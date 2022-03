SEKS DAGER: Krigen i Ukraina har pågått i seks dager, men hovedstaden Kyiv står fortsatt. Dette er fra byen Bucha utenfor Kyiev hvor russiske militærkjøretøy har blitt ødelagt av ukrainske soldater.

Seks dager med krig: − Langt unna en militær løsning

Snart en uke har gått siden Russland invaderte Ukraina. Siden da har kampene pågått for fullt, men hvor langt inn i Ukraina er russerne egentlig? Og hvilke områder har de tatt kontroll over?

Det meldes daglig om rakettangrep og bombinger i Ukraina, primært i de store byene. Russland startet invasjonen med å angripe Ukraina fra sjø, fra land og fra luften.

Men hvor langt har Russland egentlig kommet?

– De er langt unna en militær løsning, sier oberstløytnant og hovedlærer ved Forsvarets høgskole Geir Hågen Karlsen.

De siste dagene har kampene intensivert rundt storbyene i Ukraina, men både hovedstaden Kyiv og landets nest største by Kharkiv er fortsatt under ukrainsk styre.

Russland hevder å ha tatt kontroll over byen Kherson onsdag morgen, skriver Reuters. Byens ordfører, Igor Nikolajev, nektet på sin side for at byen var i russernes hender.

– Vi er fortsatt Ukraina. Vi står fast, skrev Nikolajev i et Facebook-innlegg.

Flesteparten av de russiske styrkene er øst i Ukraina.

– Helt nordvest for Kyiv er det noen styrker, og også i området ved Kherson. Utenom det så er hele den vestlige delen av Ukraina uberørt bortsett fra fly og missilangrep, sier Karlsen.

En mye omtalt russisk kolonne, som skal være 64 kilometer lang og inneholde panservogner, tanks, artilleri og støttekjøretøy, skal ha stanset i nærheten av Kyiv av flere årsaker.

– De har kjørt seg fast, og blitt stoppet av ukrainere. Det er få veier og et ganske myrete område, det ser ut som de har kjørt seg fast i en trafikkork. Det er et salig kaos, sier Karlsen.

Han tror Russland ikke har hatt styrker nok til å angripe overalt.

– Det som kan være en bekymring, er hvis de angriper fra Hviterussland. De har angrepet fra Hviterussland nord for Kyiv, men angriper de fra Hviterussland lenger vest så er det en annen utfordring for ukrainerne.

– Motstanden er ikke over

De russiske styrkene har tatt kontroll over noen småbyer og landsbyer mellom Khersov og Mariupol, og et område nordøst for Kyiv, forteller Hågen Karlsen.

– Men motstanden er ikke over, selv om de i utgangspunktet har kontroll. Vi ser at de russiske styrkene ikke er så motivert for å slåss. Det er stridsvogner som blir etterlatt langs veien.

Geir Hågen Karlsen er hovedlærer ved Forsvarets stabsskole.

Tormod Heier er professor ved Forsvarets høgskole. Det er en bevisst strategi at Russland konsentrerer seg om storbyene, forteller han.

– Grunnen til det er fordi den politiske og militære styringen i Ukraina kommer fra disse storbyene, sier oberstløytnanten som er forskningsleder ved stabsskolen.

Når Ukraina har kontroll over storbyene sine klarer de å få ut mer kampkraft fra styrkene sine, enn om byene ble isolert og kommunikasjonen ble brutt, forklarer Heier.

– Så det er det russerne prøver på. Å stykke opp den ukrainske motstandsevnen, slik at landet blir enklere å ta bit for bit.

MOTSTAND: En sivil kaster en Molotov cocktail for å forsvare byen Zhytomyr.

Bekymret for bruk av tunge våpen

Hittil kan det se ut som Russland har mislykkes. Det har gått flere dager med krig, uten at Russland har klart å ta fullstendig kontroll over flere viktige byer i Ukraina.

Heier tror Russlands plan var å ta raskt kontroll over statsapparatet i Ukraina, men at det ikke gikk etter planen.

– Så dermed har de startet en mer utmattende krig, hvor man gradvis tar kvelertak rundt de store byene.

Denne formen for krig kan innebære større materielle og menneskelige lidelser.

UTMATTENDE KRIG: Professor ved Forsvarets Høgskole, Tormod Heier, sier det har startet en mer utmattende krig.

– Det er en form for krigføring som er mye mer brutal. Den gjør nok også at denne russiske overlegenheten ikke nødvendigvis blir så stor.

Når Russland ikke har klart å kontrollere de store byene, hva kan vi vente oss da?

– Når de ikke har klart det, så dreier krigen over i et annet spor og det sporet favoriserer ofte forsvareren, nemlig Ukraina.

Karlsen er bekymret for at Russland vil ta i bruk tunge våpen for å få kontroll på Kyiv.

– Enten så omringer de byen, eller så gir de ukrainerne et ultimatum. Vi er bekymret for at de skal ta i bruk tungt artilleri og fly inn i byen, med de konsekvensene det får for sivilbefolkningen.