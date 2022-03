Georgian National League kjemper side om side med det ukrainske hæren. Her er de på trening i Kyiv den 2. februar.

Norsk fremmedkriger ble avvist: − Han hadde ingen erfaring

Ifølge ukrainske myndigheter har nærmere 20.000 mennesker fra hele verden ønsket å verve seg inn i den ukrainske fremmedlegionen. Men ikke alle får bli, hevder de.

Av Lara Rashid

Publisert: Nå nettopp

Etter at president Volodymyr Zelenskyj gikk ut og oppfordret folk til å melde seg frivillig til å kjempe med Ukraina mot invasjonen, hadde nærmere 20.000 mennesker fra hele 52 land vist interesse søndag for en uke siden, ifølge det ukrainske utenriksdepartementet.

VG har tidligere snakket med kommandøren i Georgian National Legion (GNL), en paramilitær gruppe med frivillige krigere, som fortalte at det hadde ankommet over 750 fremmedkrigere fra 31 ulike land til Ukraina.

Likevel kan ikke hvem som helst bli med i fremmedlegionen til GNL.

– Vi hadde en nordmann som kom, men han var ikke profesjonell og hadde ikke militær erfaring, derfor ble han sendt tilbake, sier Mamuka Mamulashvili til VG.

Han beskriver mannen som veldig ung og uerfaren.

– Han var ikke aktuell for jobben. Han var ung, sier han, uten noe relevant kompetanse.

– Jeg skjønte ikke hva motivasjonen hans for å komme til Ukraina var, derfor kunne vi ikke godta han.

Veteraner fra GNL på en militær trening.

Fremmedkrigere fra hele verden

VG har tidligere møtt fremmedkrigere fra hele verden på et hotell i Polen, som er siste stopp før de etter planen skal inn i Ukraina. Hit kommer folk for å verve seg til den ukrainske fremmedlegionen,

Ifølge hotelleieren har opp mot 200 menn vært innom før de reiste videre til krigen.

En av Sveriges mest profilerte fremmedkrigere ble søndag vitne til et angrep mot en militærbase nær grensen til Polen.

– Det var en eksplosjon. Ingen flyalarm først. Ingenting. Bare direkte eksplosjon som traff hovedbygningene i basen 70 meter fra der vi sov, fortalte han til VG.

Russiske myndigheter hevder at flere «utenlandske soldater» ble drept i angrepet. Utenriksdepartementet sier til TV 2 mandag at de ikke kjenner til at nordmenn er skadet eller drept i angrepet.

KRAV: Lederen for Georgian National Legion sier til VG at de har noen krav for hvem som får verve seg til GNL.

Ifølge kommandør Mamuka Mamulashvili er det plass til mange typer i GNL, men det finnes noen grunnleggende krav, hevder han.

– De som vil verve seg, må være veteraner eller ha noe militær erfaring. Dette er de grunnleggende forventningene vi har til de som vil bli medlemmer. Vi kan ikke bare kaste folk ut i krigen uten at de vet hva de skal gjøre, sier han.

Han legger også til at det er noen som ikke har militær erfaring, men som jobber med logistikk eller andre ting. Ifølge Mamulashvili skal nordmannen ha blitt kjørt til togstasjonen, og tatt toget tilbake til Polen.

Elitestatus

Georgian National Legion eksisterer side om side med den ukrainske hæren, selv om det er en paramilitær gruppe med frivillige krigere.

De ble opprettet under konflikten på Krim-halvøya i 2014. Gruppen besto først av en gjeng frivillige krigere fra Georgia, ledet av veteranen Mamuka Mamulashvili.

De begynte tidlig å rekruttere medlemmer fra mange land, og rekrutteringen har økt siden konflikten mellom Russland og Ukraina blusset opp i fjor høst.

Ifølge lederen for GNL er det over 750 fremmedkrigere som har ankommet Ukraina for å kjempe mot Russland.

Fraråder

Det er ikke ulovlig å dra, men det er sterkt frarådet av statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Jurist og forsker ved Universitetet i Oslo, Sofie Høgestøl sier til VG at det ikke er straffbart å tilslutte seg et annet lands militær. Likevel understreker hun at det ikke er problemfritt.

– De som reiser må være oppmerksom på krigens folkerett, noe man vanligvis får opplæring i som en del av en statlig styrke, sier hun og legger til:

– Fremmedkrigerne må passe på at de ikke er en del av handlinger som er en forbrytelse mot folkeretten. Det er straffbart, også under norsk lov. Det er ikke gitt at de som reiser har fått eller vil få noe opplæring i dette.

FORSKER: Kacper Rekawek har doktorgrad i kontraterrorisme og voldelig ekstremisme. Han er ansatt ved C-REX, Center for Research on Extremism ved UiO.

Ekstremismeforsker ved C-Rex, Kacper Rekawek, bekrefter at GNL ikke tar imot hvem som helst.

– GNL har hatt sine oppturer og nedturer. Men den siste tiden har de hatt en stor vekst og ønsker å ha en slags elitestatus med hovedsakelig veteraner i organisasjonen.

Gruppen tiltrakk seg hovedsakelig folk som ville kjempe, men på et tidspunkt var det ikke noen kamper.

– Det førte til at GNL ble litt strandet fordi de ikke kunne kjempe. De ble tvunget til sitte rolig i båten, og brukte mye av tiden sin på å trene og å bygge et internasjonalt nettverk. Nå er situasjonen helt annerledes, og det arbeidet som ble gjort da har lønnet seg i dag, sier Rekewek og referer til gruppens effektive måte å rekruttere på.

I tillegg til Georgian National Legion, har ukrainske myndigheter opprettet en egen internasjonal fremmedlegion hvor folk fra hele verden kan verve seg. Sammenlignet med GNL, har ikke den ukrainske fremmedlegionen noen krav til hvem som kan verve seg.

President Zelenskyj har tidligere uttalt at enhver som vil forsvare Ukraina, Europa og resten av verden kan komme til Ukraina og kjempe side om side med den ukrainske hæren.

KRITISK: Forsker og jurist Sofie Høgestøl sier de som reiser bør være bevisst på krigens folkerett.

God PR

Akkurat nå er nyhetsmeldingene om de mange tusen som vil kjempe for Ukraina, i første omgang god PR, sa Rekawek til VG forrige uke. Men det er også en mulighet Ukraina ikke kan si nei til.

– Det er fantastisk for Ukraina. Dette er også en PR-krig, og Ukraina vinner. Men fremmedkrigere kan bidra med å dekke behov i hæren, sa Rekawek.

Utlendinger blir oppfordret til å ta kontakt med nærmeste ukrainske ambassade, som sender dem videre til andre som hjelpe dem med papirer og forberedelser.