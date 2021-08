PRESIDENT: Joe Biden i USA advarer om nye mulige terrorangrep mot flyplassen i Kabul.

Biden om Kabul: «Svært sannsynlig» med nytt terrorangrep mot flyplassen

Nesten 200 personer ble torsdag drept i terrorangrepet mot den internasjonale Hamid Karzai-flyplassen i Kabul. Lørdag advarer president Joe Biden om nye nærstående terrorangrep.

Av Sindre Camilo Lode

– Situasjonen på bakken fortsetter å være ekstremt farlig, og faren for terrorangrep mot flyplassen er fremdeles høy. Våre kommandanter informerte meg om at et angrep er høyst sannsynlig innen 24 til 36 timer.

Det skriver den amerikanske presidenten Joe Biden i en uttalelse lørdag kveld.

Etter terrorangrepet torsdag, gjengjeldte USA angrepet og drepte det som skal være to høytstående IS-medlemmer.

Det er IS-fraksjonen IS-K som har tatt på seg skylden for angrepet.

Den amerikanske presidenten sier i uttalelsen at gjengjeldelsen for terrorangrepet ikke vil bli den siste.

– Jeg sa vi ville gå etter gruppen som er ansvarlig for angrepet på våre styrker og på uskyldige sivile i Kabul, og det har vi, sier Biden.

fullskjerm neste FLAGGET PÅ HALV STANG: Hele USA flagget på halv stang etter terroraksjonen i Kabul hvor 13 amerikanere ble drept. Bildet er fra et krigsmonument i La Jolla i California. 1 av 2 Foto: Sandy Huffaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Vil fortsette jakten

Presidenten fortsetter:

– Dette angrepet var ikke det siste. Vi vil fortsette å jakte ned hver eneste person involvert i det forferdelige angrepet og få dem til å betale.

Biden sier også at USA alltid vil svare når noen forsøker å ramme dem eller angriper styrkene deres.

Ifølge uttalelsen evakuerte USA rundt 6800 personer fredag, inkludert hundrevis av amerikanere, mens de lørdag har diskutert de pågående forberedelsene for å hjelpe folk ut av Afghanistan etter at amerikanske styrker har dratt.

Flere enn 117.000 personer har blitt evakuert via flyplassen i Kabul siden den militante islamistgruppen Taliban tok over makten i landet søndag for nesten to uker siden, skriver Biden til slutt.