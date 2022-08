BRØT SAMMEN I RETTEN: Jacob Blair Scott tok til tårene under rettssaken i juni, da han ble dømt til 85 års fengsel for seksuelle overgrep mot en mindreårig.

Tilstår å ha forfalsket sin egen død

Jacob Blair Scott (45) iscenesatte selvmord for å unngå å bli etterforsket for seksuelle overgrep mot en 14-åring.

Scott ble i juni dømt til 85 års fengsel for seksuelle overgrep mot en 14 år gammel jente, i en sak dommeren omtalte bevisende som «overveldende».

Mandag måtte den dekorererte militærveteranen møte i retten igjen, tiltalt for å ha forfalsket sin egen død for å unngå straffeforfølgelse.

Scott forsvant i 2018, få dager før han etter planen skulle ha møtt i retten. Han erklærte seg skyldig i å ha sendt ut en falsk nødmelding som førte til at kystvakten rykket i en redningsaksjon. Han var også tiltalt for å ha fraktet våpen over delstatsgrenser, og for å ha gitt falsk informasjon.

Politiet i Orange Beach fant etter den falske nødmeldingen en småbåt flytende. Båten hadde en pistol festet til seg, og i småbåten fant man et selvmordsbrev, som Scott altså hadde ført i pennen.

En leteaksjon som varte i over en uke ble satt i gang etter Scott.

Tidlig i 2020 ble han imidlertid gjenfunnet på en campingplass i Oklahoma, hvor han levde under et annet navn.