VELTET: Ida viste ingen nåde mot husvognen til Richard Paul, som jobber i oljebransjen, og brukte den som pendlerbolig.

Orkanen Ida: − Ingen har bensin og ingen har hus!

LAPLACE (VG) Flomvannet trekker seg tilbake. Orkanofrene i Louisiana skal nå kjempe i ukevis for alt du ellers tar for gitt: Strøm, vann, kloakk, mobildekning og bensin.

Da Janis Durald var på boligvisning i Laplace, en halvtime vest for New Orleans, så visste hun med én gang at hun ville bo i akkurat dette huset.

Nå er hun tilbake i huset sitt etter orkanen Ida. Vindkast på 240 kilometer i timen og stormflo har gjort det ubeboelig.

– Jeg er født i New Orleans så jeg vet mye om orkaner, men dette er mye verre enn Katrina, sier Durald.

Hun forteller at hun og kjæresten klatret opp på loftet og kikket ned gjennom luken da vannet begynte stige inn i huset. Til slutt ble de hentet av familie.

UBEBOELIG: Huset til Janis Durald er blitt ubeboelig etter Ida. Hun er likevel glad for at hun er trygg og for at ikke taket ble revet av, som hos naboens hus. 1 av 2 Foto: Thomas Nilsson / VG

– Alle er sjokkerte

Parketten krøller seg under sølevannet. Vannet drevet trefigurer, bøker og pyntegjenstander samlet gjennom et helt liv fra vegg til vegg.

– Alle er sjokkerte over hvordan dette har rammet Laplace. Jeg pensjonerte meg for å bo i dette huset. Nå må jeg av-pensjonere meg. Jeg må få lov til å tulle litt, hvis ikke blir jeg gal, sier Durald, som ikke vil være mer spesifikk på alder enn at hun er «70+».

– Du spør ikke en dame om alderen. Jeg er en cougar, så det er ikke informasjon vi gir ut her.

OPPRYDNING: Cyril Brown (64) er Janis Duralds «huskjæreste», hun er ferdig med å gifte seg etter et par ektemenn. Brown hang over klosettet til Durald og forsøkte å få avløpet til å fungere igjen.

37 varmegrader

For Durald begynner nå den seige kampen om å få tilbake hverdagen.

Som for så mange andre delstaten Louisiana har hun nå en do uten fungerende avløp, en spring det ikke kommer vann ut av, ingen strøm – og hun må kjøre flere mil til New Orleans for å få mobildekning.

Gradene kryper mot 37 grader enkelte steder i delstaten, luftfuktigheten er kvelende, men over én million er fortsatt uten strøm og aircondition tirsdag kveld amerikansk tid.

HOVEDVEIEN: Normalt er det to filer i hver retning på denne bilveien. Nå man enten vasse, eller ta båt.

Portforbud

Det kan ta over fire uker før strømmen kommer tilbake.

Frykten er nå hvordan det kan ramme eldre og sårbare i heten.

Ikke minst: Louisiana er en av delstatene med de fulleste sykehusene etter delta-bølgens herjinger. Siden søndag har sykehus vært drevet på aggregater.

Guvernør John Bel Edwards har derfor en klar beskjed: Om du har evakuert, bli der du er.

– Store deler av den livsviktige infrastrukturen er satt ut av spill, sa han på en pressekonferanse i Laplace tirsdag, ifølge New York Times.

New Orleans innførte tirsdag kveld amerikansk tid portforbud. Minst fem personer har så langt mistet livet på grunn av uværet.

DESPERAT: Innbyggerne i Laplace begynner å gå tomme for bensin og tirsdag satt folk timevis i kø for å få kjøpt 25 liter på den lokale bensinstasjonen.

Kamp om bensin

Køen av biler inn til bensinstasjonen i Laplace strekker seg så langt øye kan se.

Svetten drypper fra pannen til ansatt Segi Sheikh som stresser, dirigerer og kjefter slik at alle skal få fylle rundt 25 liter bensin hver.

Han har ikke sovet på 52 timer nå, forteller han.

– Vi prøver å hjelpe alle, men vi har bare rundt 15.000 liter og systemet vårt er nede. Vi er kanskje tomme i løpet av et par timer, sier han.

FORTVILET: Segi Sheikh har ikke sovet på 52 timer og er frustrerte over alle som prøver å snike eller fylle mer bensin enn den tillatte rasjonen.

– Galskap!

I køen slår overlevelsesinstinktet til enkelte inn. Det blir ampert. Folk vil ikke bare fylle opp bilene sine, men også fylle opp dunker for å kunne holde strømaggregatene sine i gang.

– Noen prøver å snike! Det er galskap! De er gale. Det er ikke lett å snakke med folk, ingen har bensin og ingen har hus! sier Sheikh.

Endelig er det Laquinta Warren (44) sin tur. Huset hennes ble oversvømt, morens tak falt ned. Hun har tre tenåringsbarn.

– Vi prøver å klare oss. Dette kan ta uker. Vi vet ikke, sier hun.

ENDELIG: Laquinta Warren hadde trekvart tank før hun stilte seg i køen, men ville likevel ta turen innom bensinstasjonen for å få fylt opp tanken.

Ødelagt husvogn

På en grusparkering langs hovedveien inn til Laplace ligger en rekke ødelagte eller veltede husvogner.

For noen er dette midlertidige hjem mens de jobber turnus i oljefeltene i gulfen. For andre er det blitt permanente hjem.

VG møter en mann i sistnevnte kategori, som ikke vil bli tatt bilde av. I en campingstol, med en literstor øl, venter han ut varmen.

Når natten kommer må han nå sove en liten personbil.

PÅ HODET: Orkanen var sterk nok til å kaste husvogner om kull i Laplace i Louisiana.

Tviler på klimaendringer

En liten kjøretur unna står Scott Robichaux i sønnens garasje og prøver å få i gang en motorsag slik at han kan kappe treet som har falt inn i hustaket.

Da orkanen Isaac kom innover Laplace i 2012 bodde foreldrene hans i huset som Robichaux sin sønn kjøpte for ett år siden.

HJELPER: Scott Robichaux prøver å hjelpe sønnen som kjøpte huset til sine besteforeldre for ett år siden. I 2012 ble det samme huset også rammet av flom under orkanen Isaac. 1 av 2 Foto: Thomas Nilsson / VG

– Det var første gang det var flom her som min bestefar kunne huske og han ble 111 år, sier han.

– Det får deg til å tro på klimaendringer, eller?

– Det er vanskelig å si på grunn av hvordan golfstrømmen fungerer. Det har blitt satt varmerekorder hele tiden, tilbake til 1940-tallet. Hva slags klimaendringer var det den gangen? svarer Robichaux.