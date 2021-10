Kunstneren Lars Vilks (75) døde i ulykke

Den svenske kunstneren Lars Vilks har mistet livet i en trafikkulykke søndag ettermiddag. I ulykken omkom også to fra politiet.

Til Dagens Nyheter bekrefter samboeren til Lars Vilks at det var den kjente kunstneren som omkom da en sivil politibil og en lastebil kolliderte på E4 ved Markaryd søndag ettermiddag.

Det er fortsatt uklart hvordan ulykken skjedde, ifølge politiet. Expressen meldte søndag kveld at bilen Vilks satt i kom over i motsatt kjørefelt og kolliderte med lastebilen. Opplysningene er ikke bekreftet fra offisielt hold, men politiet har varslet en pressekonferanse mandag formiddag.

– Med den informasjonen jeg har nå tyder det på at det dreier seg om en ulykke. Men vi er i en veldig tidlig fase, sier Anders Jakobsson i den den svenske påtalemyndigheten.

Politiet bekrefter at det var to politifolk og en person under politibeskyttelse som omkom i ulykken. Rikspolitisjef Anders Thornberg sier politiet har mottatt meldingen om ulykken med stor sorg.

– Mine tanker går til slektninger, familie, venner og kollegaer, sier Thornberg i en uttalelse fra politiet.

– At den personen vi er satt til å beskytte og våre to kollegaers liv slutter med denne tragedien er ubegripelig og usigelig sørgelig, sier Carina Persson, regionpolitisjef i region Syd.

Politiet fikk melding om ulykken ved 15.30-tiden. Bilder fra ulykkesstedet viser at det brant kraftig etter kollisjonen.

Føreren av lastebilen, en 45 år gammel mann, ble fraktet til sykehus etter ulykken for behandling, skriver politiet på sine hjemmesider.

Vilks ble født i Helsingborg i 1946, og har svensk og latvisk bakgrunn. Han var selvlært kunster og fikk i 1987 en doktorgrad i kunsthistorie fra Lunds Universitet.

Fra 1988 til 1997 jobbet han ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Lars Vilks er mest kjent å ha tegnet to bilder av den Islamske profeten Muhammad i 2007. Tegningene skapte stor kontrovers, og førte blant annet til at Vilks ved to anledninger ble utsatt for drapsforsøk av Islamistiske ekstremister.

Tegningene møtte kraftige reaksjoner, og utøste demonstrasjoner i Pakistan.

Terrororganisasjonen al-Qaida satte han også på en liste over personer de ønsket døde, og utlovet en dusør på 100 000 dollar til den som drept han.

I 2010 ble syv personer pågrepet i Irland, mistenkt for å ha planlagt å drepe kunstneren. I 2015 ble Vilks utsatt for et drapsforsøk da han deltok i en debatt om ytringsfrihet i København.

Kunstverket hans «Nimis» har også vært kjernen til kontrovers. Vilks begynte å bygge på skulpturen, som ligner et tårn, i 1980. Skulpturen står i Kullaberg naturreservat, som er et fredet området. Dette har ført til flere rettslige konflikter mellom Vilks og myndighetene.