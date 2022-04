1 / 6 I BRANN: To biler brenner på en parkeringsplass ved Ringdansen ssentrum i Navestad i Norrköping. forrige neste fullskjerm

Opptøyer i Sverige for fjerde dag på rad: Politiet bekrefter at tre personer er skutt

For fjerde dag på rad er det fullt kaos i Sverige. Politiet bekrefter at tre personer har blitt skutt i Norrköping, ifølge Aftonbladet.

Søndag ettermiddag skriver svensk politi at det pågår voldsomme opptøyer i Linköping og Norrköping.

Aftonbladet melder at politiet bekrefter at tre personer er skutt i Norrköping. Det sier Johnny Gustafsson, pressetalsperson i politiet, til Ekot.

I Norrköping bombarderes politibiler med steiner av maskerte personer, skriver Aftonbladet som viser til lokalavisen NT.

Avisens reporter beskriver området som en krigssone. Flere biler brenner, det høres kraftige smell, og det er kraftig røyk på plassen.

Politiet har avfyrt varselsskudd i Navestad i Norrköping, bekrefter talsperson Åsa Willsund i politiet. Området overvåkes med drone.

Truffet av rikosjett

Flere svenske aviser meldte tidligere at personer hadde blitt skutt av politiet i Norrköping. Deretter avviste politiet dette. Nå snur de og bekrefter at tre personer skal være skutt.

Aftonbladet skrev at én person ble hentet opp i ambulanse etter å ha fått skuddskader. Nyhetsbyrået TTs fotograf på stedet sa en person hadde blitt skutt i beinet.

Politiet bekrefter at de avfyrte et varselsskudd da de ble angrepet av demonstranter. En mann ble truffet i beinet av et rikosjett og ført bort i ambulanse.

Skadeomfanget er ikke kjent, men mannen var ved bevissthet

Minst 17 personer er pågrepet i forbindelse med opptøyene søndag.

Video VG har fått tilsendt viser demonstrantene gå til angrep på politiet med steiner i Navestad. Politiet rygger bakover:

Opptøyer i Linköping

Det ble også kastet stein mot politiet i Skäggetorp i Linköping, ifølge Aftonbladet.

I Skäggetorp var 30 til 40 personer på plass etter lunsjtid, ifølge Aftonbladets reporter. Flere av dem var maskerte. I 13-tiden begynte det å komme flere mennesker.

– Det er et fullstendig mareritt, sa en politibetjent til NT.

Like før klokken 18.30 melder politiet at situasjonen i Linköping har roet seg ned.

Varslet demonstrasjoner

Den høyreradikale provokatøren Rasmus Paludans politiske parti Stram Kurs varslet på Facebook at de ville holde demonstrasjoner i Linköping og Norrköping søndag, men har ikke fått tillatelse av svensk politi.

Politiet bekrefter at han hverken befinner seg i Linköping eller Norrköping søndag ettermiddag.

Ifølge politiet er det ingenting som tyder på at arrangementene blir gjennomført - og de tror heller ikke det var noen intensjon om å gjennomføre arrangementene i utgangspunktet.

PÅGREPET: Politiet har lagt en person i bakken i Navestad i Norrköping.

Sveriges justisminister Morgan Hansson kommer med en tydelig beskjed til de som deltar i opptøyene:

– Dra hjem, umiddelbart. Respekter at Sverige er et demokrati. Her gjelder ytringsfriheten, sier han til Aftonbladet.

Han sier at volden må fordømmes og at politiet må få støtte.

ØDELAGT: En politibil i Norrköping har fått en midlertidig reparasjon.

Opptøyer flere dager på rad

Siden skjærtorsdag har det vært en rekke voldelige opptøyer flere steder i Sverige, etter Paludans koranbrenning, eller planer om å brenne Koranen:

Linköping etter Paludan etter planen skulle brenne et eksemplar av Koranen. Politiet måtte trekke seg ut av situasjonen. Opptøyene startet i torsdag ettermiddag etter Paludan etter planen skulle brenne et eksemplar av Koranen. Politiet måtte trekke seg ut av situasjonen.

Torsdag kveld spredte opptøyene seg til Norrköping , der partiet hadde planlagt en sammenkomst.

Örebro der Paludan skulle brenne en koran. Det resulterte igjen i opptøyer. Fire politibiler ble satt i brann og politi avfyrte varselskudd. Flere hundre personer møtte fredag ettermiddag opp i sentrum avder Paludan skulle brenne en koran. Det resulterte igjen i opptøyer. Fire politibiler ble satt i brann og politi avfyrte varselskudd.

I Rinkeby møtte omkring 100 motdemonstranter opp til Paludans koranbrenning. Politi brukte tåregass mot demonstrantene.

Malmö ble en demonstrant ble en demonstrant pågrepet for drapsforsøk lørdag , etter ha kjørt bilen gjennom politisperringer. Demonstranter ropte at de ville slakte Paludan.

Paludan har søkt og fått tillatelse til å holde samtlige arrangementer.

Ifølge politiet har Paludan ikke fått tillatelse til å holde noen av samlingene han planlegger søndag.

– Det skal helst leveres inn en uke i forveien for behandling i vår rettsavdeling, som ikke er åpen i påsken, sier talsperson Johnny Gutstavsson i politiregion øst.

– Vi behøver ingen tillatelse ettersom politiet ikke beskytter demonstranter selv om de har tillatelse, skriver partiet Stram Kurs, som Paludan leder, i et Facebook-innlegg.

