategien hans er å vise seg som «en sterk mann som står alene, som har autoritet, men som står utenfor de tradisjonelle partiene», ifølge den franske statsviteren Emmanuelle Reungoat.

Da Macron ble valgt i 2017, posisjonerte han seg på samme måte: Som en «outsider» utenfor den klassiske høyre-venstre-aksen, sier hun til VG på telefon.

Reungoat underviser på Universitetet i Montpellier i Sør-Frankrike og har blant annet forsket på EU-skepsis og protestbevegelsen De gule vestene.

Hun forklarer Zemmour som et «symptom» på hvordan fransk politikk har utviklet seg de siste tiårene.

– Det handler om mistroen mot politikerne, og et voksende gap mellom det politiske tilbudet og det velgerne egentlig vil ha.