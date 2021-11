Nå spisser det seg til

Nye dramatiske tiltak utløser sterke reaksjoner.

En ny smittebølge skyller over Europa. Coronainnleggelsene øker i urovekkende fart.

Radikale tiltak settes inn i land etter land. Også i Norge strammes det nå inn.

Sykehus melder om sprengt kapasitet på grunn av den økte pågangen av pasienter med – og uten – covid-19.

Samtidig er over halvparten av Europas innbyggere vaksinert.

Nå er spørsmålet hvilke tiltak som kan snu trenden – uten å måtte stenge ned samfunnet igjen.

Og hvem skal betale prisen for den økende smitten?

Løsningen i flere land har vært å gjeninnføre eller skjerpe kravet om coronapass for å komme inn på steder som restauranter, konserter og treningssenter.

Fredag fikk også norske kommuner mulighet til å ta det i bruk lokalt. For å ha gyldig coronapass må man være fullvaksinert, ha gjennomgått covid-19 eller testet negativt.

– Vi håper forskriften vil gjøre det enklere for kommuner med lokale med utbrudd å fatte lokale vedtak. Coronapass vil ivareta hensynet til næringslivet, privatpersoner, og gjør tiltakene mindre inngripende, sa helseminister Ingvild Kjerkol på pressekonferansen fredag.

Det er ikke første gang coronapasset har blitt brukt i Norge, men det er en vesentlig endring i begrunnelsen for å innføre tiltaket denne gangen, ifølge professor i medisinsk etikk ved NTNU på Gjøvik, Bjørn Hofmann:

– Sist gang vi diskuterte coronapass var det for å kunne åpne opp igjen raskere – og gi frihet til flere, sier han og legger til:

– I dagens situasjon ønsker man pass i stor utstrekning for å slippe å stenge ned visse tilbud.

– Det skal gode grunner til for å begrense borgernes grunnleggende rettigheter. I dette tilfellet er det ikke åpenbart at man kan beskytte eller redde liv. Det er for å holde hjulene i gang, sier han.

I Tromsø har de lenge vært ivrige etter å benytte seg av ordningen, for at samfunnet skal gå mest mulig normalt.

– Det kan erstatte tiltakene vi innførte for halvannen uke siden, som er krav om munnbind og faste sitteplasser, sa ordfører Gunnar Wilhelmsen til VG fredag.

Diskusjonen startet i Østerrike da de tidligere denne uken vedtok en nedstigning kun for uvaksinerte.

Fredag innførte de full nedstenging i ti dager.

Debatten pågår også i Italia, Tyskland og Nederland. Men det er store forskjeller på hvor strenge kravene er rundt om i Europa.

Belgia vil prøve luftmålere i alle klasserom, men det er Østerrike som har satt i gang det største eksperimentet.

Østerrike

Først innførte Østerrike lockdown for alle uvaksinerte, som risikerte 14.000 kroner i bot for å gå inn på en klesbutikk eller restaurant. I ti dager vil det ikke lenger være mulig for noen å gå i byens julemarked. Myndighetene har begynt å vaksinere barn mellom fem og elleve år i hovedstaden Wien.

I Østerrike var det først kun de uvaksinerte som ikke fikk slippe inn på restauranter, konserter eller klesbutikker.

Fredag bekrefter østerrikske myndigheter at landet går inn i en full lockdown for både vaksinerte og uvaksinerte i ti dager.

Som første land i Europa innfører landet et vaksinekrav, der innbyggerne etter planen må være vaksinerte innen 1. februar.

Tyskland

En vakt sjekker vaksinepassene på karnevalet i Köln. Bare fullvaksinerte eller folk som er friske etter Covid-19 får slippe inn. Mobile teststasjoner, som denne i Frankfurt, er viktige i kampen mot dramatiske smittetall.

Forbundskansler Angela Merkel var denne uken krystallklar: Situasjonen i Tyskland er dramatisk

Torsdag strammet Tyskland inn.

Fredag sier helseminister Jens Spahn at landet er i en nasjonal krisesituasjon.

Italia

I Roma protesterer overarbeidede helsearbeidere mot lav bemanning på sykehus og sykehjem. Sist helg måtte politiet settes inn for å få kontroll over folkemassene i Milano. Det er spesielt kravet om grønt pass for å komme inn på arbeidsplasser og kontorer som opprører.

I Italia presser flere regioner på for å gjøre som Østerrike og stenge ned for uvaksinerte.

Italia har krav om grønt coronapass på alt fra restauranter til treningssenter og sportsarrangement. Men uvaksinerte kan teste seg for å komme inn.

Kravet om at arbeidstagere må vise grønt coronapass hvis de kommer på kontoret har utløst bråk og demonstrasjoner.

Belgia og Nederland

Opprørspolitiet i Haag var forberedt på opptøyer etter at statsministeren annonserte nye strenge tiltak. Nederland har innført svært strenge tiltak, som også vil påvirke bybildet. Nå stenger barer og restauranter klokken 20. Hyppig testing må til.

Belgia innfører munnbindpåbud for alle over ni år.

Belgia bruker også coronapass til blant annet restauranter, men uvaksinerte kan teste seg inn.

Nederland diskuterer nå innstramninger for uvaksinerte, som fortsatt kan teste seg for å få grønt coronapass.

Sverige og Danmark

I Sverige kan det bli innført bruk av coronapass i desember, det er det ikke alle som ønsker seg. I Danmark må alle nå vise coronapass eller teste seg flere ganger i uken for å komme på jobb. Fremvisning av coronapass er blitt en del av hverdagen for danskene.

Fra 1. desember kan det bli coronapass på arrangement med over 100 deltagere i Sverige. Uvaksinerte må da ha negativ test.

Tanken er at arrangørene kan velge om de vil bruke coronapass, eller ha flere smitteverntiltak.

I Danmark må alle nå vise coronapass eller teste seg flere ganger i uken for å komme på jobb.

Grønt pass kreves for å gå på museer eller restauranter, men uvaksinerte kan teste seg for å få det.

Ukens risikokart fra EU viser at Østerrike har noen av Europas verste smitteregioner: