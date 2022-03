Biden besøker grenseby i Polen: − Det ukrainske folket har mye ryggrad

RZESZOW, POLEN (VG) Den amerikanske presidenten besøker en av byene som har hatt sterkest pågang fra ukrainske flyktninger siden krigen begynte. Han takker de amerikanske troppene i Polen.

Den amerikanske presidenten Joe Biden begynner sin tale til de amerikanske troppene i Polen med å si takk.

– Først og fremst, tusen takk. Dere representerer 1 prosent av det amerikanske folk. 99 prosent skylder dere stort.

Han forsetter med å rose det Ukrainske folket.

– Det ukrainske folket har mye ryggrad, de har mye mot.

Fredag ettermiddag landet Airforce-1 i den polske byen Rzeszów.

Kun åtte mil unna ligger grensen til Ukraina – der krigen fremdeles raser med uhemmet styrke.

VGs reportere på stedet forteller at politiet har sperret av et stort område rundt flyet. Noen hundre meter unna, øst for rullebanen, står det flere rekker med militære kjøretøy.

Allerede i begynnelsen av februar ble 1.700 amerikanske soldater stasjonert i Rzeszów, i påvente av at Russland skulle invadere Ukraina.

Nå har Biden reist ned til grensen for å besøke troppene.

Kamp

– Vi er midt i en kamp mellom demokratier og oligarker.

Han forteller videre at noen verdensledere ikke tror demokratiet vil lykkes i det 21 århundre.

– Grunnen er at ting beveger seg så raskt, forandring skjer så hurtig. At demokratier krever konsensus og vi kan ikke få til konsensus like raskt som aristokratier.

– Så det som står på spill er ikke bare det vi gjør i Ukraina. Det som står på spill er hvordan dine barn og dine barnebarns fremtid ser ut med tanke på frihet, sier Biden.

I Polen skal Biden også i møte Polens president Andrezj Duda, samt humanitære organisasjoner som arbeider med flyktninger.

President Dudas fly, som skulle fly ham fra Warszawa til Rzeszów, måtte tidligere fredag nødlande og returnere til Warszawa, skriver CNN, som også legger til at en representant fra Det hvite hus har bekreftet nødlandingen. Rundt klokken 15 fredag, melder CNN at flyet har landet i Rzeszów.

De siste dagene med europabesøk har vært travle for den amerikanske presidenten. Torsdag og fredag har han også deltatt i toppmøter med lederne i Nato, G7 og EU.

MØTER SOLDATENE: Joe Biden reiser til den polske grensebyen Rzeszow. Om lag 1.700 amerikanske soldater har vært stasjonert her siden før den russiske invasjonen av Ukraina.

Første stopp for flyktninger

Rzeszow er en av byene utenfor Ukraina som virkelig har fått kjenne på konsekvensene av krigen.

Hundretusenvis av ukrainske flyktninger strømmet over grensen i løpet av de siste ukene og dagene, på flukt fra den ødeleggende krigen i hjemlandet. Grensebyen har blitt det første stoppet for mange av dem.

På togstasjonen i byen kommer det busslaster med flyktninger fra grensen, som kjøres videre til Krakow, Warszawa og til andre europeiske byer, forteller VGs reporter på stedet.

En talsperson for FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) fortalte nylig at flyktningene som ankommer byen er stadig mer traumatiserte, og menneskene som kommer hit har «færre midler» enn de som flyktet da invasjonen begynte 24. februar.

DRO ALENE: Denne kvinnen møtte VG på togstasjonen i Rzeszow mandag 14. mars. Hun var på vei til Warszawa, og planla deretter å dra til Berlin.

USA vil ta imot opptil 100.000 ukrainere

Det hvite hus kunngjorde torsdag at USA vil ta imot opptil 100.000 flyktninger fra Ukraina, samt andre som flykter fra «russisk aggresjon». I tillegg har Biden øremerket ytterligere én milliard dollar til humanitære hjelp i landet.

Antallet flyktninger er imidlertid bare en liten brøkdel av de som har flyktet fra Ukraina i løpet av den siste måneden.

– 100.000 er absolutt oppnåelig, men tallet burde bli sett på som et mål i stedet for en maksgrense, sier Krish Vignarajah, presidenten i Lutheran Immigration and Refugee Service, til NBC News.

Norge skal på sin side forberede seg på å ta imot rundt 30.000 ukrainske flyktninger.

Ifølge UNHCR er det nå over 10 millioner ukrainere som har blitt drevet på flukt siden Russland invaderte 24. februar. Minst 3,5 millioner av disse har flyktet til naboland, hovedsakelig Polen, og de øvrige er internt fordrevet i Ukraina.