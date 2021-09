I SKYGGE AV KATASTROFEN: President Joe Biden i skyggen av et tre som har veltet i et nabolag i byen LaPlace i Louisiana. Området ble hardt rammet da orkanen «Ida» traff land tidligere denne uken.

Biden i katastrofeområdet: − Flere superstormer vil komme

USAs president Joe Biden advarte fredag om flere og kraftigere orkaner da han besøkte katastroferammede områder i Louisiana. Minst 10 personer har blitt bekreftet omkommet i delstaten.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: Nå nettopp

Totalt har ekstremværet som fulgte orkanen «Ida» kostet minst 66 liv i USA. Et barn på to år er blant de døde.

Fredag trekker den amerikanske presidenten en tydelig kobling mellom økt forekomst av ekstremvær og naturkatastrofer, og menneskeskapte klimaendringer.

– Flere superstormer vil komme, og de kommer til å være enda mer voldsomme, sier president Biden i Louisiana fredag.

Han påpeker også at katastrofen bør håndteres partiuavhengig.

– Dette handler ikke om å være demokrat eller republikaner. Vi er amerikanere, og vi skal komme oss gjennom dette sammen.

Enorme skader

Da Biden besøkte Louisiana, var det fremdeles rundt 823.000 husstander og bedrifter som sto uten strøm, melder Reuters. Da hadde flere enn 200.000 allerede fått strømmen tilbake.

I tillegg har flere enn 600.000 personer mistet tilgang til drikkevann. Lørdag er det meldt 31 varmegrader og høy luftfuktighet i delstatshovedstaden Baton Rouge, og tilsvarende i Louisianas største by New Orleans.

LØFTET TAKET: Stormen tok med seg store deler av dette huset i Grand Isle i Louisiana.

Og Louisiana er bare én av statene som er blitt rammet hardt og brutalt av det nådeløse været.

De materielle skadene i landet er totalt sett anslått å være skyhøye – og Sentatet har besluttet å sette inn en krisepakke på en billion dollar (altså tusen milliarder) for å reparere skader på infrastrukturen.

Den samlede prislappen på skadene er ifølge National Hurricane Center regnet å være på rundt 50 billioner dollar, ifølge AP.

– En ny verden

Stormen fortsatte nordover fra Louisiana, og har i delstatene på østkysten av USA tatt livet av minst 50 personer, ifølge CNN.

– Dette er en ny verden, sier New Yorks borgermester Bill de Blasio. 17 personer er døde i delstaten – kun i nabostaten New Jersey har flere mistet livet i ekstremværet. Der er så langt 25 personer bekreftet døde.

Også New York-borgermesteren mener det ikke hersker noen tvil om at klimaendringene spiller inn i hyppigheten av ekstremvær i verden. Han mener landet trenger å reagere på nye måter.

NYE STRYK: En kajakkpadler på motorveien i Philadelphia i delstaten Pennsylvania. Minst fem mistet livet i uværet i denne delstaten.

Det innebærer blant annet en egen beredskapsgruppe som New York har satt ned. Den skal finne nye rutiner for når og hvordan man best skal evakuere gatene i forkant av slike stormer.

– Vi er nødt til å være langt mer aggressive i vår bruk av slike verktøy, sier de Blasio til CNN.