KLOKKEN ER SLAGEN: Klokken er 20.05 og bareier Gijs Benders har fått alle gjestene ut døren.

Bareier i Amsterdam: − Må skjønne at corona har kommet for å bli

AMSTERDAM (VG) Bareier Gijs Benders må dytte gjester ut døra allerede klokken 20. Nederland er nå inne i en ny lockdown i minst tre uker.

De siste gjestene måtte nesten skyves med makt ut av baren Cafe de Doffer i Leidseplein i Amsterdam da klokken slo åtte i kveld.

– Jeg synes allerede det var altfor tidlig da barene stengte ved midnatt. Og nå, klokken åtte!? Det blir jo fort spørsmål om hvor nachspielet er, sier en festglad Jet de Mal van Otterloo (27) til VG utenfor baren Cafe de Doffer.

Alle restauranter, barer og utesteder og puber Nederland er rammet av den nye nedstengningen som ble innført lørdag. Samtlige gjester skal være ute til klokken 20. Butikker av det ikke-essensielle slaget må stenge kl. 18.

Dessuten anbefaler myndighetene å ikke ha flere enn fire gjester i private hjem om gangen, så der røyk kanskje nachspielet, også.

HVOR SKAL VI NÅ? Ikke så lett å avslutte festen klokken 20 på en lørdag, synes Jet de Mal van Otterloo (27, til venstre i bildet) og vennene hennes.

Første land ut

Nederland er det første landet i Vest-Europa til å innføre en ny runde lockdown denne høsten. Men flere land opplever nå en kraftig stigning i smittetilfellene, og planlegger eller vurderer nedstengning. Regioner i Østerrike og Tyskland har varslet at det vil skje fra neste uke, melder BBC.

Tallet på smittede denne uken i Nederland er det høyeste som har vært under hele pandemien, ifølge RIVM, som er det nederlandske Folkehelseinstituttet.

Tidlig hjem

Torsdag ble det satt ny, daglig smitterekord med 16.364 positive coronatester. Gjennomsnittet stiger for 44. dagen på rad, melder avisen De Telegraaf.

Lørdag kveld er det slukte lys og låste dører i bargaten ved Leidseplein.

– Jeg er selvfølgelig ikke glad for å måtte gå hjem klokken 20, men det er tross alt bedre enn klokken 19, som det først gikk rykter om. Vi skjønte jo at det kom til å innføres noen begrensninger nå, sier 23 år gamle Magdalena Wittmann til VG i det hun forlater baren som en av de siste gjestene.

– Tror du tiltakene hjelper på smittesituasjonen, da?, spør VG.

– Kanskje. Jeg håper det, sier hun, og rusler i det som kanskje er retningen hjem.

FESTEN ER OVER: Gjestene samles på fortauet utenfor barene i Leidseplein i Amsterdam klokken 20 lørdag kveld.

QR-krav

Utelivet i den populære turistbyen har gjennomgått flere drastiske endringer denne høsten.

Før den nye nedstengningen begynte lørdag, var det allerede krav om at alle gjester må fremvise et coronapass, som nederlenderne bare refererer til som « QR-koden».

Den beviser at du er fullvaksinert, har negativ coronatest eller har gjennomgått virussykdommen.

De nye rutinene koster utelivsaktører som Cafe de Doffer dyrt, forteller eieren.

– Vi taper jo penger på mange timer uten omsetning, og jeg må også betale for å ha en ekstra ansatt på jobb, kun for å sjekke QR-koder. Det er klart det blir tap, sier Gijs Benders til VG.

DETTE ER NOEN AV TILTAKENE: • Ikke flere enn fire gjester i private hjem om dagen • Jobbe hjemmefra, med mindre annet ikke er mulig • Avstandskrav: 1,5 meter der coronapasset ikke gjelder • Forbud mot å holde åpent lenger enn 20.00 for kafeer og restauranter • Alle ikke-essensielle butikker må stenge klokken 18. Det gjelder også for arrangementer som julemarkeder og konferanser. • Teater og kino kan holde åpent, men begrensning på maks 150 personer. • Idretten får ingen spesielle tiltak, men i proff- og breddeidretten blir det forbud mot publikum. Vis mer

Tiltak kan bli utvidet

Statsminister Mark Rutte sier at de inngripende tiltakene som nå innføres bør føre til en nedgang i antall infeksjoner, men at han ikke kan gi noen sikker garanti for at denne tiltakspakken bare varer i tre uker.

– Antall infeksjoner bør helst falle med rundt 20 prosent, sier han, ifølge NOS.

– Vi håpet vaksinasjonene ville sette en stopper for elendigheten, men du ser at det ikke er tilfelle i hele Europa. Det er et stort tilbakeslag, men vi må håndtere det som samfunn, sier Rutte ifølge den nederlandske kringkasteren.

SLIT: Ny lockdown var en tung beskjed å få for bareier Gijs Benders.

– Kommet for å bli

Bareier Benders snur stoler på hodet og vasker over det blanke treverket. Han hadde planer om åpne restaurant i overetasjen til baren, men det virker utopisk nå. Der de før kunne regne med inntekter fra opptil tre bordsettinger per kveld, rekker de nå bare én.

Lederen for bransjeorganisasjonen for utelivet, KHN, har sagt til nederlandsk presse at han har "full forståelse" for aktører som, til tross for serveringsforbudet, likevel holder åpent.

– Etter tyve måneder med sviktende regjeringspolitikk har støtten falt til null for vår bransje. (....) Vi aksepterer ikke at det varsles enda flere tiltak angående sektoren, sa Dirk Beljaarts til De Telegraaf etter at nedstengingen ble kjent fredag.

Bareier Gijs Benders etterlyser tiltakspakker for de mange i utelivsbransjen som står uten jobb etter pandemien.

– Vi må alle bare skjønne at corona er noe som har kommet for å bli, sier Benders.