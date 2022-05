TO SKRITT BAK: Stian Jenssen (til venstre) er stabssjef for generalsekretær Jens Stoltenberg i Nato. Her er de sammen i München i februar i år.

Nato-topp i Oslo: Tror på rask Tyrkia-løsning

Natos ledelse i Brussel tror det er mulig å komme rundt Tyrkias protest mot Sveriges og Finlands medlemskap i Nato i løpet av de neste ukene.

Av Alf Bjarne Johnsen

– Jeg tror vi vil nå en avtale raskt om å inkludere Sverige og Finland i Nato, sa Stian Jenssen, stabssjef for Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, på en konferanse i Oslo mandag formiddag.

Onsdag reiser statssekretærer fra de to søkerlandene Finland og Sverige til Ankara, for å starte formelle politiske samtaler med Tyrkia.

De siste dagene har landene i Nato brukt til å forstå hvilke konkrete krav som Tyrkia formelt vil fremme for å godta at medlemskapsprosessen for Sverige og Finland kan fortsette, og hvordan floken eventuelt kan løses.

Stoppet opp

Tyrkia stoppet denne formelle prosessen i Natos råd sist mandag.

Det betyr at Nato ikke kommer i gang med å jobbe seg gjennom de to landenes søknader og sjekke etter at Sverige og Finland oppfyller kriteriene før 30 Nato-land kan skrive seg sammen i en formell protokoll som kan sendes de 30 parlamentene til godkjenning.

Dette regnes langt på vei som formaliteter. Forarbeidet som er gjort, skal ikke ha avdekket formelle hindringer. Tvert imot har Stoltenberg flere ganger sagt at Sverige og Finlands søknader blir møtt med «åpne armer» i forsvarsalliansen.

Nå jobbes det intenst internt i Nato for å sikre at alle regjeringene, også Tyrkia, har avklart sin støtte til Nato-utvidelsen så raskt som mulig, og helst innen midten av juni.

I så fall kan Finlands president Sauli Niinistö og Sveriges statsminister Magdalena Andersson inviteres inn til Natos toppmøte i Madrid siste uken i juni.

Forstå Tyrkia

Stian Jenssen sa fra scenen på Atlanterhavskomiteens konferanse i Oslo mandag, at man også må forstå Tyrkias behov for sikkerhet i sitt hjørne av Europa:

– Natos åpen dør-politikk har vært en enorm suksess, sa Jenssen.

– Alle medlemslandene står bak denne linjen, la han til.

Men Jenssen sa også at Tyrkia har noen bekymringer som Nato må ta hensyn til: De har hatt en enorm bølge av terror mot seg. Ingen Nato-land har opplevd flere terrorangrep de siste årene.

– De påpeker også helt korrekt at de må gå andre steder enn til andre Nato-allierte for å få kjøpe våpen. Dette må vi også ta hensyn til, sa Jenssen.

Stabssjefen la til at Nato har lang erfaring med å løse slike saker og gjennomføre forhandlinger for å balansere hensyn mellom ulike Nato-land-

– Jeg har all grunn til å tro at vi kan gå raskt fremover her, sa Jenssen.

Men et av kravene som vil være vanskelig eller umulig å innfri, er utlevering av kurdere som Sverige tidligere har avvist å sende til Tyrkia, som vil stille dem for retten. Mange av begjæringene er avslått av svenske domstoler. Det vil ikke være mulig for den svenske regjeringen å snu avslag utstedt av domstolene.

Dessuten meldte VG søndag at en av de som Tyrkia har krevd utlevert, døde i i 2015.

Overrasket Nato

VG har tidligere rapportert at den tyrkiske presidentens motstand mot svensk og finsk medlemskap i Nato kom som en overraskelse internt i forsvarsalliansen.

Også USA har tatt kontakt med Tyrkia for å sjekke ut hva Tyrkia nå ønsker å oppmå med en midlertidig blokkering av søknadene fra Sverige og Finland.

– Det Tyrkia vil ha av lettelser i våpenhandel fra Sverige og Finland, er det trolig USA som må levere, sa seniorforsker på fredsforskningsinstituttet Prio, Nicholas Marsh, til VG i forrige uke.