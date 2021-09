Den republikanske guvernøren i Texas, Greg Abbott, har signert den nye valgloven til tross for store protester fra flere hold.

Texas-guvernør har signert omstridt valglov

Den republikanske guvernøren i Texas, Greg Abbott, signerte tirsdag den omstridte valgloven.

Av NTB-AP

Lovendringene innebærer en rekke begrensninger på mulighetene til å stemme i delstaten. Forrige uke godkjente Texas' delstatsforsamling valgloven.

Det kuttes i tiden man kan stemme på søndager, og partiske valgobservatører gis mer makt. I tillegg fjernes flere måter man tidligere har kunnet stemme på. Døgnåpne valglokaler med drive-in er blant det som blir fjernet.

I tillegg nektes valgfunksjonærer å fremme stemmegivning via posten. Det blir vanskeligere for velgere som trenger hjelp, for eksempel med oversettelser, og for flere store fylker i Texas, hvor Demokratene gjør det sterkere, må det settes opp direktevideo fra opptellingen av stemmene.

Flere organisasjoner, som blant annet representerer minoriteter og uføre, har gått til sak mot Texas-politikere for å stanse loven.

Loven blir godkjent etter en månedslang kamp fra demokratisk hold mot de foreslåtte endringene. Blant annet forlot mer enn 50 av Demokratenes folkevalgte delstaten i juli, slik at delstatsforsamlingen ikke ble regnet som beslutningsdyktig.

Inkludert Texas har nå 18 delstater vedtatt mer enn 30 lovforslag som i all hovedsak gjør det vanskeligere å stemme.

Det republikanske partiet har drevet fram endringene i kjølvannet av tidligere president Donald Trumps påstander om valgfusk i valget han tapte i fjor. Påstandene er blitt kategorisk avvist både av Trumps eget justisdepartement og gjennom flere titall rettssaker, men har stort gjennomslag i republikanske kretser i USA, omtales stadig i konservative TV-kanaler og spres vidt i sosiale medier.