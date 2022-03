BLIR: To Kyiv-borgere vandrer blant ødeleggelsene i hovedstaden. Omtrent halvparten av byens befolking har valgt å flykte, den andre halvparten har valgt å bli.

– Raketten fløy forbi bare meter fra vinduet mitt

KYIV (VG) I boligblokkene ødelagt av raketter i Kyiv, bor det fortsatt mennesker, selv om temperaturen er nærmere null og det er snø i luften.

– Jeg lå og sov med datteren og barnebarnet mitt. Raketten fløy forbi bare meter fra vinduet mitt, sier Natalie (52), mens hun peker opp mot den 18 etasjer høye boligblokken.

15. mars føk en russisk rakett forbi blokken hennes før den slo ned foran en annen tietasjes blokk ved siden av.

Raketten etterlot et krater med en diameter på omtrent fem meter, ifølge vitnebeskrivelser fra stedet. I begge blokkene er det store ødeleggelser. Verandaene er forvridd. Vinduer og rammer er knust, selv i høyblokkene enda et kvartal unna.

HJEMME: Natalia stirrer opp mot boligblokken hvor hun bor, mens hun lufter hunden. Til vanlig er hun boligmegler, nå sitter hun hjemme i en skadet leilighet.

Natalie anslår at omtrent 30 prosent av beboerne i blokken hennes likevel er blitt boende.

– Vinduet vårt ble ødelagt, men heldigvis ikke knust. Datteren og barnebarnet mitt sover hos meg fordi de bor enda nærmere Hostomel, hvor de skyter i deres retning hele tiden. Om de slutter skyte i morgen, skal de dra hjem, sier hun.

De siste ukene har frontlinjene ved Kyiv kun hatt små bevegelser. Men stillstand ved fronten betyr ikke opphør i kampene. Siden VG ankom byen fredag, har man jevnlig kunnet høre artilleri, fra kampene som foregår ute i forstedene.

ØDELAGT: En forbipasserende tar bilde av ødeleggelsene nord-vest i Kyiv. Selv høyblokken i bakgrunnen av bildet mangler vinduer etter angrepet.

Blir boende

Selve bykjernen i Kyiv har ikke vært utsatt for bombinger. Den ligger innenfor rekkevidde av russiske raketter, men ikke artillerikanonene som russerne har plassert i defensive posisjoner ute i forstedene. Men i utkanten av byen har det ukentlig vært bombenedslag.

– Vi har ikke varme, ikke vann og ikke strøm, sier Sergei (59), som står utenfor en annen boligblokk nord-vest i Kyiv.

KALDT: Sergei foran naboblokken, som ble hardest rammet da restene av det som skal ha vært en rakett som ble skutt ned landet i nabolaget. Husene mangler nå vinduer og tak, og det er snøfnugg i luften.

18. mars traff det som skal ha vært restene av en nedskutt russisk rakett i nærheten av blokken hvor han bor. Taket er borte flere steder, rester av planker og bølgeblikk er igjen. I naboblokken er nesten hele endeveggen borte, så man kan se inn i leilighetene, hvor noen av dem også har hull i lettveggene enda et rom innenfor.

SKADET: Boligblokken på bildet ble skadet i et rakettangrep 18. mars. Hele endeveggen er rast ut, så man kan se inn i leilighetene.

En person døde og fire ble skadet i angrepet, ifølge lokale myndigheter. Glass, stål, stein og andre rester etter ødeleggelsene er samlet i hauger, men reparasjonen av byggene kan ikke starte ennå.

Da VG møter Sergei søndag formiddag, er det nær null grad og snøfnugg i luften.

– Jeg jobber med å utvikle energi-teknologi, så jeg har apparater i leiligheten som gir meg varme, men for de andre er det svært vanskelig, sier han.

I blokken hans, som har et sted mellom 60 og 70 leiligheter, anslår han at det fortsatt er fem familier som er blitt boende.

– Jeg blir, jeg anslår det som 80 prosent trygt, sier Sergei.

Datteren og kona har dratt til Tyskland, mens sønnen er i heimevernet.

Traff kjøpesenter

Minst fem angrep har truffet sivile bygninger i Kyiv de siste to ukene. Unødvendige eller bevisste angrep på sivile vil kunne være krigsforbrytelser, men det er ikke gitt at alle fem angrepene faller under den definisjonen, fordi ukrainerne har forsvarsposisjoner i byene.

Et av de største angrepene mot byen kom 20. mars, da et kjøpesenter nord-vest i byen truffet. Åtte personer er bekreftet døde. Angrepet ble trolig gjennomført av fly som skjøt missiler.

RYDDET: Vrakrestene er ryddet i hauger, men fortsatt står en ødelagt bil igjen i bakgården mellom de fire boligblokkene.

Russiske talspersoner har sagt det var militær aktivitet i området som gjorde senteret til et legitimt mål. Videoer viser militære kjøretøy bevege seg rundt senteret i tiden før angrepet. I tillegg viser en video ukrainsk artilleri bli skutt ut fra en posisjon nær kjøpesenteret, ifølge en kartlegging Bellingcat har gjort.

The Guardian har også snakket med lokale beboere som forteller at det var militær aktivitet nær kjøpesenteret.

