Danmark: Politiet har funnet levninger – tror Mia (22) er drept

Mia Skadhauge Stevn (22) har vært savnet siden søndag morgen. Politiet har torsdag funnet levninger som de tror er Mia. To menn er siktet i saken.

Av Anna Sofie Tønder Tørmoen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

VG oppdaterer saken

– Vi har hele dagen etterforsket massivt rundt de siktedes bopele og deres ferd. Det har kastet flere spor og dem har vi fulgt. Vi har søkt hos Reno Nord og flere steder i Dronninglund storskog. Det har ført til, at vi for kort tid siden har funnet deler av et menneske, sier etterforskningsleder Frank Olsen under et pressemøte torsdag kveld.

22 år gamle Mia Skadhauge Stevn forsvant natt til søndag etter å ha vært en tur på byen i Aalborg i Nordjylland i Danmark.

Hun skal ha blitt plukket opp i en svart bil like etter klokken seks søndag morgen. Det skriver danske TV2.

Politiet jobber nå med å identifisere levningene, men de sier at de har grunn til å tro at det dreier seg om savnede Mia.

RETTEN: Politiet ankom retten i Aalborg torsdag.

Politiet meldte henne offisielt savnet mandag, og etterlyste en mørk personbil. To 36 år gamle menn ble pågrepet onsdag da politiet fant den etterlyste bilen på en av mennenes adresse. De møtte torsdag i et grunnlovsavhør, som i Norge tilsvarer et fengslingsmøte.

Nekter straffskyld

De 36 år gamle mennene er siktet i saken for overlagt drap. Den ene mannen ble fengslet i fire uker, mens den andre ble løslatt. Den løslatte er fortsatt siktet for drap.

Mennene har nektet straffskyld. Ifølge politiet er det ingenting som tyder på at de siktede kjente den savnede kvinnen.

Olsen fortalte under pressemøte at funnet av levninger ikke endrer noe på løslatelsen av den 36 år gamle mannen.

Den danske avisen B.T snakket med 36-åringen etter at han ble løslatt.

– Jeg har ikke så mye å si. Jeg er lei meg og rystet. Det har vært noen tøffe dager, sa han til avisen.

– Nå vil jeg avvente hva politiet sier. Ellers har jeg ingenting å si.

Politiet sperret av et skogområde ved Dronningslund torsdag morgen for å gjøre undersøkelser. Området er et av flere steder politiet har gjennomsøkt torsdag i forbindelse med den savnede 22-åringen.

– Vi jobber fortsatt i Dronninglund Storskog. Det kommer vi til å gjøre hele kvelden og natten. Vi har sperret av hele skogen, sa Olsen under pressemøte.