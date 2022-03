Ted Cruz til VG: − Bidens håndtering er en katastrofe

WASHINGTON D.C (VG) Hadde ikke president Biden fjernet sanksjonene mot Putins gassledning til Europa i fjor, ville invasjonen vært unngått, mener senator Ted Cruz.

Den omstridte og profilerte republikaneren fra Texas begynner intervjuet med indirekte skryt til president Joe Biden – men det kommer ikke til å vare lenge.

– Jeg tror det er et skritt i riktig retning. Det skulle ha skjedd før, sier han til VG om Bidens dagsferske forbud mot russisk olje og gass på amerikansk jord.

– På dette punktet er mitt håp at våre europeiske allierte vil følge etter og i likhet med oss stoppe å importere russisk olje og gass. Putin tror at Europa er avhengig av russisk olje og gass. Det er en av faktorene som gir brennstoff til krigen han fører, sier Cruz.

TRAVEL: Ted Cruz har som republikanere flest angrepet coronarestriksjoner- og påbud om vaksinering. I dag skulle han møte den såkalte «Frihetskonvoien» med lastebiler som har kjørt fra California til Washington D.C.

– Katastrofal håndtering

Oljeprisen nådde nye høyder etter Bidens kunngjøring, til over 130 dollar fatet. Det merker nå vanlige amerikanere, som må leve med tidenes høyeste snittpris for bensin.

Det er et ømt punkt republikanerne kan ramme Biden med senere.

– Vil dere henge de høye beninsprisene rundt halsen til Biden i mellomvalget?

– Selvfølgelig, fordi det har vært hans katastrofale politikk som har gjort at bensinprisene har skutt i været, svarer Cruz.

– Hva mener du overordnet om Bidens håndtering av denne krisen?

– Dessverre har hans håndtering vært katastrofal. Denne krigen i Europa, den største siden andre verdenskrig, er en direkte årsak av to generasjonsdefinerende tabber av president Biden.

TRUMP-LOJAL: Ted Cruz regnes som en av Donald Trumps mest lojale støttespillere. Her er han på grensen i Texas mot Mexico med den tidligere presidenten.

Sanksjonerte Nord Stream 2

Senatoren har gjennom lang tid vært spesielt opptatt av trusselen fra Russlands gassledning gjennom Østersjøen til Tyskland – Nord Stream 2.

Dette er den første av to tabber han mener Biden har gjort.

– Det er en rørledning Putin bygger under havet for å gå rundt Ukraina. Grunnen til at han ikke hadde invadert tidligere, er fordi han trengte rørledningene som går gjennom Ukraina for å få gassen sin til Europa, sier Cruz.

Han viser til at han i 2019 utformet de tverrpolitiske sanksjonene i Senatet om å stoppe Nord Stream 2. President Trump signerte lovforslaget i slutten av 2019, fordi han mente Tyskland gjennom gassavhengigheten ville bli et «gissel av Russland».

BYGGING: Det russiske skipet Akademik Tscherski bygger på Nord Stream 2 gjennom Østersjøen i september 2020.

Biden fjernet sanksjonene

Rundt 40 prosent av EUs gass har til nå kommet fra Russland, men i dag har også EU varslet streng nedtrapping av import.

– Dessverre, da Biden ble president tok han vekk disse sanksjonene. Det var en generasjonsdefinerende, geopolitisk feil. Putin fullførte rørledningen og det er grunnen til at han kunne invaderer Ukraina, mener Cruz.

Årsaken til at Biden-administrasjonen fjernet sanksjonene mot rørledningen var et forsøk på å reparere på relasjonen til Tyskland og Europa etter fire år med Donald Trump som president, skriver Reuters.

Rørledningen ble fullført i fjor høst, men ikke godkjent. Da Putin invaderte Ukraina 24. februar, kasserte tyskerne hele prosjektet.

Ted Cruz fremmet også et lovforslag i januar i år mot Nord Stream 2, som ikke fikk nok stemmer, til tross for at flere demokrater støttet han.

– Denne helgen hadde jeg og andre senatorer et videomøte med president Volodymyr Zelenskyj. Noe av det han fortalte oss var at om den amerikanske kongressen hadde sanksjonert Nord Stream II i fjor, som jeg presset på gjennom hele året, så ville Putin ikke ha invadert Ukraina, sier senatoren til VG.

SENATOR: Ted Cruz tidligere i dag i den amerikanske Kongressen under et intervju med VG.

Afghanistan

Det andre ankepunktet Ted Cruz har mot Biden og hans håndtering, handler også om oppløpet til Russlands invasjon.

– Den katastrofale uttrekningen fra Afghanistan, sier han.

– Da det skjedde så enhver fiende av Amerika – Russland, Iran, Kina og Nord-Korea – mot det ovale kontor og gjorde seg mål av mannen. Dessverre var deres vurdering at Joe Biden var svak, uten karakter og ineffektiv, mener Cruz.

Senatoren har selv tidligere vært i hardt vær en rekke ganger, blant annet for egen «krisehåndtering» da han i fjor dro på badeferie til Cancún i Mexico mens hjemstaten Texas var uten strøm og drikek i dagevis på grunn av minusgrader.

– I fjor sommer sa jeg at muligheten for at Russland invaderer Ukraina har økt med tilgangen. Jeg sa også at muligheten for at Kina invaderer Taiwan har økt tifoldig. Når den amerikanske presidenten er svak, så er det dårlig for Amerika, Europa og verden, sier han til VG.

OOPS: Dette bildet ble tatt av Ted Cruz på flyplassen da han var på vei til Mexico for å feriere i varmen, mens velgerne hans bokstavelig talt frøs i hjel under Texas sin «vinterstorm» – som tok ut strømnettet i flere dager.

– Millioner av dollar til fiender

I et kappløp for å få ned oljeprisen vender nå USA seg til flere land som for noen uker siden var avklarte fiender.

Diplomater var i Venezuela i helgen, og det pågår forhandlinger med Iran om å få dem tilbake i en atomavtale – noe som gjør at sanksjoner mot landets olje eventuelt kan lettes.

– Slik vil sende millioner av dollar til fiender som vil drepe oss, og det er utrolig tåpent, sier Cruz.

Vi spør om oljeforbudet og et eventuelt energinei til Russland fra Europa vil være bærekraftig.

– Det amerikanske forbudet er i alle fall bærekraftig. USA var i 2019 og 2020 den mestproduserende olje- og gassnasjonen i verden og vi var en nettoeksportør av energi. Dessverre mistet vi den statusen under Biden, fordi hans administrasjon har ført en krig mot innenlandsproduksjonen, svarer Cruz.

Biden sier på sin side av 9000 boretillatelser på føderal grunn står ubrukt og tilgjengelige for oljeselskapene. USA produserte 12,29 millioner fat olje hver dag i 2019, ned til 11,18 i 2021, men dette er ventet å øke til 11,85 millioner fat daglig i år.

– Biden-administrasjonen burde slippe løs amerikansk produksjon som kan møte behovene til Europa og verden, sier Cruz.