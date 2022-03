NEI TIL NATO: Statsminister Magdalena Andersson sa tirsdag at et medlemskap i Nato er uaktuelt.

Ut mot Anderssons Nato-uttalelse: − En alvorlig feilvurdering

Sveriges statsminister mener medlemskap i Nato vil destabilisere Europa. Opposisjonen mener uttalelsen er «svært uheldig» i dagens situasjon.

Av Vilde Haugen

Publisert: Nå nettopp

Etter Russlands invasjon av Ukraina, har støtten for Nato-medlemskap økt betraktelig i Sverige og Finland. Flere svenske politiske partier har nå oppfordret partiledere til å starte en diskusjon om et mulig medlemskap.

Sveriges statsminister Magdalena Andersson, lederen av de svenske Socialdemokraterna, har imidlertid avslått disse forespørslene. Nå kritiseres hun fra flere hold etter at hun uttalte at en svensk søknad om Nato-medlemskap vil føre til mindre stabilitet i Europa.

– Om Sverige skulle velge å sende inn en søknad, ville det ytterligere destabilisere denne delen av Europa og øke spenningene. Sverige ville bidratt til å destabilisere situasjonen, sa Andersson under en pressekonferanse tirsdag.

Kritisk

Uttalelsen står i kontrast til Finlands holdning, hvor en ny meningsmåling fra kringkastingsselskapet Yle viser at et flertall av folket for første gang er for å bli medlem i Nato. Finlands statsminister, Sanna Marin, har tidligere bekreftet at de skal vurdere et Nato-medlemskap.

Samtidig opplyste både Marin og Andersson nylig at Sverige og Finland har bestemt seg for å sammen styrke samarbeidet med Nato.

Ulf Kristersson, lederen for den svenske regjeringens største opposisjonsparti Moderaterna, omtaler Anderssons uttalelser som «svært uheldige».

– Uttalelsen vekker nå internasjonal oppmerksomhet på en uheldig måte – for Sverige, men også for Finland, skriver han i et innlegg på sin egen Facebook.

– Hvis en svensk revurdering av Nato-spørsmålet betyr destabilisering i Europa, hva betyr da en finsk revurdering?

UHOLDBART: Lederen for Moderaterna, Ulf Kristersson, mener et Nato-nei ikke vil være holdbart i det lange løp.

– En helt ny situasjon

Også Expressens politiske redaktør, Anna Dahlberg, har uttrykt misnøye over Anderssons uttalelse.

– Hvorfor aksepterer statsministeren Kremls perspektiv? spør hun på Twitter.

Ifølge Kristersson er Anderssons ordbruk en undergraving av «den suverene svenske retten til selv å bestemme over vår sikkerhetspolitiske linje – den retten som hele Ukraina-krigen til syvende og sist handler om».

– I frykt for Russland ville vi i Sverige dermed avstå fra å bestemme vår egen skjebne. Det ville være en alvorlig feilvurdering, og statsministeren må ta det på alvor.

Videre skriver han at det allerede er et klart flertall i Sveriges Riksdag for å holde døren til Nato åpen, og at regjeringen ikke lenger kan stå for den svenske posisjonen som Riksdagen har fastsatt.

– I det lange løp er det helt uholdbart, skriver han.

NØDVENDIG MED DEBATT: Ebba Busch, lederen for de svenske Kristdemokraterna, uttaler at det er nødvendig at Andersson ønsker velkommen en Nato-debatt på lik linje som Finland.

Til Expressen utdyper Kristersson at han har respekt for Anderssons og sosialdemokratenes standpunkt, men at han ikke deler deres holdning.

– Det jeg sier nå er at vi er i en helt ny situasjon, og da må vi, akkurat som Finland, gjøre en ny analyse av hva som gagner svenske interesser best.

Ebba Busch, lederen for de svenske Kristdemokraterna, uttaler at det er nødvendig at Andersson ønsker velkommen en Nato-debatt på lik linje som Finland.

– Det svenske folket må gis en mulighet til å forstå fordelene og ulempene med et Nato-medlemskap,

Også Jimmie Åkesson, partileder for Sverigedemokraterna, mener det å utelukke et Nato-medlemskap i dagens situasjon ikke er «den beste holdningen.

– Her og nå anser jeg ikke at Sverige bør gjøre det, men vi bør holde et tett øye med hva som skjer i Finland, sier han til Expressen.

for den svenske regjeringens syn - at et svensk Nato-medlemskap nå vil føre til mindre stabilitet i Europa.

Støre: - Sverige bestemmer selv

Norges statsminister Jonas Gahr Støre uttaler til VG at Sveriges syn understreker deres og alle andre lands frihet til å velge sin egen sikkerhetspolitiske tilknytning.

– Skulle de selv komme til en annen konklusjon, så gjør de det på eget grunnlag og i nært samarbeid med landene rundt dem. Sveige og Finland er ikke fjerne fra Nato, de er våre nærmeste samarbeidspartnere. Nå skjer det en fordypning av samarbeidet, sier Støre.