MANGE SKADEDE: Et ukjent antall mennesker er skadet, i tillegg til de over 70 drepte etter terrorangrepet i Kabul.

Overlevende etter terrorangrepet: − Det var som dommedag

Over 70 mennesker har mistet livet etter terrorangrepene ved flyplassen i Kabul. En overlevende forteller om kaoset.

Av Øystein David Johansen

Publisert: Nå nettopp

Den islamistiske terrorgruppen IS antas å stå bak etter at selvmordsbombere angrep en av inngangene til flyplassen i Kabul og et hotell utenfor. Over 70 er drept, blant dem 13 amerikanske ansatte.

Reuters har snakket med en overlevende, en tidligere ansatt i en utviklingsbedrift som har amerikansk visum.

Sammen med tusener av andre kom han seg til flyplassen med håp om å komme seg gjennom portene, og på en av flyvningene til frihet fra Taliban.

I over ti timer hadde han stått i kø da en kraftig eksplosjon gikk av.

– Det var som om noen dro grunnen ble dratt under beina på meg. Jeg trodde trommehinnene mine var sprengt og jeg mistet hørselen, forteller han.

– Jeg så kropper, og kroppsdeler fly rundt på samme måte som når tornadoer drar meg seg plastposer. Eldre, kvinner og barn ble spredt rundt, sier han og legger til:

KRAFTIG EKSPLOSJON: Bilde av røykskyen som oppstod etter en av de to eksplosjonene i Kabul.

– Det er ikke mulig å oppleve dommedag i dette livet, men i dag så jeg dommedag, jeg bevitnet det med mine egne øyne, sier mannen som ikke ønsker å oppgi navnet, av frykt for represalier fra Taliban.

Et annet vitne, som CBS har snakket med, hadde gått tilbake til bilen sin etter å ha prøvd å sjekke inn ved en av flyplassens avgangsgater, men fått beskjed om å vente en time.

Da gikk eksplosjonen av, og mannen, en afghansk oversetter CBS kaller for Carl, så mange skadede rundt seg. Da fikk han øye på et jentebarn blant de skadede.

– Jeg fraktet henne til sykehuset, men hun døde i hendene mine. Jeg prøvde. Jeg gjorde mitt beste for å hjelpe henne, sier mannen.

Taliban klarte på ingen måte å sikre flyplassen før angrepene, som det ble advart om på forhånd.

Flere land, deriblant USA og Storbritannia ba sine innbyggere innstendig om å forlate flyplassen, og andre om å ikke reise dit på grunn av overhengende fare for terror.

Bilder i etterkant av angrepet viste kaoset når skadede ble kjørt i trillebår for å få hjelp.

– I dag var det ingen der til å hjelpe til, frakte skadede til sykehus eller ta dem vekk fra publikums åsyn, sier den overlevende Reuters har snakket med.

– Døde kropper fløt i veien og i avløpskanaler. Det lille som var igjen av vann var rødt av blod.

– Fysisk er jeg OK, men jeg tror ikke de mentale sårene og sjokket jeg opplevde i dag vil bidra til at jeg noen gang kan leve et normalt liv, sier han.