PRESIDENTER: Vladimir Putin og Xi Jinping.

Lavrov sier Russland og Kina skal lage en ny verdensorden

Russlands utenriksminister hevder onsdag at Kina og Russland sammen skal lage en ny verdensorden. Samtidig slår Putins talsmann fast at det er uaktuelt for Russland å forhandle om Krim-halvøya.

Onsdag la det russiske utenriksdepartementet ut en video der utenriksminister Lavrov sier at Moskva og Beijing vil lede an i arbeidet med å etablere en ny verdensorden. Han innleder onsdag et besøk i Kina.

VG har skrevet at det russiske utenriksdepartementet uttalte at Russland er enige med Kina om et utvidet samarbeid.

– Vi skal sammen med dere, og med alle dem som sympatiserer med oss bevege oss i retning av en multipolar, rettferdig og demokratisk verdensorden, sier Lavrov i videoen.

Også president Putins talsmann Dmitrij Peskov uttaler seg onsdag om samarbeidet med Kina, gjengitt av RIA:

– Dette er ikke den siste tilnærmingen mellom Russland og Kina. Dette er bare en utvikling, en systematisk utvikling av relasjoner som faktisk er på et veldig høyt nivå. Dette er et strategisk partnerskap, sier Putin-talsmannen.

– Vi ser frem til den videre utvikling av disse relasjonene.

Samtidig avviser også Putins talsmann at det er aktuelt å forhandle om Krim-halvøya, som ble annektert av Russland fra Ukraina i 2014, samtidig som separatister i Donbass-området - god hjulpet av Moskva - startet krigen der.

– Krim er en del av den russiske føderasjon, og i henhold til vår grunnlov kan vi ikke diskutere med noen skjebnen til territoriene, sier Dmitrij Peskov til journalister, gjengitt av RIA.

– Dette er uaktuelt ut fra grunnloven.

Peskov svarte på spørsmål om det er mulig å komme fram til en avtale om Krim med Ukraina, som fortsatt regner Krim som en del av sitt territorium. Mens Russland altså regner Krim som sitt territorium siden 2014.

Utenriksminister Sergey Lavrov.

Militsen sier nei

Samtidig motsetter sjefen for militsen i Donetsk-området, Eduard Basurin, seg alle fredsforhandlinger med Ukraina, melder RIA.

– Det må ikke føres fredsforhandlinger med Ukraina, mener han.

President Volodymyr Zelenskyjs rådgiver Ihor Zjovkva sier imidlertid til BBC at det er «definitivt gjort fremgang» under forhandlingene.

Tidligere president Dmitrij Medvedev har også kommet med sterke uttalelser mot Vesten onsdag.

– Sanksjonene mot Russland slår tilbake mot vestlige land som en bumerang, hevder Medvedev på sin Telegram-kanal, gjengitt av RBK.

– Ny verdensorden