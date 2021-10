forrige

Mark Lorentzon (55) besluttet varetektfengslet - fortsatt på frifot

Mark Lorentzon (55) er besluttet varetektfengslet etter eksplosjon i Göteborg, men han er fortsatt på frifot. Nå kan han ettersøkes internasjonalt.

Det er Mark Lorentzon som ble siktet for eksplosjonen ved en boligblokk i Annedal i Göteborg torsdag. Han er ennå ikke pågrepet.

Lorentzon er siktet for grov allmennfarlig ødeleggelse og har vært etterlyst nasjonalt i Sverige siden torsdag.

Han ble besluttet varetektsfengslet mandag, til tross for at han fortsatt er på frifot. Det melder Aftonbladet.

Nå som han er varetektsfengslet kan han også etterlyses internasjonalt av interpol. Det forklarer Christer Fuxborg i svensk politi til VG.

– Jeg venter på kjennelsen fra tingretten, men etterlysningen går forhåpentligvis ut i kveld, sier kammeråklagare Maria Thorell i den svenske påtalemyndigheten til VG mandag ettermiddag.

PRESSETALSPERSON: Christer Fuxborg i det svenske politiet.

Hun vil ikke si noe om hvor de tror Lorentzon kan befinne seg, av hensyn til at han selv ikke skulle kunne lese politiet teorier i mediene.

– Er det grunn til å tro at han kan skade andre?

– Lovbruddet i seg selv er såpass alvorlig at det kan foreligge en fare for at han kan gjøre det igjen, men det er ingenting konkret utover denne gjerningen som tilsier det, sier Thorell til VG.

En fortsatt på sykehus

Flere ble alvorlig skadet og et hundretalls beboere evakuert, etter at en kraftig eksplosjon utløste storbrann i en bygård i Annedal tidlig tirsdag morgen.

Brannen utløste et massivt redningsarbeid, med 20-30 ambulanser og brannbiler. Tre oppganger med leiligheter var fylt av røyk. 100-200 personer ble evakuert.

Aftonbladet skriver lørdag kveld at en kvinne fortsatt får intensivbehandling. Hun er flyttet til intensivavdelingen på Universitetssjukhuset i Linköping.

– Pasientens tilstand er alvorlig og hun er innlagt på intensivavdelingen, opplyser sykehuset til avisen.

De andre beboerne som hadde behov for sykehusbehandling er skrevet ut.

Lorentzon skal ha bodd i en bygning like ved eksplosjonen. Ifølge Aftonbladet skal 55-åringen ha fått et utkastelsesbrev fra utleieren sin. Han skulle etter planen måtte forlate leiligheten fire timer etter eksplosjonen.

Lorentzon har vært i kontakt med politiet flere ganger de siste årene. Han blir beskrevet av politiet som en «rättshaverist», altså en kverulant eller en som er svært opptatt av å hevde sin rett.

AKSJON: Politiet i Göteborg rykket ut to steder i byen torsdag ettermiddag. Ifølge opplysninger svenske medier har fått, knyttes utrykningene til mannen som er siktet etter eksplosjonen tirsdag.

Bodde i Norge

Lorentzon bodde i Norge rundt årtusenskiftet.

Expressen skriver at siktede, ifølge ham selv og personer i hans omgangskrets, jobbet med oljetransport i Norge. Avisen skriver at mannen i et brev hevder han jobbet for «noen av verdens største skipsredere».

VG har snakket med en mann som hadde kjennskap til siktede i denne perioden. Han ønsker å være anonym.

– Han var en merkelig fyr. Han var såpass rar da, en ensom ulv, sier mannen.