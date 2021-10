BLID: Da Stoltenberg gjestet Washington D.C. i juni ble det en joggetur til Lincoln Memorial. Denne gangen måtte han nøye seg med en spasertur i hovedstaden.

Stoltenberg om ny jobb: − Har sett spekulasjoner

WASHINGTON D.C. (VG) Jens Stoltenberg møtte mandag president Biden for andre gang på kort tid. Snart er han ferdig i NATO – og avviser ikke å bli ny sentralbanksjef.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Jens Stoltenberg (62) rakk mye denne oktobermandagen som generalsekretær i NATO.

Først var han innom Det hvite hus hvor han hadde et møte på tre kvarter med president Joe Biden, deretter et møte med Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver, før han dro videre til Pentagon og møtte forsvarsminister Lloyd Austin.

Innimellom der fikk også klemt inn en prat på telefon med utenriksminister Antony Blinken.

Blinken måtte til Frankrike mandag på grunn av den dype, diplomatiske riften etter USAs hemmeligholdte ubåtavtale med Australia.

Det ble dermed Biden som var president da den franske ambassadøren til USA for første gang i historien ble kalt hjem.

DET OVALE: Jens Stoltenberg er inne i varmen hos president Biden, og er her avbildet under dagens møte. Få internasjonale ledere opplevere å besøke det ovale kontor to ganger på fire måneder.

– Vanskelige saker

Så var det Afghanistan-uttrekningen. USAs president har i det hele tatt hatt en svært vanskelig utenrikspolitisk høst så langt.

– Det er mye styr med amerikanerne for tiden?

– Vi har vært gjennom noen vanskelige saker og de er veldig forskjellige, sier Stoltenberg til VG i bakgården på et hotell i den amerikanske hovedstaden.

Han kaller Talibans maktovertagelse for en «tragedie», spesielt for kvinnene som taper rettigheter opparbeidet gjennom 20 år med NATO-tilstedeværelse.

BAKGÅRD: VG møtte Jens Stoltenberg i en hotellbakgård i Washington D.C.

Toner ned ubåtavtale

Når det gjelder den såkalte Aukus-avtalen som franskmennene fikk i halsen, så forstår Stoltenberg at de er «skuffet» – noe han også uttalte under høynivåuka i FN i september.

– Samtidig må vi ikke gjøre denne saken større enn den er. NATO-allierte er enige om det viktigste, nemlig at vi står sammen i NATO. Det er veldig bekreftet gjennom møtene her i dag. De har handlet om hvordan vi skal fortsette å omstille NATO i en tid hvor verden forandrer seg, sier Stoltenberg.

– Men har de handlet også litt om å reparere etter de siste ukenes hendelser?

– Det har handlet om hvordan vi skal håndtere de sakene. Som jeg sier, de er forskjellige, sier Stoltenberg, som er opptatt av å markere at uttrekningen var en beslutning som «30 NATO-land tok sammen etter omfattende konsultasjoner».

LANGBORD: Jens Stoltenberg, NATOs generalsekretær på venstre side, og Lloyd Austin, USAs forsvarsminister på høyre side – med sine respektive underordnede ved siden av seg.

Ferdig om ett år

Pressen fikk være tilstede da generalsekretær Stoltenberg og forsvarsminister Austin serverte hverandre offentlige høfligheter på vegne av NATO og USA, alliansens viktigste medlemsland.

Stoltenberg brukte deler av sin taletid på å si at uttrekningen av Afghanistan var en felles NATO-beslutning, uten å karakterisere USAs håndtering av gjennomføringen.

Austin omtalte i rosende ordelag som en som «har» vært en god leder for NATO. I løpet noen måneder skal en ny generalsekretær velges og neste høst er Norges tidligere Arbeiderparti-statsminister ferdig i rollen.

– Opplever du at amerikanerne nå er i ferd med å posisjonere seg for din etterfølger?

– Nei, jeg opplever ikke det, men det er klart at om et års tid så er det en annen som skal være generalsekretær i NATO. Sånn er det, svarer Stoltenberg.

SEREMONI: Stoltenberg fikk en seremoniell velkomst utenfor Pentagon før møtet med forsvarsminister Austin.

Neste jobb: Vil ikke tenke for mye

Han kaller jobben som nå går mot slutten for meningsfull.

– Jeg har siden 2014 fått lov til å være med på den kanskje største omstillingen av NATO kanskje siden den kalde krigens slutt. Men alt har en ende og min periode i NATO ender neste år, sier generalsekretæren.

– Hva skal du gjøre da?

– Det vet jeg ikke. Jeg er opptatt av å ikke tenke for mye på det heller, for det gjør noe med fokuset og oppmerksomheten min, hvis jeg begynner å tenke for mye på hva neste jobb er. Jeg har i et langt liv egentlig tatt en jobb av gangen og fokusert på den jobben jeg har og det har jeg tenkt å gjøre også i NATO, svarer Stoltenberg.

GÅR AV: Øystein Olsen går av som sentralbanksjef i februar neste år. Spørsmålet er hvem som skal ta over. Her presenterer han nok en rentebeslutning 23. september i år.

Har sett sentralbanksjef-forslag

Både Dagens Næringsliv, Aftenposten og VG har på kommentarplass lansert Jens Stoltenberg, «handlingsregelens far» og sosialøkonom, som den åpenbare kandidaten til å ta over som ny sentralbankssjef.

Øystein Olsen går av februar neste år.

– Jeg har sett spekulasjoner om det, men det er ikke noe jeg skal ta stilling til nå. Nå skal jeg fokusere på den jobben jeg har i NATO og så får jeg komme tilbake til hva jeg skal gjøre når jeg ferdig her, svarer Stoltenberg.

– Men hadde det vært spennende?

– Hvis jeg nå begynner å kommentere på det så vil det med rette bli tolket som at jeg mener noe om hva jeg skal gjøre etterpå og det har jeg ikke tenkt å gjøre, humrer han.