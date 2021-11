forrige



HJELP FRA RØDE KORS: Denne gruppen med migranter har kommet seg over til polsk side av den stengte grensen, og får hjelp av polsk Røde Kors.

Egeland om migrantkrisen: − Avskyelig

Flyktninghjelpens Jan Egeland sier «det kyniske spillet med menneskeliv» på grensen mellom Polen og Hviterussland vekker avsky. En polsk aktivist forteller VG at migrantene fratas sine rettigheter.

Flyktninghjelpens generalsekretær er rystet av det han har sett fra grensen, der tusenvis av mennesker er fanget mellom bevæpnede, hviterussiske grensevakter på den ene siden, og det polske militæret som har satt inn helikoptre for å stanse migrantflommen.

– Det er absolutt grusomt. Mennesker blir brukt i et kynisk maktspill, der folkevandringer brukes i konflikter mellom ulike land. Det er avskyelig, sier Egeland til VG.

Han mener Hviterussland utnytter den dype nøden som gjør at migrantene er villige til å la seg lokke ut på reise, men han er også rystet over hvordan Polen håndterer krisen.

– Det som skjer i Polen er ikke bare i strid med flyktningretten, men det strider mot alt som den europeiske sivilisasjonen står for, sier Egeland.

Registreres ikke

Den polske aktivisten Natalie Berger i GrenseGruppen sier at de nektes tilgang til sonen langs grensen der Polen har erklært unntakstilstand.

– Vi får rapporter enten fra migrantene selv, eller via Hviterussland, og det kan være en del propaganda, sier hun på telefon fra Polen.

– Men det vi har fått høre er at planen om å dra i samlet flokk for å søke asyl kom fra migrantene og flyktningene selv, men at hviterussiske grensevakter så tok kontroll og presset folk ut i dette skogsområdet der tusenvis er samlet, forklarer Berger.





VENTER VED GRENSEN: Hundrevis, ifølge Polen tusenvis, av migranter fra Midtøsten og andre regioner er blitt sittende i ingenmannsland ved grensen til Hviterussland.

– Den polske regjeringen bruker krigsmetaforer, og kaller det for en invasjon når det egentlig er en humanitær krise, sier Berger.

Aktivistene forklarer at de som kommer seg ut av sonen ved grensen tilbys medisinsk hjelp, mat og tørre klær.

Og juridisk rådgivning.

– Vi ser at mange ønsker å dra videre til Tyskland, og da unnlater polske grensevakter å registrere dem, i brudd med reglene. Andre nektes retten til å søke asyl, og presses tilbake over grensen til Hviterussland.





VANSKELIG: Reisen via Hviterussland har vært langt mer vanskelig og brutal enn de hadde forestilt seg, forteller Karam, Thaer og Biter.

Migranter til VG: – Hardt og brutalt

Polen har satt inn over 12.000 soldater og grensevakter ved grensen. I flere uker har Hviterussland brukt migrantene som brikker i et spill for å legge press på EU ved hjelp av reisebyråer som selger «pakketurer» til EU-land via den hviterussiske hovedstaden Minsk.

Migrantene kommer kun til en stengt grense, og ender som kasteballer i ved grensen. Her traff VGs polske frilanser tre syriske migranter i et skogholt nær landsbyen Narewka i slutten av forrige uke.

– Dette er ingen god vei å komme seg til Europa på. Men fordi vi er fra Syria, og ikke kan skaffe visum, så er det den eneste måten. Så selv om dette er veldig ille, finnes ingen bedre måte, sier de tre.

Polen: Anklager Putin

Polens statsminister Mateusz Morawiecki anklager Russlands president Vladimir Putin for å ha orkestrert strømmen av migranter som ankommer den polske grensen, skriver NTB.

– Dette angrepet som Lukasjenko utfører har utspring fra Moskva. Hjernen bak dette er president Putin, sa Morawiecki under et hastemøte i den polske nasjonalforsamlingen tirsdag.

Putin og hans hviterussiske kollega Aleksandr Lukasjenko diskuterte tirsdag migrant-situasjonen på den polske grensen.

De to lederne har utvekslet synspunkt på situasjonen, ifølge en uttalelse fra Moskva. Flere tusen migranter og flyktninger skal befinne seg i grenseområdet ved den polsk-hviterussiske grensen.

De to presidentene diskuterte blant annet «den harde behandlingen fra polsk side rettet mot fredelige folk». De er spesielt bekymret for utplassering av polske militære styrker langs grensen, ifølge en hviterussisk uttalelse.

Huitfeldt: Hviterussland er ansvarlige

Hviterussland har det fulle og hele ansvar for migrantstrømmen til grensene mot Polen og Litauen, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

– Denne krisen skyldes hviterussiske myndigheters kyniske bruk av sårbare mennesker som et utenrikspolitisk pressmiddel, skriver Huitfeldt i en e-post til NTB.

Hun legger til at vi står overfor «en bekymringsfull og uoversiktlig humanitær situasjon ved den polsk-hviterussiske grensen».

– Utnyttelsen av migranter viser dette regimets sanne ansikt. Vi står i full solidaritet med Polen, Litauen og EU i deres forsøk på å håndtere krisen som hviterussiske myndigheter har skapt ved EUs yttergrenser, skriver hun videre.