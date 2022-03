MEKTIGE MENN: Nikolaj Patrusjev (t.v.) hilser på president Vladimir Putin under en tilstelning for militære veteraner i 2015.

Putins mann hevder USA gjør som Nazi-Tyskland: – «Verdig» etterfølger

En av Vladimir Putins nærmeste mener at USA driver «blodig politikk» og at de i Ukraina utvikler biologiske våpen på samme måte som Hitler-Tyskland.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

Det var i et møte med en algerisk delegasjon at Nikolaj Patrusjev, tidligere FSB-sjef, nå sekretær i det mektige sikkerhetsrådet, kom med disse uttalelsene, ifølge RIA.

Russland har flere ganger de siste ukene hevdet at de har dokumentasjon på at USA har støttet et program for biologiske våpen ved laboratorier i Ukraina. Dette er tilbakevist fra amerikansk side.

– Vi fullfører nå innsamlingen av bevis angående de militære biologiske aktivitetene til USA på Ukrainas territorium. Jeg er ikke i tvil om at den vil bli fullført, og hele den siviliserte verden vil endelig se at Amerika har blitt en «verdig» etterfølger av tradisjonene til Det tredje riket, hvor umenneskelige eksperimenter ble praktisert på mennesker, sier Patrusjev ifølge nyhetsbyrået.

«Det tredje riket» er Nazi-Tyskland.

– Situasjonen i Ukraina var bare en av de tragiske konsekvensene av USAs lite gjennomtenkte og blodige politikk. I mange år har amerikanerne målrettet undertrykt uavhengige stater av hensyn til sine egne geopolitiske og økonomiske interesser, og forsøkt å undergrave verdensorden som hadde utviklet seg etter slutten av andre verdenskrig, så vel som FN-systemet, mener Nikolaj Patrusjev, som regnes som en av president Vladimir Putins aller nærmeste nå under krigen.

Utspillet fra Patrusjev er bare ett av mange angrep mot Vesten fra Moskva denne mandagen.

– Desinformasjon

Når det gjelder de biologiske våpnene i Ukraina, har Det hvite hus’ talskvinne tidligere kommentert disse påstandene slik:

– Dette er vanvittig. Dette er typen desinformasjon vi har sett gjentatte ganger fra russerne gjennom flere år i Ukraina og i andre land, informasjon som har blitt tilbakevist, og som er et eksempel på typen falske påskudd som vi har advart om at Russland ville finne på.

Faktisk.no har analysert ulike påstander når det gjelder amerikanske laboratorier i Ukraina. De har kommet til at dette er desinformasjon fra russisk side. Her kan du lese mer om deres gjennomgang.

Den amerikanske tenketanken Institute for the study of war (ISW) har sendt ut en advarsel hvor de skriver at Russland kan sette i gang et såkalt «false flag»-angrep. Dette er angrep som de vil beskylde Ukraina for å gjennomføre med kjemiske eller radiologiske våpen mot sivile, som en unnskyldning for videre eskalering fra russisk side.

Også utenriksminister Sergej Lavrov har kommet med en rekke angrep på Vesten mandag. Først sier han i et intervju med serbiske journalister at EU nok en gang viser sin manglende evne til å løse konflikter. Lavrov hevder også at sanksjonene mot Russland fra Vesten har pågått helt siden Sovjettiden.

Senere mandag kommer han med nye anfall mot Vesten. Det skjer på et møte i Kreml-partiet Forente Russland.

– Det som vestlige land gjør mot Russland har kommet til direkte statsbandittisme, konfiskering av privat eiendom og brudd på økonomiske og finansielle forpliktelser, sier utenriksministeren ifølge RIA.

– Vil forsvare Russlands interesser

– Til syvende og sist handler det om å svekke Russland betydelig - skyve oss ut på kanten av det internasjonale liv, sier Lavrov.

Utenriksministeren signaliserer også at Russland vil stramme inn visum-reglene for person fra Vesten.

– Det blir en gjengjeldelse av visumtiltak for uvennlige land, sier han ifølge RIA.

Lavrov mener at vi lever i et vendepunkt i verdenshistorien og utviklingen av sivilisasjonen.

– Til tross for alle vanskelighetene, vil russisk diplomati fortsette å konsekvent og fast forsvare Russlands nasjonale interesser. på den internasjonale arenaen, gjør alt som er nødvendig for å beskytte livet, æren, sikkerheten til russiske borgere, sier Sergej Lavrov.