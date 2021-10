FRIFUNNET: Melike Balkan og Özgür Gür melder at de har blitt frifunnet av retten.

Tyrkiske studenter frikjent for pride-feiring

Studentene som har vært tiltalt for å arrangere Pride ved Midtøsten tekniske universitet (METU) i Ankara i Tyrkia er frikjent i retten.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Det melder studentene og flere av deres støttespillere på Twitter fredag ettermiddag. Rettssaken er blitt utsatt en rekke ganger. Fredag fikk de endelig møte opp i retten etter å ha vært under politiets søkelys i to år.

– Vi risikerer tre år for bruddet på offentlige samlinger, og siden politiet sier at vi var arrangør av et ulovlig arrangement, risikerer vi ekstra straffer, sa Melike Balkan til VG i 2020.

VG snakket med hovedpersonene Melike Balkan og Özgür Gür, som begge var med å arrangere pride på universitet før rettssaken som senere ble utsatt til i år.

Rettssaken mot dem er blitt et symbol på at lesbiske, homofile, bifile og transpersoners (LHBT) rettigheter er under angrep i Tyrkia.

– Dagens avgjørelse er gledelig, men denne seieren burde ikke engang vært nødvendig, skriver Amnesty international i Tyrkia på Twitter.

De melder at kampen for å stoppe undertrykkelsen av menneskerettighetene fortsetter.

Organisasjonen LGBTI+ Solidarity som Balkan og Gür tilhører feirer med:

– METU Pride-paraden er frikjent! På Twitter.

Studentene som har vært siktet i saken har fått flere støtteerklæringer av politikere og menneskerettighetsorganisasjoner verden rundt.

Melike Balkan og Özgür Gür ble arrestert og senere siktet etter at politi avbrøt markeringen de hadde i 2019. Over hele Tyrkia har det samme skjedd. Opprørspoliti har brukt tåregass, gummikuler og vannkanoner for å løse opp Pride-feiringene, ifølge nyhetsbyrået AFP.

I oktober 2020 ble studentorganisasjonen Solidarity, som arrangerte Pride ved METU, kunngjort som vinner av Studentenes fredspris 2020.

– Jeg organiserte og deltok i METU Pride Parade. Jeg er stolt av det. Jeg gjorde det. Hvis dette er en forbrytelse, har jeg begått det, sier Balkan fredag i en twittermelding fra retten.

I retten gjorde hun det klart at resultatet i rettssaken vil bli viktig for å forhindre angrep av politiet i fremtidige pride-parader.

Etter kuppforsøket i Tyrkia i 2016 fikk lokale myndigheter lov til å forby offentlige samlinger. Over hele Tyrkia har loven har blitt brukt til å stoppe Pride-feiringer, melder Reuters.

Også i sommer har tyrkiske sikkerhetsstyrker aksjonert mot pride-parader.