UTÅLMODIG: Tidligere utenriksminister og Høyre-topp Ine Eriksen Søreide.

Høyre ut mot regjeringen: Norge kan bli frihavn for russiske skip

Tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) mener det er problematisk at Norge fortsatt ikke har bestemt seg om et havneforbud for skip med russiske flagg, mens landene rundt oss har det.

Publisert: Nå nettopp

– Vi begynner å bli veldig utålmodige på at regjeringen skal ta en beslutning om å innføre havneforbud, sier Eriksen Søreide, som også leder Stortingets utenriks- og forsvarskomite, til VG.

– Vi har fra vår side gitt regjeringen full ryggdekning på å gjøre dette, med de unntakene som er nødvendig. Men nå har regjeringen brukt flere uker på å vurdere dette.

– Problematisk at vi blir hengende etter

Da Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj talte til de folkevalgte i Stortinget i slutten mars, var ett av ønskene hans at Norge stenger havner for russiske skip.

8. april vedtok EU-landene et forbud mot anløp av russiskflaggede fartøy i EU-havner.

Storbritannia har også innført et slikt havneforbud, med unntak for blant annet humanitær bistand og energi. Norge jobber med hvordan man skal forholde seg til et slikt forbud, men har ikke landet enda.

Det er et stort problem, ifølge Eriksen Søreide.

– Det som gjør at dette haster er både hensynet til Norge og sanksjoner vi skal være med på, men også det at EU har innført havneforbudet den 16. april. Da er det veldig uheldig at vi blir hengende etter, sier hun til VG og utdyper:

– Problemet er at hvis det går for lang tid fra EU innfører det til vi gjør det, vil det bokstavelig talt gjøre oss til en frihavn hvis det er sånn at man kan bruke norske havner på å omgå sanksjoner som vi uansett skal være med på.

– Når har dere gitt beskjed om dette til regjeringen?

– Det har vi gjort i flere sammenhenger. Dette kom opp etter at Zelenskyj talte til Stortinget, da statsministeren var ute samme dag og sa at et havneforbud ikke var aktuelt før de etterpå sa at de skulle vurdere det, sier hun og presiserer:

– Dette er ikke et svart-hvitt spørsmål. Det er fullt mulig å innføre dette, med unntak som på søk og redning. Vi har gitt dem beskjed for lenge siden at de har ryggdekning, og at de må vurdere hvilke unntak som trengs.

Regjeringen: Har høy prioritet

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) svarer at regjeringen har hatt en klar linje gjennom hele krisen om at de står sammen med EU og andre land for å sikre at sanksjonene treffer sterkt og effektivt.

– Vi tar sikte på å gjennomføre også EUs femte sanksjonspakke i norsk rett. Vi vurderer nå behovet for norske tilpasninger, særlig hensynet til det norsk-russiske fiskerisamarbeidet i Barentshavet og samarbeid om blant annet søk og redning, skriver han i en epost og fortsetter:

– Det er for tidlig å si noe om når arbeidet med å gjennomføre sanksjonene i Norge er ferdig, men arbeidet har svært høy prioritet.