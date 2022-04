UNDER ANGREP: Røyk stiger opp fra den ukrainske byen Rubizjne i Luhansk, etter en rekke russiske angrep på militær infrastruktur 18. april.

Russland angriper i Donbas: Nye krav om norsk våpenhjelp

Forsvarsforsker Ståle Ulriksen mener at Norge burde ha sendt mer og flere typer våpen til Ukraina. Både Ukraina og Russland bekrefter at det varslede slaget om Donbas-regionen er i gang.

Publisert: Nå nettopp

– Nå går det antakeligvis tusener av artillerigranater om dagen. Det er et massivt forbruk av materiell. Ukraina har behov for påfyll, i tillegg til at de desperat trenger å få inn mer luftvern, sier Ulriksen til VG.

Han er forsker ved FHS Sjøkrigsskolen, tidligere assisterende direktør i NUPI, og har tidligere sittet i Forsvarspolitisk utvalg og Utenriksdepartements sikkerhetspolitiske utvalg.

Da Ukrainas utenriksminister satte seg ned med Nato for to uker siden, var beskjeden klar: Nye våpenleveranser er det aller viktigste.

Nato-sjef Jens Stoltenberg sa at det fantes et vindu for å bidra med våpenhjelp før en ny storoffensiv fra Russland i Donbas.

Nå er offensiven fra Russland i gang.

– Har vinduet lukket seg?

– Nei, det kommer til å være et enormt forbruk. Og uansett hvordan det går i Donbas de neste dagene der så er det ikke slutt på krigen, sier Ulriksen.

Venter raske beslutninger

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kommer til Stortingets spontanspørretime onsdag formiddag. Der er flere av partiene utålmodige:

– Situasjonen i Ukraina er svært alvorlig. Vi forventer at regjeringen tar raske beslutninger om norske bidrag, skriver Ine Eriksen Søreide (H) i en SMS til VG.

Hun leder Stortingets utenriks- og forsvarskomite. Eriksen Søreide lover støtte så snart det kommer en beslutning i regjeringen:

– Høyre har gitt regjeringen beskjed om at vi vil støtte nye våpendonasjoner. Norske humanitære bidrag til Ukraina må også vurderes fortløpende, skriver den tidligere forsvars- og utenriksministeren.

«Til vurdering»

Men regjeringen er taus i våpenspørsmålet. VGs henvendelser til den nye forsvarsministeren Bjørn Arild Gram (Sp) tirsdag, ble ikke besvart.

Helt siden Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj talte til Stortinget på videolink 30.mars, har statsminister Jonas Gahr Støre sagt at regjeringen har spørsmålet om våpenhjelp til vurdering, og har gjentatt flere ganger at regjeringen ikke utelukket det.

Samtidig har regjeringen sagt at de ikke ville omtale våpenhjelp offentlig før våpnene eventuelt var framme i Ukraina.

– Det er greit nok, men da må en jo få fingeren ut, sier Ståle Ulriksen.

– Ukraina har spurt om våpen, de spør om det hele tiden. Vi har visst at denne storoffensiven ville komme, og kunne sendt mer hjelp slik at ukrainerne kunne vært bedre forberedt, legger han til.

Elvestuen: En milliard

1.mars fremmet Venstre forslag i Stortinget om å bevilge en milliard kroner til Ukrainas valgte regjering - som blant annet kunne bruke pengene til å kjøpe inn våpen og ammunisjon.

Ola Elvestuen (V) sier at forslaget ble fremmet for å løfte diskusjonen, ikke for å presse igjennom et vedtak gjennom å stemme over det.

– Dette er ryggdekning for regjeringen for å tilføre mer våpen, eller for å bruke penger til mer våpen til Ukraina enten gjennom å gi direkte eller sammen med EU. Men det er regjeringen som må ta beslutningen om hvordan, sier han til VG.

– Det vi vil gjøre, er å legge press på at regjeringen gjør mer enn i dag. Vi er helt enige i det regjeringen har gjort når de har sendt våpen til Ukraina. Men Norge må gjøre mye mer. Det går for sakte, og det er for lite, sier han.

Mener Norge kunne sendt mer

Ifølge ukrainske myndigheter pågår det intense bombeangrep i «slaget om Donbas».

Ulriksen sier russerne har fløyet mer med tunge bombefly de siste dagene, og han frykter at situasjonen blir verre.

– Det ukrainske forsvaret ser ut til å ha blitt mindre, de de har mistet fly, og har antakelig ikke så mye luftvern igjen. Hvis russiske bombefly får fly friere, blir det ille, sier han.

Nylig annonserte president USA en våpenpakke på 800 millioner dollar til Ukraina, som inkluderer artilleri av typen 155mm haubitser, droner og pansrede kjøretøyer.

– USA har beveget seg ganske kraftig på det de har gitt av våpen. De gir vestlig artilleri med granater og full pakke. Dette er noe Norge også kunne gjort, nå som vi skifter ut artilleriskytset, mener Ulriksen.

Norge har ikke overskudd av luftvern og missilforsvar. Ulriksen mener vi likevel kunne sendt mer av det vi har til Ukraina, og bestilt større leveranser utstyr til oss selv fra Kongsberg og NAMMO, som lager mange av systemene Norge bruker.

– Det ville antakelig være trygt å sende av gårde litt av vårt eget materiell når russerne er opptatte, mener han.

Ukrainas president Zelenskyj talte til stortinget i slutten av mars. Da ba han konkret om panservernmissiler, det norskutviklede luftvernsystemet NASAMS og norske sjømålsmissiler som kan brukes mot krigsskip.

Tidligere har Norge sendt M72 panservernvåpen, som ikke krever opplæring.

– Når krigen ser ut til å vare så lenge, trenger vi ikke bare gi Ukraina våpen de allerede kan bruke. Da kan vi gi opplæring, og gi mer moderne vestlige våpen, mener Ulriksen.