TO UKER: Personer som ankommer kina fra utlandet skal etter planen tilbringe touker på det toppmoderne karantenehotellet i Guangzhou.

Kina bygger massivt karantenehotell for utenlandsreisende

Kinesiske myndigheter har bygget et enormt karantenehotell-kompleks som kan huse 5000 personer som ankommer «Midtens rike» fra utlandet.

Av Kristoffer Solberg

Det enorme komplekset, som består av rad på rad med tre etasjer høye bygninger, ligger i kinesiske provinsen Guangzhou sør i landet.

Ifølge CNN kan karantenehotellet, eller «Guangzhou International Health Station» akkomodere 5000 gjester. Til sammenligning har en norsk gjennomsnittskommune rundt 15.000 innbyggere ifølge 2020-tall fra Statistisk sentralbyrå.

Komplekset skal ha en verdi på 260 millioner dollar. Summen tilsvarer nesten 2,2 milliarder norske kroner etter dagens kurs.

Til sammen skal hele området med bygningene utgjøre et areal på 46 amerikanske fotballbaner.

Tidligere har reisende til Guangzhou tilbrakt tid på ulike hotell i Guangzhou, skriver kanalen, men nå skal de etter planen kjøres s til det nybygde området med buss fra rett fra flyplassen. Deretter venter to uker på hotell i den nybygde «byen».

Gjestene får servert mat av roboter – og alle rommene er utstyrt med et videokamera for kommunikasjon og et termometer som er utstyrt med «kunstig intelligens».

– Det er antageligvis det mest toppmoderne karantenesenteret verden – det er veldig «high tech», veldig sofistikert, sier professor Yanzhong Huang i tenketanken «Council on Foreign Relations» til kanalen.

Huang peker på at senteret i Guangzhou antagelig kun er det første av sitt slag. I distriktet Dongguan har myndighetene påbegynt et lignende kompleks som med 2000 hotellrom, skriver CNN.

– Dette er ikke et midlertidig tiltak, sier han og påpeker at kinesiske ledere antar at coronapandemien ikke er et forbigående blaff.

– Anlegg som dette er en måte å institusjonalisere nulltoleranse strategien, sier Huang med referanse til kinesiske myndigheters drakoniske tiltak i møte med coronaviruset.

Coronaviruset ble først påvist i Wuhan i Kina i 2019. Siden den gang har kinesiske myndigheter flere ganger innført strenge tiltak for å få bukt med viruset. Blant tiltakene har vært massetesting av befolkningen, innesperring av innbyggere og tvungen medisinering.

Kinesiske myndigheter har selv over lang tid rapportert om lav smitte av coronaviruset. Ifølge VGs oversikt har 762 personer blitt smittet i løpet av de siste 14 dagene i landet.

Totalt har 108 391 kinesere fått påvist coronavirus siden 2019. Kinas befolkning er på nesten 1,4 milliarder ifølge tall fra Verdensbanken og Bureau of the Census.