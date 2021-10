KRAFTIG EKSPLOSJON: Brannvesenet utenfor leilighetsbygget i Annedal sentralt i Göteborg kort tid etter eksplosjonen tirsdag.

Nabo slo alarm om eksplosjons-siktet: − Redd han hadde masse kjemikalier

Mannen som er mistenkt for eksplosjonen i Göteborg bodde selv i blokken. Flere naboer skal ha advart eierne av bygget om hans mistenkelig oppførsel.

Politiet jakter fremdeles intenst på en 55 år gammel mann som er mistenkt for å stå bak eksplosjonen i boligområdet Annedal i Göteborg tirsdag. 140 leiligheter ble evakuert, 16 personer ble kjørt til sykehus og fire personer ble alvorlig skadet.

Mannen bodde selv i blokken og er nå etterlyst og siktet for grov allmennfarlig ødeleggelse. Torsdag gjennomførte politiet flere aksjoner uten å finne mannen.

– Vi kommer sikkert til å gjøre husransakelser på flere steder i løpet av kvelden og natten, sa politiet pressetalsperson Thomas Fuxborg til SVT torsdag ettermiddag.

Reagerte på lukt

Ifølge P4 Göteborg skal naboer av mannen ha varslet eiendomsselskapet Ernst Rosén som eier bygget om ham. De reagerte på merkelig oppførsel og mistenkelige lukter.

– Kjemiske lukter har kommet fra leiligheten. Og fra kjellerlageret. Jeg har hørt ham løpe opp og ned trappeoppgangen på merkelig tider, når folk sover. Hva han har gjort vet man ikke, men han har båret med seg en pose hver gang, forteller en av naboene til kanalen.

– Jeg var redd han hadde masse kjemikalier enten i leiligheten eller i kjelleren.

MANGE EVAKUERT: Eksplosjonen satte flere leiligheter i brann.

Nabo: – Veldig trivelig

Expressen har snakket med en annen nabo som beskriver mannen som vennlig.

– Han har vært veldig trivelig og åpnet døren når man har hatt mye å bære, forteller kvinnen.

– Jeg traff ham i vaskestuen og vi har hilst på hverandre og spurt hvordan det står til, og kommentert været.

Ifølge Expressen er mannen involvert flere søksmål mot myndighetene. Han skal nylig ha blitt siktet for å ha knivtruet sjefen på sykehjemmet der moren hans bor. Årsaken skal ha vært at han ikke fikk treffe moren på grunn av pandemirestriksjonene, skriver avisen.

Avisen GT skriver samtidig at mannen skal ha blitt truet med utkastelse i flere måneder og at vedtaket skulle settes ut i livet samme dag som eksplosjonen inntraff. Politiet har ikke villet bekrefte om dette kan være et motiv.

Tidlig i etterforskningen hadde politiet mistanke om at eksplosjonen kunne være koblet til gjengkriminalitet, men ifølge politiet finnes det ikke spor som tyder på dette på nåværende tidspunkt.