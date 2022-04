DREPTE: Nesten 60 personer mistet livet etter angrepet på jernbanestasjonen Kramatorsk fredag forrige uke.

Mener ulovlige klasebomber ble brukt i Kramatorsk

De ulovlige bombene kan ha tatt livet av over 50 mennesker på flukt ved jernbanestasjonen forrige fredag.

Av Vilde Elgaaen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg husker det veldig godt. Jeg trodde jeg hørte et fly, og så ble jeg kastet på bakken, sier Andrei Kovalov (45) til The Guardian.

Han sto på en plattform på Kramatorsk togstasjon og ventet på et evakueringstog som skulle ta ham vestover til Dnipro, og vekk fra de russiske styrkene fredag 8. april.

The Guardian skriver at toget den dagen var forsinket. Mens sivile ventet på å bli evakuert, eksploderte to missiler over stasjonsbygget, og klaseammunisjon falt over plattformer og bagasjeområdet, ifølge avisen.

Les også Zelenskyj: Verden har et ansvar for det som skjer Den ukrainske presidenten ber oss om å se oss selv i speilet og stille oss selv et spørsmål.

– Det første minuttet var fullstendig kaos. Syketeltene tok fyr, biler tok fyr. Det var blod og røyk overalt. Så begynte folk å rope at man måtte komme seg ut av stasjonen. Alle løp, sier han fra en sykeseng i Dnipro-regionen og fortsetter:

– Jeg forsøkte å løpe, men jeg falt. Jeg skjønte ikke før da at jeg hadde blod over hele meg og hull i kroppen.

The Guardian skriver at Kovalov fikk metallbiter i skulderen og begge beina. Legene sier de har håp om at han en dag kan gå igjen.

RESTER: Det som er igjen av et missil utenfor Kramatorsk togstasjon, øst i Ukraina.

At det dødelige angrepet mot togstasjonen øst i Ukraina skal ha blitt begått med klasebomber, er det funnet bevis for, ifølge BBC.

De har undersøkt området rundt togstasjonen og funnet skader på bakken og bygg som skal være forenlig med bruk av klasebomber.

Klasebomber er forbudt av mange land og sterkt kritisert på grunn av de store skadene de kan påføre sivile i konfliktområder.

Selve missilet inneholder mange små bomber som kan utløses i en radius på flere hundre meter, og kan dermed være unøyaktige.

Når de små bombene i et slikt missil blir utløst vil de vanligvis spre seg rundt der hovedmissilet falt, og etterlate karakteristiske små hull der hver av dem treffer.

Det er slike hull BBC har funnet flere steder rundt togstasjonen.

Les også Flere titalls sivile drept: Uenige om hvem som angrep stasjonen To raketter traff en togstasjon i byen Kramatorsk øst i Ukraina torsdag. Ukraina mener Russland bevisst angriper sivile.

Minst 57 mennesker mistet livet og 109 personer ble skadet etter at missiler traff Kramatorsk togstasjon, øst i Ukraina.

Togstasjonen hadde blitt brukt til å frakte folk til relativ sikkerhet vest i landet.

Også Leger uten grenser har brukt stasjonen til å frakte skadede ut av øst-Ukraina.

Ifølge Kramatorsk-ordfører Oleksandr Honrsjarenko var det rundt 4000 personer på togstasjonen da angrepet skjedde, melder Reuters. Mesteparten av dem skal ha vært kvinner, eldre og barn.

Se også VGTV-saken om Russlands bruk av våpen:

Hevder Ukraina står bak

Angrepet, som Ukrainas riksadvokat Iryna Venediktova omtaler som en forbrytelse mot menneskeheten, fant sted fredag forrige uke.

I kjølvannet av angrepet ble det funnet rester som peker på to missiler av typen Totsjka-U. Denne typen missil brukes i kortdistanseangrep, og er i bruk av en rekke land – blant dem både Russland og Ukraina.

Bruk av klasebomber kan være krigsforbrytelser, og den Internasjonale straffedomstolen har allerede åpnet etterforskning av krigshandlingene som har funnet sted på ukrainsk jord.

På et av missilene sto det skrevet «for barna» på russisk.

Samtidig nekter Russland for å ha stått bak angrepet, og hevder på sin side at det var ukrainerne selv som har skylden.

– Jeg eier ikke tvil om at Russland gjorde dette. Jeg husker alle folkene rundt meg. Noen døde rett foran meg, sier Kovalov fra sykesengen.

«FOR BARNA»: Det er det som er skrevet på russisk på denne bomben.

Brukt før

I en rapport fra Amnesty som ble sluppet tidligere i april kom det frem at klaseammunisjon skal ha blitt brukt flere steder i landet.

Den 4. mars skal 41 år gamle Oleskyj Stovba blitt skadet av det mens han handlet mat i Kharkiv.

– Vi fant mat og stod utenfor butikken da jeg hørte en voldsom lyd. Jeg snudde meg og så mange små ildkuler på høyde med knærne mine, omtrent 50 meter unna. Jeg falt, det gjorde konen min også, og jeg kjente noe traff det høyre beinet mitt. Jeg trakk ned buksene og så mye blod, sier Stovba til Amnesty.

Et bilde viser tre fragmenter som kirurger skal ha fjernet fra skrittet, leggen og foten til Stovba.

Ifølge Amnesty kommer disse fra en av to typer klaseammunisjon.

Også Human Rights Watch sier de har avdekket bruk av klaseammunisjon mot ukrainske sivile.